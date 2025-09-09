Susana Zabaleta revela la verdad detrás de su reacción viral a una presentación en vivo de Ángela Aguilar

Susana Zabaleta asistió al evento en compañía de su novio, Ricardo Pérez. (RS)

Susana Zabaleta se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales tras asistir como invitada especial a un evento privado donde cantó Ángela Aguilar. Y es que su reacción a la interpretación de la cantante desató controversia entre los internautas.

Mientras algunos interpretaron el gesto de Susana Zabaleta como de desagrado, otros intentaron descifrar qué estaba pensando la artista con base en las declaraciones que ha hecho a lo largo de su trayectoria sobre otras personalidades.

El rostro de la cantante se viralizó | crédito: Imagen TV, De Primera Mano

Susana Zabaleta desmiente especulaciones

La cantante y su novio, el standupero Ricardo Pérez, fueron interceptados por medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y cuestionados respecto al escándalo.

“No es cierto (que la vi feo)”, respondió.

Susana Zabaleta fue interrumpida por un tumulto de gente que enloqueció con la llegada de otro artista; sin embargo, sí compartió su opinión sobre las constantes críticas que reciben Ángela Aguilar y Christian Nodal en redes sociales.

El evento se llevó a cabo el pasado 3 de septiembre. (Captura de pantalla @lideresmexico)

“Me da mucha tristeza ver cómo la gente los trata. Son dos grandes artistas que no supieron hacer las cosas bien, es que son muy chiquitos; yo aplaudo mucho lo que están haciendo por la música mexicana”, dijo.

Andrea Legarreta habla de la presentación de Ángela Aguilar

La conductora de ‘Hoy’ también asistió como invitada especial al mismo evento junto a su hija Mía Rubín y tuvo la oportunidad de escuchar Ángela Aguilar cantando completamente en vivo.

“Ayer nos invitaron a una entrega de reconocimientos de los líderes más influyentes de nuestro país en distintos ámbitos. El evento estuvo amenizado por Ángela Aguilar, que la verdad qué voz tiene la chamaca, lo hizo precioso”, declaró en el matutino de Televisa.

Shanik Berman compartió detalles de lo sucedido TikTok: @shanikberman

Según Legarreta, la hija de Pepe Aguilar interpretó ‘Contigo a la distancia’ y ‘Paloma negra’ en un homenaje póstumo.

“Lo hizo muy bien Ángela, qué bonito canta. No se puede negar el talento de esa pareja”, añadió.

Andrea Legarreta no compartió más información al respecto; sin embargo, su compañera Shanik Berman sí lo hizo. La periodista de espectáculos reveló que Ángela Aguilar y Christian Nodal llegaron acompañados de siete guardaespaldas, lo que desató criticas en redes.

Ángela Aguilar acudió a la ceremonia en compañía de su esposo Christian Nodal. (Captura de pantalla @ldieresmexicanos)

“Fuimos 300 líderes invitados. Había ministros, secretarios de Estado, magistradas. Solamente Ángela Aguilar y Nodal llegaron con siete guardaespaldas como si los fueran a atacar, nadie más venía con guarura”, contó en TikTok.

Mientras algunos usuarios en redes sociales defendieron la decisión de los artistas de reforzar su protección, otros consideraron excesiva la medida y la criticaron abiertamente.