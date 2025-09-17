Fátima Bosch, Miss Universo México, y su inesperada confesión sobre 3 raros trastornos que marcaron su niñez: “Me hacían bullying”

Fátima Bosch reveló que en su infancia fue víctima de bullying. (@fatimaboschfdz, Instagram)

La coronación de Fátima Bosch Fernández como Miss Universe México 2025 fue más que una victoria en el escenario. La joven de 25 años, originaria de Tabasco, ha convertido su historia de vida en un mensaje de inspiración para quienes enfrentan desafíos desde la infancia.

En una entrevista previo a la final del certamen, la modelo confesó que vivió una niñez difícil marcada por tres condiciones poco comprendidas: TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad), dislexia e hiperactividad.

“Me hacían todo tipo de bullying y tú como niño que tienes dislexia, déficit de atención e hiperactividad, no entiendes por qué el cerebro no entiende. Pero estos niños tienen otros dones”, reveló en una charla con Telereportaje.

Fátima Bosch Miss Universo México 2025. (Captura de pantalla, YouTube)

La reina de belleza recordó que desde los ocho años asumió un compromiso personal con su educación. “Tengo que estudiar 20 veces cada cosa, no puedo salir el fin de semana a la fiesta porque tengo que tener tutores y lo voy a hacer, esto fue lo que me tocó. En ningún momento me victimicé (...) Me costó el triple, lo logré, jamás reprobé un examen”, aseguró.

Su testimonio ha generado empatía en redes sociales, donde usuarios la han elogiado por hablar abiertamente de neurodivergencia y por utilizar su plataforma para visibilizar la importancia de la inclusión educativa.

Características del TDAH, dislexia e hiperactividad

Los trastorno que le fueron diagnosticados a Fátima Bosch pueden provocar desafíos en el entorno escolar y social, afectando la rutina y las relaciones con el entorno.

El TDAH es un trastorno neurobiológico que altera el funcionamiento de las áreas cerebrales responsables de la función ejecutiva. Se manifiesta a través de inatención, olvidos, pérdidas frecuentes de objetos, hiperactividad con inquietud física y verbal, y impulsividad, reflejada al interrumpir conversaciones o asumir riesgos sin medir consecuencias.

Aunque la causa exacta permanece desconocida, estudios atribuyen su origen a una combinación de factores genéticos y ambientales.

En cuanto a la dislexia, especialistas coinciden en que involucra dificultades para reconocer palabras, errores de ortografía y obstáculos en la decodificación de los sonidos del lenguaje. Los síntomas suelen identificarse en la etapa inicial de aprendizaje escolar y afectan el rendimiento en lectura y escritura.

La hiperactividad, característica principal del TDAH, se expresa como movimiento constante y dificultad para permanecer sentados en situaciones que lo requieren. La convivencia de ambos trastornos puede provocar una mayor dificultad para concentrarse.

Vanessa Fernández Balboa, su padre Bernardo Bosch Hernández y su hermano Bernardo Bosch Fernández, han acompañado de cerca el desarrollo académico y profesional de Fátima. (@fatimaboschfdz, Instagram)

Trayectoria académica y profesional

Bosch estudió Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana y cursó estudios complementarios en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) de Milán, así como en el Lyndon Institute de Vermont, Estados Unidos. Durante su etapa universitaria, impulsó proyectos de moda sustentable, incluyendo una pasarela con telas recicladas, y colaboró con la Fundación Gritos de Amor en apoyo a migrantes no acompañados.

Su compromiso social se refleja también en su postura contra el ciberbullying. “Trabajando conmigo me di cuenta de que tú puedes decidir qué tipo de opiniones no te afectan”, explicó. Para la joven, las redes deben ser un espacio para comunicar mensajes “asertivos y positivos”.

La coronación de Fátima Bosch como Miss Universo México fue tendencia en redes sociales. (@fatimaboschfdz, Instagram)

De la Flor Tabasco a Miss Universo México

Fátima Bosch no es ajena a los escenarios. En 2018 fue coronada Flor Tabasco, lo que marcó el inicio de su carrera pública. En 2019 incursionó en la música al grabar, junto a Héctor Pastrana, la canción oficial de la Feria Tabasco, experiencia que recuerda como un momento decisivo. “Me dio pánico, pero siempre digo que si algo te da miedo es porque estás a punto de hacer algo muy valiente”, comentó.

El pasado 13 de septiembre, Bosch se impuso entre 32 candidatas en el Conjunto Santander de Artes Escénicas de Guadalajara. Tras ser coronada, envió un mensaje a sus compañeras y al público: “Hay que entender que solo una puede ganar. Invitaría a todas a que haya una sororidad real. Esto también es cuestión de profesionalismo”.

Ahora se prepara para representar a México en Miss Universe 2025, que se celebrará en noviembre en Tailandia, con la meta de traer la tercera corona para el país, siguiendo los pasos de Lupita Jones (1991) y Ximena Navarrete (2010).