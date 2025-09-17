Aldo de Nigris rompe en llanto por la visita de su abuelita Doña Lety en La Casa de los Famosos México

El influencer se reencontró con su abuelita durante la dinámica “congelados” del reality show. (Captura de pantalla YouTube)

La noche del 16 de septiembre, se llevó a cabo “la vida en fotos” de Aldo de Nigris, quien habló sobre su familia y reveló lo mucho que quiere a su abuelita. El influencer compartió detalles sobre el divorcio de sus padres y como su abuelita Doña Lety se hizo cargo de él en ese duro momento.

Al finalizar dicho suceso dentro del reality, la abuelita de Aldo, ingresó a La Casa de los Famosos como parte de la dinámica de “congelados”. Su inesperada presencia causó asombro en su nieto, quien permaneció inmóvil siguiendo las reglas del reto.

El encuentro se caracterizó por la emoción palpable cuando Doña Lety se acercó a su nieto, quien quedó visiblemente conmovido. “Saludos bendiciones a todos. No se muevan, por favor. Menos tú, mi amor. Soy la abuela de Aldo, un gusto”, comentó visiblemente emocionada.

Dirigiéndose afectuosamente a Aldo de Nigris, afirmó: “Te amo mucho, eres lo mejor de mi vida, no te muevas. Estás muy bien, eres un campeón, estás muy bien, tu abuelo te manda saludos, todos están perfectos, Rambo feliz viéndote en la tele. Somos felices contigo y obviamente Toño... eres tú, no perdí a nadie, te tengo a ti”.

Durante “la vida en fotos” de Aldo de Nigris, el creador de contenido habló sobre su familia y reveló lo mucho que quiere a su abuelita. (Captura de pantalla YouTube)

El resto de los concursantes observó la interacción y compartió el clima emotivo mientras la abuelita expresó el orgullo familiar y el respaldo que recibe Aldo de Nigris desde su entorno fuera del programa. Entre sus palabras, destacó: “Monterrey está contigo, impresionante, no sabes. Te amo mucho, somos una gran familia. Este Aldo faltó ahí, pero tu tío está enamorado 24/7 de ti, que eres el amor de todos. Eres un corazón grande, eres amor, eres genuino y auténtico, eres tú”.

Doña Lety añadió una nota de humor relatando el tiempo que permaneció esperando en el jardín hasta poder ver a su nieto y solicitó apoyo del público para mantener a Aldo en la competencia. “Lo que esperé este momento, tengo horas aquí”, dijo.

Doña Lety abrazó a su nieto y le foreció palabras reconfortantes para que siga fuerte en la competencia. (Captura de pantalla YouTube)

“Para todos saludos y salven a mi bebé. Bueno campeón, eres un cammpeón, estás hermoso, me gustas más así, no me quiero ir”, expresó durante su breve visita.

Tras la despedida, Aldo de Nigris cedió ante las lágrimas y, todavía afectado por el impacto del encuentro, dedicó unas palabras a su abuelita y a su familia, mencionando a varios integrantes cercanos y agradeciendo la oportunidad de la experiencia vivida.

De inmediato sus compañeros corrieron a consolarlo y a celebrar la visita que acababa de recibir.