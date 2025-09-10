México

Ricardo Pérez explota contra la prensa por preguntas sobre “chismes” a Susana Zabaleta

El comediante se mostró molesto ante la actitud de los medios con la actriz, asegurando que nunca le preguntan por su carrera

Por Jazmín González

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez
Susana Zabaleta y Ricardo Pérez fueron captados en el aeropuerto. Foto: @susanazabaleta, @ricardomedijo

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez acapararon la atención de la prensa durante su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, donde la actriz y cantante fue cuestionada sobre algunos temas de la farándula.

Las constantes preguntas al aire a ‘La Zabaleta’ hicieron que su pareja explotara, pues aseguró que sus acercamientos siempre son para preguntar “chismes” y no para saber sobre la trayectoria.

“Viene a buscar un chisme, no le van a preguntar ‘¿cuál es la siguiente ciudad en la que se va a presentar?’, no le van a preguntar ‘¿cómo le ha ido?’ Lo único a lo que vienen es intentar sacar el chisme por un video de TikTok. Por eso es poco agradable”, declaró.

Credito: IG- ricardomedijo
Credito: IG- ricardomedijo

Mientras el integrante de “La Cotorrisa” emitía sus declaraciones a los medios de comunicación, la actriz de 60 años siguió su camino sin detenerse, lo que horas más tarde le atrajo críticas en el programa de espectáculos “Ventaneando”.

Susana Zabaleta fue cuestionada sobre el video viral de su reacción al escuchar cantar a Ángela Aguilar.

Cabe mencionar que la reacción de Ricardo Pérez ocurrió después de que Zabaleta fuera cuestionada sobre el video en el que aparece escuchando a Ángela Aguilar.

“No es cierto (que la vi feo)”, expresó en primera instancia.

Ante el cúmulo de gente que se comenzó a amontonar tras su llegada, agregó que lo único que podía sentir era tristeza por toda la gente que busca opacar la felicidad de los intérpretes de “Dime cómo quieres”.

“Me da mucha tristeza ver cómo la gente los trata. Son dos grandes artistas que no supieron hacer las cosas bien, es que son muy chiquitos. Yo aplaudo mucho lo que están haciendo por la música mexicana”, concluyó.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Después de esas palabras, la pareja optó por no dar más declaraciones, lo que por unos momentos ocasionó un caos en el lugar y el descontento de algunos medios, tal es el caso del programa de TV Azteca.

Conductores de “Ventaneando” estallan contra Susana Zavaeta

Después del incidente, el momento fue retomado en “Ventaneando”, donde las conductoras señalaron que no estaban de acuerdo con su manera de responder.

“Sí debo decir algo, su forma de pronto de responder, para mí, no es la adecuada. Porque en ocasiones, ella sí ataca a otras personas, creo yo, en las respuestas”, comentó Mónica Castañeda.

El rostro de la cantante se viralizó | crédito: Imagen TV, De Primera Mano

Mientras que sus compañeras apoyaron su postura, pues mencionaron que los reporteros solo buscaban una respuesta a lo ocurrido, pero la controversia se hizo grande ante la molestia de Ricardo Pérez.

