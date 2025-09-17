Elaine Haro habría reaccionado al rechazo de Ninel Conde tras su salida de La Casa de los Famosos 3

La joven rompió en llanto ante los comentarios negativos que recibió por parte del público. (IG/VIX)

Elaine Haro fue eliminada de La Casa de los Famosos México el pasado 14 de septiembre luego de permanecer más de 50 días alejada del mundo exterior. Su salida dejó un importante vacío entre sus compañeros, pero se convirtió en un golpe de realidad para la joven.

Al igual que otros ex habitantes, la actriz asistió a una de las galas del programa, donde le mostraron parte de las reacciones de los participantes a su salida.

Una de las que más le causó sentimientos encontrados fue la postura de ‘cuarto noche’, quienes hablaron sobre la posibilidad de que el público no la considerara parte de la ‘manada’, como ellos se nombran.

La joven aseguró sentir cariño por los habitantes que siguen en La Casa de los Famosos México, dejando entrever que no habrá reencuentro con Ninel Conde. Crédito: TikTok: Elaine Haro

Pese a que en ese momento dejó ver su asombro ante las palabras del ‘team noche’, la situación empeoró horas más tarde en un live que realizó en su cuenta oficial de TikTok, donde dejó entrever una respuesta al rechazo de Ninel Conde.

Ninel Conde rechaza a Elaine Haro tras su salida de La Casa de los Famosos México

Antes de la gala del pasado 15 de septiembre, se viralizó una respuesta de Ninel Conde sobre su apoyo a Elaine Haro, ya que durante la nominación de la joven no pidió votos para ayudarla a permanecer en la casa.

"Lo que pasa es que ella está en otro equipo, está en Noche y pues ella ya cantó sus amores y sus amores no están con los nuestros, entonces así está la situación“, respondió.

La actriz y cantante le habría retirado su apoyo a Elaine Haro. Créditos: Instagram/@lacasafamososmx

Elaine Haro habría reaccionado al rechazo de Ninel Conde en un live

Horas más tarde, Haro realizó una transmisión en sus redes sociales tras recuperar su teléfono y reintegrarse a la vida real con sus seres queridos.

Por medio de algunos comentarios, la intérprete de melodramas como “Golpe de suerte” y “Me atrevo a amarte” se enteró que algunos de los exhabitantes no le habían brindado apoyo, por lo que no pudo evitar romper en llanto.

Y aunque no mencionó directamente el nombre de Ninel Conde, dejó claro que sigue sintiendo mucho cariño por las personas que permanecen en la casa, pues su familia ya le ha comentado un poco de lo que ocurre en el “mundo real”.

Elaine Haro rompe en llanto durante un live. (Captura de pantalla YouTube)

“Saber que hay personas que no me quieren es parte de, pero esas personas que no me quieren ya no importan, cuando sé que ustedes (los fans) me quieren, con eso tengo. De eso no pasa nada, yo quiero mucho a los integrantes, los que están dentro de la casa. Yo hablo de la gente que habló de mí aquí afuera, pero eso lo iré viendo poco a poco”, externó.