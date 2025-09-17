México

Aldo de Nigris rompe en llanto por la visita de su abuelita Doña Lety en La Casa de los Famosos México

El influencer se reencontró con su abuelita durante la dinámica “congelados” del reality show

Por Cinthia Salvador

Guardar
El influencer se reencontró con
El influencer se reencontró con su abuelita durante la dinámica “congelados” del reality show. (Captura de pantalla YouTube)

La noche del 16 de septiembre, se llevó a cabo “la vida en fotos” de Aldo de Nigris, quien habló sobre su familia y reveló lo mucho que quiere a su abuelita. El influencer compartió detalles sobre el divorcio de sus padres y como su abuelita Doña Lety se hizo cargo de él en ese duro momento.

Al finalizar dicho suceso dentro del reality, la abuelita de Aldo, ingresó a La Casa de los Famosos como parte de la dinámica de “congelados”. Su inesperada presencia causó asombro en su nieto, quien permaneció inmóvil siguiendo las reglas del reto.

El encuentro se caracterizó por la emoción palpable cuando Doña Lety se acercó a su nieto, quien quedó visiblemente conmovido. “Saludos bendiciones a todos. No se muevan, por favor. Menos tú, mi amor. Soy la abuela de Aldo, un gusto”, comentó visiblemente emocionada.

Dirigiéndose afectuosamente a Aldo de Nigris, afirmó: “Te amo mucho, eres lo mejor de mi vida, no te muevas. Estás muy bien, eres un campeón, estás muy bien, tu abuelo te manda saludos, todos están perfectos, Rambo feliz viéndote en la tele. Somos felices contigo y obviamente Toño... eres tú, no perdí a nadie, te tengo a ti”.

Durante “la vida en fotos”
Durante “la vida en fotos” de Aldo de Nigris, el creador de contenido habló sobre su familia y reveló lo mucho que quiere a su abuelita. (Captura de pantalla YouTube)

El resto de los concursantes observó la interacción y compartió el clima emotivo mientras la abuelita expresó el orgullo familiar y el respaldo que recibe Aldo de Nigris desde su entorno fuera del programa. Entre sus palabras, destacó: “Monterrey está contigo, impresionante, no sabes. Te amo mucho, somos una gran familia. Este Aldo faltó ahí, pero tu tío está enamorado 24/7 de ti, que eres el amor de todos. Eres un corazón grande, eres amor, eres genuino y auténtico, eres tú”.

Doña Lety añadió una nota de humor relatando el tiempo que permaneció esperando en el jardín hasta poder ver a su nieto y solicitó apoyo del público para mantener a Aldo en la competencia. “Lo que esperé este momento, tengo horas aquí”, dijo.

Doña Lety abrazó a su
Doña Lety abrazó a su nieto y le foreció palabras reconfortantes para que siga fuerte en la competencia. (Captura de pantalla YouTube)

“Para todos saludos y salven a mi bebé. Bueno campeón, eres un cammpeón, estás hermoso, me gustas más así, no me quiero ir”, expresó durante su breve visita.

Tras la despedida, Aldo de Nigris cedió ante las lágrimas y, todavía afectado por el impacto del encuentro, dedicó unas palabras a su abuelita y a su familia, mencionando a varios integrantes cercanos y agradeciendo la oportunidad de la experiencia vivida.

De inmediato sus compañeros corrieron a consolarlo y a celebrar la visita que acababa de recibir.

Temas Relacionados

Aldo de NigrisLa Casa de los Famosos MéxicoLCDLFMmexico-entretenimiento

Más Noticias

Hallan sin vida a boxeador en la frontera entre Sonora y Estados Unidos

Autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para aclarar los hechos

Hallan sin vida a boxeador

Kate del Castillo revela que la DEA la vigiló tras su encuentro con El Chapo: “No sabíamos si me iban a arrestar o no”

La actriz recordó el impacto personal y profesional que le dejó el haberse reunido con el líder del Cártel de Sinaloa

Kate del Castillo revela que

¿Te truena la mandíbula? Estas podrían ser las causas y lo que debes hacer

Este malestar puede presentarse con otros síntomas que podrían definir el motivo detrás y su posible tratamiento

¿Te truena la mandíbula? Estas

Hallan seis cuerpos en Ojuelos: Fiscalía de Jalisco dice que los mataron en Zacatecas y gobierno de Monreal niega versión

La vestimenta de al menos una víctima coincidiría con cuerpos videograbados en la zona de Pinos, Zacatecas

Hallan seis cuerpos en Ojuelos:

Predicción del clima en México: estas son las temperaturas para el 17 de septiembre

Revisar el clima puede salvar a las personas de mojarse en la lluvia o estar cargando un paraguas de forma innecesaria

Predicción del clima en México:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Kate del Castillo revela que

Kate del Castillo revela que la DEA la vigiló tras su encuentro con El Chapo: “No sabíamos si me iban a arrestar o no”

Hallan seis cuerpos en Ojuelos: Fiscalía de Jalisco dice que los mataron en Zacatecas y gobierno de Monreal niega versión

Ordenan detención de líder de la Unión Sindicatos, ligada a “La Chokiza”

Sindicatos, la Familia Michoacana y Los Mayas: los grupos ligados a “El Memo”, presunto líder delictivo en Edomex

Quién es Roberto Sandoval, el exgobernador de Nayarit con presuntos vínculos con el CJNG

ENTRETENIMIENTO

Kate del Castillo revela que

Kate del Castillo revela que la DEA la vigiló tras su encuentro con El Chapo: “No sabíamos si me iban a arrestar o no”

Abelito manda romántico mensaje a su novia y le agradece apoyo en La Casa de los Famosos México: “El amor de mi vida”

Miss Sonora niega envidia hacia Fátima Bosch, nueva Miss Universo México señalada por presunto influyentismo: “Por dignidad”

¿No sabes que ver? Aquí está el ranking de lo más visto en Disney+ México para disfrutar acompañado

Ranking Spotify en México: top 10 de los podcasts más escuchados

DEPORTES

Diablos Rojos de México anuncia

Diablos Rojos de México anuncia celebración en su estadio por el Bicampeonato en la Serie del Rey

Apertura 2025: qué partidos de la jornada 9 serán transmitidos por televisión abierta

Terence Crawford explica si habrá revancha con Canelo Álvarez tras arrebatarle sus títulos en los supermedianos

La opinión de Juan Manuel Márquez sobre la derrota de Canelo Álvarez ante Crawford: “La esquina tiene que ver”

Miguel “Piojo” Herrera es respaldado por la federación de Costa Rica