“Ella no apuñaló a nadie”: Erika González defiende a Ángela Aguilar y la compara con Marianne Gonzaga

(Instagram)

Durante la transmisión del programa De Primera Mano del 16 de septiembre de 2025, un intenso debate surgió luego de que se presentara una entrevista de Juan Rivera, en la que el músico expresó su deseo de colaborar con Ángela Aguilar, a pesar de la controversia que rodea a la joven cantante.

La conversación escaló al punto en que una de las presentadoras sacó a relucir el caso de Marianne Gonzaga, joven que apuñaló a Valentina Gilabert.

¿Qué pasó en De Primera Mano?

Lalo Carrillo fue el primero en cuestionar las intenciones de Juan Rivera: “Sale en defensa de Ángela porque quiere trabajar con ella, pero los escándalos, chismes y rumores sí afectan la carrera de un artista. Hemos visto en redes cómo tienen que silenciar sus publicaciones por las marcas”, dijo.

(Instagram)

La conductora Erika González tomó la palabra para reflexionar sobre el fenómeno mediático que enfrentan los Aguilar:

“Del cuestionamiento, porque ¿cómo lo llamamos? La dinastía Aguilera, Rivera, Fernández. Los Aguilar han venido a desbancar a los Rivera, que por mucho tiempo venían siendo muy polémicos”, apuntó.

Fue entonces cuando Erika lanzó una comparación que de inmediato generó polémica:

La influencer volvió a tener presencia en TikTok tras obtener su libertad. Créditos: Instagram/@marianne_rc

“Hay mucha incongruencia, no es porque diga vamos a tirarle hate a ella, pero una Marianne Gonzaga que apuñaló a Valentina Gilabert hoy retoma con marcas, seguidores, hace en vivos, pagando una pena en libertad y tiene muy buenos comentarios, no tiene esta crudeza que tiene Ángela. ¿Qué hizo Ángela? No apuñaló a nadie”, expresó la conductora, en referencia a la influencer que hace meses estuvo envuelta en un caso de violencia grave.

Lalo Carrillo, sin embargo, insistió en que Ángela Aguilar podría mostrar una actitud diferente:

Aguilar enfrenta una ola de críticas en México que escalaron a peticiones para impedir que se presente próximamente en Guadalajara. (@angela_aguiolar, Instagram)

“Creo que debería de mostrar una actitud más humilde cuando ves a una mujer con la soberbia que llegan 300 empresarios reconocidos y ni siquiera saluda, no tiene la educación de saludar”, señaló.

Erika no dejó pasar la oportunidad de responder: “Marianne también es soberbia”.

Carrillo replicó: “Pero no va con líderes, son cosas que está más grave lo de Marianne”, a lo que Erika concluyó: “Pero Marianne no recibe ese odio”.

Contexto del caso Marianne Gonzaga y Valentina Gilabert

El 4 de febrero de 2025, Valentina Gilabert fue brutalmente agredida en el departamento de una amiga por Marianne Gonzaga, quien en ese momento era menor de edad. La joven quedó gravemente herida y Gonzaga fue enviada a un centro de reclusión para menores.

Meses después, Marianne recuperó su libertad y retomó su actividad como influencer, ofreciendo entrevistas en las que ha dado su propia versión de los hechos y tratando de reconstruir su vida en redes sociales.