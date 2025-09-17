México

Gobierno de Sheinbaum busca incluir a Jalisco y Chiapas en red nacional de la alerta sísmica

La coordinadora nacional de Protección Civil asegura que la integración de estos estados quede lista antes de que termine el 2025

Por Merary Nuñez

Guardar
CRÉDITO: Presidencia
CRÉDITO: Presidencia

Durante la conferencia de prensa de este miércoles 17 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue consultada sobre la ausencia de un sistema de alertas sísmicas en el estado de Chiapas similar al existente en la capital.

En respuesta, Sheinbaum solicitó la intervención de la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, quien explicó que Chiapas cuenta con su propio sistema de alertamiento.

Velázquez añadió que se trabaja para incorporar a la entidad al Sistema Nacional de Alertas Sísmicas.

La funcionaria señaló que la incorporación de Chiapas y Jalisco al Sistema Nacional de Alertas Sísmicas “Es una de las tareas previstas para este año”, con el objetivo de reforzar los estados ubicados en el Pacífico y agregar el sistema de alerta de Chiapas a la red nacional.

Sistema de Alertamiento Masivo: cómo funcionan las nuevas alarmas en celulares para emergencias en México

El titular de la Agencia de Transformación Digital, José Antonio Peña Merino, expuso las características del nuevo Sistema de Alertamiento Masivo, el cual se diseñó para enviar alertas inmediatas a teléfonos celulares en zonas específicas durante emergencias o desastres naturales, como sismos, inundaciones o huracanes.

El objetivo principal de este sistema es reducir riesgos y evitar fallecimientos al advertir a la población con anticipación y rapidez. Este mecanismo utiliza 97 sensores instalados por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES), la mayoría ubicados en zonas costeras del país.

Cuando estos sensores detectan un movimiento sísmico, la información se transmite en cuestión de segundos a través de frecuencias VHF a subsistemas de monitoreo y al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).

Después, esos datos se integran a plataformas gubernamentales que coordinan la respuesta y la distribución de la alerta a los celulares mediante las redes de telefonía móvil 5G, 4G, 3G o 2G.

El sistema de alertamiento funciona sin la necesidad de ninguna descarga de aplicaciones, sin intervención del usuario y sin poner en riesgo información personal ni de localización. Las alertas llegan de forma automática y sólo se reciben en la zona determinada como polígono de emergencia.

Si algún teléfono no recibe la alerta, puede deberse a la falta de energía en la torre de telefonía cercana o a que el dispositivo es anterior a marzo de 2024 y no trae activada la función de fábrica, pero en ese caso, se puede habilitar manualmente en los ajustes.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumLa MañaneraConferencia del PuebloJaliscoChiapasAlerta sísmicamexico-noticias

Más Noticias

El pueblo de Xochimilco celebra victoria ciudadana tras frenar la Utopía, exige inversión en servicios

La decisión del gobierno responde a la resistencia y protestas de la comunidad en defensa de los espacios públicos

El pueblo de Xochimilco celebra

Cuáles son las estaciones del Metrobús sin servicio en la última hora

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Cuáles son las estaciones del

La Merced se viste de fiesta: música, baile y tradición en honor a la Virgen de las Mercedes

Cada 24 de septiembre, el mercado y sus alrededores se llenan de colores y celebración

La Merced se viste de

Sheinbaum afirma que disminuyó la violencia en Sinaloa y señala conveniencia empresarial: “Algunos tienen intereses políticos”

La mandataria afirmó que el estado es seguro para vacacionar y la presencia de elementos federales salvaguardan a los ciudadanos

Sheinbaum afirma que disminuyó la

Hoy No Circula del 18 de septiembre en CDMX y Edomex

Recuerda que erste programa de restricción vehicular se extendió más allá de la Ciudad de México y su zona conurbada, ahora también aplica en los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco

Hoy No Circula del 18
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sheinbaum afirma que disminuyó la

Sheinbaum afirma que disminuyó la violencia en Sinaloa y señala conveniencia empresarial: “Algunos tienen intereses políticos”

Madres buscadoras increpan a Abelina López en el desfile militar de Acapulco para pedir por sus desaparecidos | Video

El Mencho se corona como el narcotraficante más poderoso del mundo: el CJNG arrebata el trono al Cártel de Sinaloa

Transfeminicidio en Sinaloa: dos personas a bordo de una moto dispararon contra Valeria de 25 años de edad

Hernán Bermúdez Requena se dice “perseguido político” por presuntos narcovínculos con La Barredora en Tabasco

ENTRETENIMIENTO

Fátima Bosch, Miss Universo México,

Fátima Bosch, Miss Universo México, y su inesperada confesión sobre 3 raros trastornos que marcaron su niñez: “Me hacían bullying”

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 17 de septiembre?

Humilde emprendimiento de Carlos Bonavides genera críticas y preocupación por su futuro

Revelan por qué Christian Nodal no asistió al cumpleaños de su hija Inti: “Pero está al pendiente de la niña”

“Yo me iba a romper”: Fátima Bosch llora al reencontrarse con concursantes que la abrazaron en Miss Universo México 2025

DEPORTES

Fans interpretan discurso de Místico

Fans interpretan discurso de Místico como indirecta a AAA tras venta a WWE: “El patrimonio no se vende”

Eddy Reynoso rompe el silencio y asegura que Canelo Álvarez no se retirará tras derrota ante Terence Crawford

WWE Wrestlepalooza 2025: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el evento de lucha libre desde México

Andrade El ídolo intercambia insultos con MFJ y le pide que apueste su cabellera ante Místico: “No seas cobarde”

Ethan Page se reafirma cómo campeón Norteamericano de NXT, pero luchador mexicano de AAA lanza reto