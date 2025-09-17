México

¡De terror! Así fue la noche de cine en La Casa de los Famosos México

Estos filmes suelen poner en disputa la estabilidad dentro de la casa

Por Jesús Tovar Sosa

Los famosos disfrutaron de un
Los famosos disfrutaron de un especial de películas de terror. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Como cada semana, La Casa de los Famosos México 2025 vivió una de sus noches más esperadas por el público y los habitantes: la noche de cine, un espacio que, lejos de ser solo entretenimiento, se ha convertido en un auténtico detonante de emociones, revelaciones y estrategias.

Este 16 de septiembre, la producción decidió sorprender con una velada de cine de terror, una elección que no solo mantuvo a los famosos al filo de sus asientos, sino que también provocó reacciones inesperadas y nuevas tensiones en la casa. La Jefa proyectó dos películas cargadas de suspenso y drama: El tesoro de la avellana y Sexto sin sentido.

Esta nueva semana inició llena
Esta nueva semana inició llena de nuevas sorpresas para los habitantes. (La Casa de los Famoso México)

El tesoro de la avellana: dulce venganza en clave de horror

La primera cinta exhibida fue El tesoro de la avellana, una parodia con tintes de suspenso basada en los ya conocidos conflictos entre los habitantes por los frascos de crema de avellana. En la película se reveló que Dalílah Polanco, tras una pesada broma de Aldo De Nigris y Abelito —quienes embarraron crema de avellana en una taza de baño—, decidió esconder todos los frascos como castigo, asegurando que “no se la merecen”.

La cinta mostró en tono irónico y con estilo de thriller todos los movimientos de Dalílah para ocultar los frascos, en complicidad con Guana y Shiky, quienes la ayudaron a mantener el secreto.

La revelación sorprendió especialmente a Aarón Mercury, quien se mostró impactado y molesto, ya que uno de los frascos fue encontrado más tarde dentro de su propia maleta. El influencer expresó que no entendía quién pudo haberlo puesto ahí, lo que generó aún más tensión.

La Casa de los Famosos
La Casa de los Famosos México contó con grandes películas de terror. Foto: (Televisa Univisión)

Sexto sin sentido: estrategia, amor y traición

La segunda película, titulada Sexto sin sentido, tuvo un tono más emocional y polémico. Mostró lo ocurrido en la cabina de las tentaciones, cuando Alexis Ayala aceptó ver a su esposa, Cinthia Aparicio, durante cinco minutos a cambio de nominar con 6 puntos a Aldo De Nigris.

La escena conmovió a todos los habitantes, quienes elogiaron la decisión de Alexis pese al costo estratégico. El actor fue claro al expresar que, aunque sabía lo que implicaba, no podía dejar pasar la oportunidad de abrazar a su esposa. Aldo, en un gesto de madurez y compañerismo, respondió con serenidad: “Al ratito lo platicamos, pero estuvo bien.

Alexis Ayala fue el protagonista
Alexis Ayala fue el protagonista de la película. Foto: (Televisa Univisión)

Lo que parecía una noche para relajarse terminó alterando la dinámica dentro de la casa. Las películas no solo reflejan lo que el público ve en el 24/7, sino que muchas veces exponen verdades incómodas para los habitantes, generando conversaciones, alianzas nuevas y rupturas inesperadas.

Los fans siguen de cerca las reacciones post-película y muchos ya anticipan que lo visto esta noche tendrá un impacto directo en las nominaciones de esta semana, especialmente por la desventaja de Aldo y la desconfianza que podría surgir entre algunos jugadores.

