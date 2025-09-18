Así benefició el pacto con Los Chapitos al CJNG

La alianza entre Los Chapitos y el CJNG, antes considerados enemigos irreconciliables, ha tomado forma en medio del colapso operativo de la facción de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. (Infobae)

En el en informe anual de la DEA, publicado en mayo de este año (National Drug Threat Assessment 2025), fue confirmada la existencia de la alianza entre la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa y el CJNG, además advirtieron que gracias a ella la violencia en el país aumentaría por posibles enfrentamientos con los integrantes de “La Mayiza”, por la expansión que la alianza implica.

“Una alianza estratégica entre el CJNG y Los Chapitos tiene el potencial de expandir los territorios, recursos, poder de fuego y acceso de estos grupos a funcionarios corruptos, lo que podría resultar en una alteración significativa del equilibrio existente de poder criminal en México y podría servir para aumentar el flujo de drogas hacia el norte y el tráfico de armas hacia el sur en la frontera entre Estados Unidos y México”, se lee en el informe.

Durante años ambas facciones fueron enemigas en los estados de Zacatecas, Sonora y Baja California, sin embargo, la entrada de “La Mayiza” en estos territorios fue lo que motivó la unión. Por lo que los beneficios del CJNG serían el control del territorio y seguridad proporcionada por “Los Chapitos”.

Según información del periodista Oscar Balderas, la captura de Jorge Humberto Figueroa Benítez, “La Perris”, jefe de seguridad de “Los Chapitos”, fue una situación que integrantes del CJNG aprovecharon para posicionar a Audias Flores Silva “El Jardinero” como su nuevo jefe de seguridad y así fortalecer la confianza entre ambas facciones.

Tras la ayuda que recibieron “Los Chapitos”, ofrecieron a cambio compartir sus rutas de traslado de drogas, armas y migrantes, lo que traería como consecuencia que el CJNG pudiera ampliar su presencia en el norte del país. Además, obtuvieron respaldo armado y acceso a refugios seguros.

Por otra parte, se aseguró que también pactaron territorios en los que cada uno tendría presencia: Nayarit, Zacatecas y Chiapas serían de el CJNG, y “Los Chapitos” conservarían Sinaloa, Sonora y Durango. Además de trabajar en conjunto para recuperar Chicago, Nueva York, Phoenix y Washington, lugares originalmente controlados por “La Mayiza”.

¿Cuándo se negoció la alianza entre “Los Chapitos” y el CJNG?

De acuerdo con reportes del Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán(OSHRA) para la revista Proceso, la primera reunión en la que se pactó la alianza entre ambas facciones fue el 14 de octubre en Zacatecas, cuando hombres armados colocaron narcomantas en los municipios de Fresnillo, Jerez y Morelos, acusando a integrantes de “La Mayiza” de ser perpetradores de violencia y extorsión en el estado.

Cártel Jalisco Nueva Generación colgó narcomantas contra los socios de La Mayiza en Zacatecas, en medio de una posible alianza con Los Chapitos

La segunda reunión fue hecha en un rancho ubicado en Nayarit, donde presuntamente se pacto colaborar con hombres, dinero, armas, territorios y contactos, además de mantener la alianza en Chiapas.