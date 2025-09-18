México

Ex novia de Ricardo Pérez confirma que recibió un mensaje del comediante y aclara rumores de infidelidad a Susana Zabaleta

Samii Herrera compartió detalles sobre la conversación que tuvo con el standupero

Por Adriana Castillo

Guardar
(IG: @samii.herrera // YouTube: Ricardo
(IG: @samii.herrera // YouTube: Ricardo Pérez - La Cotorrisa)

Samii Herrera, exnovia de Ricardo Pérez, rompió el silencio sobre un supuesto mensaje que habría recibido por parte del comediante tras su rompimiento, el cual desató rumores de presunta infidelidad a Susana Zabaleta.

La influencer concedió una entrevista para el programa ‘Cállate los ojos’, mismo que dio a conocer el presunto intercambio de mensajes. Ahí, no solo confirmó que recibió un texto de su ex, también reveló el contenido.

“Sí me mandó un mensaje (...) Yo tengo el mensaje, él igual lo tiene, su pareja está enterada al igual que mi pareja está enterada desde el día uno”, comentó.

Ricardo Pérez tuvo una relación
Ricardo Pérez tuvo una relación amorosa con Samii Herrera antes de comenzar su noviazgo con Susana Zabaleta. (Foto: TikTok)

De acuerdo con la información que compartió Samii, Susana Zabaleta tendría conocimiento de los mensajes que intercambió con Ricardo Pérez y aseguró que el contenido del mismo es inofensivo.

Sostengo que me mandó un mensaje, pero platicar sobre un tema que estaban sacando las personas de contexto y si yo tenía algún problema”, comentó.

La influencer se negó a compartir una captura de pantalla de la conversación en cuestión, pero resumió lo que le dijo su ex.

La cantante y el comediante
La cantante y el comediante se conocieron en el reality show "La Divina Comida México". (@susanazabaleta, Instagram)

“El mensaje hablaba sobre la entrevista que les di (...) me preguntó qué estaba pasando y me puso: ‘Si quieres nos tomamos un café para platicar’ a lo que yo le respondí: ‘Tú y yo no tenemos nada qué hablar, cada quien tiene sus temas, que Dios te bendiga’ y punto”.

Eso no fue todo, la influencer confesó que esta información se la compartió en privado a uno de sus amigos y conductores del programa ‘Cállate los ojos’, quien después se la compartió a Gabo Cuevas -también presentador- y después él lo hizo público.

Incluso, Samii reveló que en aquel entonces su amigo le propuso que aceptara la invitación para ponerle un cuatro a Ricardo Pérez, pero ella se negó.

Gabriel Cuevas aseguró que
Gabriel Cuevas aseguró que Ricardo Pérez le escribió para ir al programa tras la controversia que se desató. (Ventaneando / Cállate los Ojos, YouTube)

“Alex me ofreció hacer un paparazzi, a lo cual yo respondí que no porque a mí no me interesa afectar a nadie, no me interesa molestar a nadie porque no va conmigo”, comentó.

Gabo Cuevas recibe mensaje de Ricardo Pérez tras controversia

El reportero y conductor de ‘Cállate los Ojos’ aseguró que el standupero le mandó un mensaje privado a través de sus redes sociales tras la polémica que se desató por sus declaraciones en el programa.

(YouTube: DEKO)
(YouTube: DEKO)

Supuestamente, Ricardo habría negado haberle mandado un mensaje a Samii Herrera desde que formalizó su romance con Susana Zabaleta y pidió ir al programa.

“Oye me invitas a sentarnos en un en vivo a leer cada mensaje que he intercambiado con mi ex en el tiempo que llevo andando con Susana? Iría feliz. Ya después te disculpas conmigo y con Sami, que pues va a quedar muy mal parada. Ahí sale el chisme de Las Poderosas y lo de sus hijos con su ex. Capaz y jalas más rating, que hay mucha cosa interesante”, se lee.

