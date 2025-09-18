Critican disparos al aire del hijo del edil de Miahuatlán, Veracruz, durante festejos patrios

Hijo del alcalde de Miahuatlán, Oaxaca lanzando tiros al aire durante festejos patrios. (Crédito: x.com/@DiputadosOut)

Las festividades patrias en Miahuatlán, Veracruz se vieron marcadas por un hecho que provocó amplia atención y crítica social, luego de que Óscar Suárez Morales, hijo del presidente municipal, y su pareja sentimental, efectuaron disparos al aire durante la celebración del Grito de Independencia.

La acción, ejecutada desde el Palacio Municipal, fue difundida en redes sociales por el propio Suárez Morales, donde también aparece su novia, Nadine Aburto, utilizando el arma en presencia del alcalde Héctor Óscar Suárez Sánchez, quien encabezaba el acto.

De acuerdo con usuarios de redes sociales, este suceso sucedió en la zona centro del estado, donde el video de la celebración y los disparos generaron reacciones negativas entre habitantes y usuarios digitales. La presencia del alcalde, quien se encontraba a la cabeza de su último Grito de Independencia, y la difusión pública del video acentuaron la polémica en torno al comportamiento de autoridades municipales y sus familiares durante eventos públicos.

Otros incidentes en el estado

En el contexto de las fiestas patrias en Veracruz, también se registró otro incidente en el municipio de Aquila. Recientemente se viralizaron imágenes, en las que aparece el presidente municipal, Inocencio Ramírez, quien realizó disparos al aire tras concluir la ceremonia oficial. Un video que circula en redes muestra al funcionario, aparentemente en estado de ebriedad, efectuando al menos ocho disparos de arma de fuego en dirección al cielo. El hecho tuvo lugar pese a la cancelación de algunas celebraciones patrias en la región por motivos de inseguridad.

Presidente municipal de Aquila Inocencio Ramírez Limón lanzando tiros al aire. (Crédito: x.com/@DiputadosOut)

Habitantes de Aquila expresaron malestar e indignación, argumentando que el funcionario expuso a los asistentes y solicitando que la Fiscalía General del Estado de Veracruz investigue posibles responsabilidades legales por el uso indebido de armas de fuego en espacios públicos. El episodio subraya la preocupación ciudadana ante la falta de protocolos y acciones de prevención durante actos masivos encabezados por servidores públicos.

En Chocamán, concluidas las festividades por el 215 aniversario de la independencia nacional, se reportó una intensa movilización policiaca en la Carretera Federal Fortín-Chocamán. Un grupo de personas habría despojado de una patrulla a elementos de seguridad, lo que derivó en detonaciones de arma de fuego y originó alerta entre automovilistas y vecinos. Las autoridades locales utilizaron perifoneo para recomendar a la población que permaneciera en resguardo por seguridad, y después de la detención de varias personas presuntamente vinculadas, familiares protestaron en la sede de la Fiscalía General de la República ubicada en Córdoba.

Situaciones de esta magnitud evidencian los retos de seguridad durante celebraciones públicas en la entidad, donde la presencia de armamento y su uso irregular por parte de funcionarios y civiles incrementa el riesgo para la población.