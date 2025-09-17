Gobierno de Sheinbaum busca incluir a Jalisco y Chiapas en red nacional de la alerta sísmica

CRÉDITO: Presidencia

Durante la conferencia de prensa de este miércoles 17 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue consultada sobre la ausencia de un sistema de alertas sísmicas en el estado de Chiapas similar al existente en la capital.

En respuesta, Sheinbaum solicitó la intervención de la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, quien explicó que Chiapas cuenta con su propio sistema de alertamiento.

Velázquez añadió que se trabaja para incorporar a la entidad al Sistema Nacional de Alertas Sísmicas.

La funcionaria señaló que la incorporación de Chiapas y Jalisco al Sistema Nacional de Alertas Sísmicas “Es una de las tareas previstas para este año”, con el objetivo de reforzar los estados ubicados en el Pacífico y agregar el sistema de alerta de Chiapas a la red nacional.

Sistema de Alertamiento Masivo: cómo funcionan las nuevas alarmas en celulares para emergencias en México

El titular de la Agencia de Transformación Digital, José Antonio Peña Merino, expuso las características del nuevo Sistema de Alertamiento Masivo, el cual se diseñó para enviar alertas inmediatas a teléfonos celulares en zonas específicas durante emergencias o desastres naturales, como sismos, inundaciones o huracanes.

El objetivo principal de este sistema es reducir riesgos y evitar fallecimientos al advertir a la población con anticipación y rapidez. Este mecanismo utiliza 97 sensores instalados por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES), la mayoría ubicados en zonas costeras del país.

Cuando estos sensores detectan un movimiento sísmico, la información se transmite en cuestión de segundos a través de frecuencias VHF a subsistemas de monitoreo y al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).

Después, esos datos se integran a plataformas gubernamentales que coordinan la respuesta y la distribución de la alerta a los celulares mediante las redes de telefonía móvil 5G, 4G, 3G o 2G.

El sistema de alertamiento funciona sin la necesidad de ninguna descarga de aplicaciones, sin intervención del usuario y sin poner en riesgo información personal ni de localización. Las alertas llegan de forma automática y sólo se reciben en la zona determinada como polígono de emergencia.

Si algún teléfono no recibe la alerta, puede deberse a la falta de energía en la torre de telefonía cercana o a que el dispositivo es anterior a marzo de 2024 y no trae activada la función de fábrica, pero en ese caso, se puede habilitar manualmente en los ajustes.