México

Rescatan a tortuga en la línea 2 del Metro de la CDMX

El inspector jefe de estación descendió a las vías para retirar al reptil, que posteriormente fue entregado a personal de protección civil

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar
Personal del Metro de la
Personal del Metro de la CDMX rescató y resguardó a una tortuga. (Crédito: x.com/@MetroCDMX)

Una tortuga fue rescatada de las vías en la estación Normal de la Línea 2 del Metro, luego de que personal del área de transportación coordinó un corte de corriente de tres minutos para ponerla a salvo. El animal fue ubicado caminando entre los durmientes y el balasto, en una zona de riesgo por la presencia de corriente eléctrica.

El inspector jefe de estación descendió a las vías para retirar al reptil, que posteriormente fue entregado a personal de protección civil. Más tarde, el ejemplar quedó bajo resguardo y será canalizado a la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Personal del Metro de la CDMX rescató y resguardó a una tortuga. (Crédito: x.com/@MetroCDMX)

Después de la breve interrupción, el servicio en la Línea 2 se normalizó. El Sistema de Transporte Colectivo destacó su compromiso de proteger a los animales que sean localizados en sus instalaciones.

Rescate de animales en el STC Metro

El rescate de animales en el metro de la Ciudad de México representa una labor crucial llevada a cabo tanto por autoridades como por organizaciones civiles. El Sistema de Transporte Colectivo (STC) recibe reportes frecuentes sobre perros, gatos y otras especies que deambulan por vías y estaciones, lo que pone en riesgo su vida y afecta la operación diaria del servicio.

Ante esta situación, personal del STC cuenta con protocolos específicos para actuar con rapidez. Al detectar la presencia de un animal, se procede a detener el avance de los trenes en la zona afectada, para evitar accidentes y facilitar la captura. Un equipo especializado entra en acción equipado con elementos de protección y jaulas, intentando reducir el tiempo que el animal permanece expuesto al peligro.

Estos rescates suelen derivar en la entrega de los animales a instituciones de protección, como la Brigada de Vigilancia Animal o refugios avalados, donde reciben atención veterinaria y la posibilidad de ser adoptados. Organizaciones de derechos animales colaboran en el proceso, impulsando campañas de adopción y fomentando la tenencia responsable, para disminuir el abandono y la presencia de animales en espacios públicos como el metro. La estrategia apunta a garantizar la seguridad tanto de los usuarios como de los propios animales.

Las autoridades del metro piden mantener limpias las instalaciones del metro ya que esto contribuye a un ambiente seguro y saludable para todos los usuarios. La limpieza evita la proliferación de plagas y reduce el riesgo de accidentes. Atender las indicaciones del personal garantiza el orden y la eficiencia en el servicio, facilita la evacuación en caso de emergencia y promueve una convivencia respetuosa entre los pasajeros.

Temas Relacionados

CDMXSTC MetroMetroProtección CivilBrigada de Vigilancia AnimalSSCSSC CDMXmexico-noticias

Más Noticias

¿Dónde y a qué hora ver al Copenhague de Rodrigo Huescas en la Champions League?

El lateral mexicano fue convocado por el equipo de Dinamarca para su debut en el torneo más importante de Europa

¿Dónde y a qué hora

Pensión Mujeres Bienestar 2025: quiénes faltan de cobrar y cuándo se terminan los depósitos de septiembre

Cada beneficiaria del programa recibe un apoyo bimestral de 3 mil pesos

Pensión Mujeres Bienestar 2025: quiénes

CDMX: Clara Brugada da a conocer nueva forma de hacer reportes en Locatel

La nueva herramienta se da a conocer en el marco del 46 aniversario de este servicio de atención ciudadana

CDMX: Clara Brugada da a

Arturo Carmona no puede creer que el hombre que abusó de su hija Melenie siga trabajando con Alicia Villarreal

El actor habló abiertamente sobre el impacto emocional que ha tenido en su familia la permanencia del agresor de su hija en el equipo de la cantante, destacando la fortaleza y madurez de Melenie Carmona

Arturo Carmona no puede creer

De prisionero en EEUU a ser el narco más poderoso: la historia del Mencho

Nemesio Oseguera Cervantes es fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, y se ha convertido en el criminal más buscado en México y Estados Unidos

De prisionero en EEUU a
MÁS NOTICIAS

NARCO

De prisionero en EEUU a

De prisionero en EEUU a ser el narco más poderoso: la historia del Mencho

Arsenal incautado: vinculan a proceso a tres personas por portar armas exclusivas de las Fuerzas Armadas y miles de cartuchos

Paraguay revela imágenes de la expulsión de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder criminal ligado al CJNG

Expulsan a Hernán Bermúdez Requena de Paraguay, será trasladado a México

Sandra Cuevas es la nueva figura en la lista de “Narcopolíticos”: de La Unión Tepito a ser pareja de “El Choko”

ENTRETENIMIENTO

Arturo Carmona no puede creer

Arturo Carmona no puede creer que el hombre que abusó de su hija Melenie siga trabajando con Alicia Villarreal

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: productora del reality habla del “hate” en redes sociales

Aldo de Nigris llora al recordar a su tío Antonio de Nigris, futbolista que murió de un paro cardiaco a los 31 años

Tras el enfrentamiento entre Shiky y Aldo de Nigris, Dalílah Polanco asegura que por ella se creó ‘cuarto noche’

Valentina Gilabert acusa a Marianne Gonzaga de amenazas de muerte y acoso: “Ya me hiciste daño, déjame”

DEPORTES

¿Dónde y a qué hora

¿Dónde y a qué hora ver al Copenhague de Rodrigo Huescas en la Champions League?

Álvaro Morales tendría oportunidad de quedarse en ESPN, reportó el hijo de José Ramón

Yordenis Ugás se rinde ante Canelo Álvarez luego de su derrota ante Terence Crawford: “Una leyenda viva”

Pumas gana demanda a Dani Alves ante el TAS

Fans interpretan discurso de Místico como indirecta a AAA tras venta a WWE: “El patrimonio no se vende”