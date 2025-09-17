Rescatan a tortuga en la línea 2 del Metro de la CDMX

Personal del Metro de la CDMX rescató y resguardó a una tortuga. (Crédito: x.com/@MetroCDMX)

Una tortuga fue rescatada de las vías en la estación Normal de la Línea 2 del Metro, luego de que personal del área de transportación coordinó un corte de corriente de tres minutos para ponerla a salvo. El animal fue ubicado caminando entre los durmientes y el balasto, en una zona de riesgo por la presencia de corriente eléctrica.

El inspector jefe de estación descendió a las vías para retirar al reptil, que posteriormente fue entregado a personal de protección civil. Más tarde, el ejemplar quedó bajo resguardo y será canalizado a la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Personal del Metro de la CDMX rescató y resguardó a una tortuga. (Crédito: x.com/@MetroCDMX)

Después de la breve interrupción, el servicio en la Línea 2 se normalizó. El Sistema de Transporte Colectivo destacó su compromiso de proteger a los animales que sean localizados en sus instalaciones.

Rescate de animales en el STC Metro

El rescate de animales en el metro de la Ciudad de México representa una labor crucial llevada a cabo tanto por autoridades como por organizaciones civiles. El Sistema de Transporte Colectivo (STC) recibe reportes frecuentes sobre perros, gatos y otras especies que deambulan por vías y estaciones, lo que pone en riesgo su vida y afecta la operación diaria del servicio.

Ante esta situación, personal del STC cuenta con protocolos específicos para actuar con rapidez. Al detectar la presencia de un animal, se procede a detener el avance de los trenes en la zona afectada, para evitar accidentes y facilitar la captura. Un equipo especializado entra en acción equipado con elementos de protección y jaulas, intentando reducir el tiempo que el animal permanece expuesto al peligro.

Estos rescates suelen derivar en la entrega de los animales a instituciones de protección, como la Brigada de Vigilancia Animal o refugios avalados, donde reciben atención veterinaria y la posibilidad de ser adoptados. Organizaciones de derechos animales colaboran en el proceso, impulsando campañas de adopción y fomentando la tenencia responsable, para disminuir el abandono y la presencia de animales en espacios públicos como el metro. La estrategia apunta a garantizar la seguridad tanto de los usuarios como de los propios animales.

Las autoridades del metro piden mantener limpias las instalaciones del metro ya que esto contribuye a un ambiente seguro y saludable para todos los usuarios. La limpieza evita la proliferación de plagas y reduce el riesgo de accidentes. Atender las indicaciones del personal garantiza el orden y la eficiencia en el servicio, facilita la evacuación en caso de emergencia y promueve una convivencia respetuosa entre los pasajeros.