Presidente municipal de Ciudad Madero en Tamaulipas confunde los nombres durante el Grito de Independencia

Presidente municipal Erasmo González se equivoca mientras da el Grito de Independencia

Durante la ceremonia oficial del Grito de Independencia en Ciudad Madero, Tamaulipas, el presidente municipal Erasmo González cometió un error al nombrar incorrectamente a uno de los héroes nacionales. En su declaración, exclamó: “¡Viva Josefa María Morelos y Pavón!”, mezclando los nombres de Josefa Ortiz de Domínguez y José María Morelos y Pavón.

La confusión resultó evidente y provocó diversas reacciones entre los habitantes de la ciudad y en redes sociales. El incidente se convirtió en tema de conversación, dado que se trataba de un momento clave para el sentimiento cívico nacional. Entre los comentarios, varios usuarios destacaron el desconcierto causado por el error y la importancia de respetar la memoria de los héroes nacionales.

Tras sonar las tradicionales campanadas el funcionario procedió a dar el grito de la siguiente manera

Mexicanas y mexicanos, maderenses, vivan los héroes que nos dieron patria y libertad, ¡viva Miguel Hidalgo y Costilla!, ¡Viva Josefa María Morelos y Pavón!, ¡Viva Ignacio Allende!, ¡Viva Leona Vicario!, ¡Viva Ignacio Aldama!, ¡Viva Vicente Guerrero!, ¡Viva Galeana y Matamoros!, ¡Viva la Independencia de México!, Viva Ciudad Madero, Viva México, Viva México.

La equivocación se viralizó en redes sociales; aunque cabe mencionar que cada año suceden episodios así en varios lugares del país.

Asimismo, en Campeche se dio una situación similar cuando el alcalde de Escárcega, Juan Carlos Hernández Rath protagonizara un insólito momento que también se volvió viral en redes sociales.

En el acto oficial del 15 de septiembre, el presidente municipal inició la tradicional lista de homenaje a las figuras de la Independencia. Al pronunciar el nombre de Josefa Ortiz de Domínguez, identificada como La Corregidora, incurrió en un error que fue notado tanto por quienes estaban presentes como en plataformas digitales.

“¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!, ¡Viva Josefa Ortiz de Pinedo!, ¡Viva Ignacio Allende, Viva Leona Vicario!, ¡Viva José María Morelos y Pavón!, ¡Viva Vicente Guerrero!, ¡Vivan las heroínas y héroes anónimos!”, exclamó con voz firme el funcionario.

En lugar de nombrar a una de las heroínas que participaron en la Independencia, el alcalde mezcló su apellido con el del conocido comediante Jorge Ortiz de Pinedo, generando sorpresa y comentarios en tono de burla y asombro.

Cabe mencionar que este año fue el primer Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, además de un gran número de gobernadoras que se suman a la cifra creciente de mujeres en la política, algo que también se ve reflejado también en los personajes históricos que se nombran, entre las que ahora se incluyen mujeres anteriormente olvidadas en la historia.