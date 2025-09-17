Chocan drones en espectáculo patrio en Piedras Negras, Coahuila, y terminan la función prematuramente

Durante el festejo de Independencia en Piedras Negras, Coahuila, drones chocan y caen al suelo. (x.com/@wadelacruz)

Lo que se planeaba como un innovador espectáculo luminoso para conmemorar el Grito de Independencia en Piedras Negras, Coahuila, terminó convirtiéndose en motivo de decepción y controversia debido a errores técnicos que obligaron a cancelar el evento, generando burlas y críticas en redes sociales y entre los asistentes hacia el gobernador Jacobo Rodríguez.

La administración municipal apostó por reemplazar los tradicionales fuegos artificiales por un espectáculo con drones tricolores, diseñados para iluminar el cielo nocturno con figuras alusivas a las fiestas patrias. Los dispositivos debían despegar desde el estacionamiento del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y formar imágenes coordinadas, en un intento por modernizar la celebración.

Sin embargo, la tecnología no respondió como se esperaba. A los pocos segundos de iniciado el show, varios drones colisionaron entre sí, provocando una caída colectiva y desconfigurando el resto de la formación.

Durante el festejo de Independencia en Piedras Negras, Coahuila, drones chocan y caen al suelo. (Crédito: x.com/@wadelacruz)

El momento quedó registrado en video, lo que permitió que rápidamente se viralizara en plataformas digitales con comentarios y memes que ironizaban sobre el incidente. Frases como “drones del bienestar” o referencias a una supuesta representación de la situación nacional, circularon ampliamente. Un usuario comentó: “Lo bueno que no contrataron aviones para el espectáculo”, ilustrando el tono de la conversación pública.

La multitud congregada en la macroplaza expresó su frustración a través de abucheos dirigidos al alcalde. Rodríguez decidió retirarse visiblemente molesto, mientras los presentes compartían su inconformidad en redes sociales.

Según el reporte de las autoridades municipales, la empresa responsable del show tuvo problemas con la conexión a internet, lo que impidió controlar correctamente los drones. Añadieron que no se registraron incidentes de seguridad ni personas lesionadas y que el resto de la celebración transcurrió con normalidad.

Pese al contratiempo, más de 32 mil personas se congregaron para festejar, disfrutando de música en vivo a cargo del grupo Los Rojos, ballet folklórico y mariachi. La coordinación entre corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno permitió concluir la velada sin mayores percances.

El fallido espectáculo de drones de Piedras Negras se sumó a las anécdotas virales de las Fiestas Patrias 2025, recordando que la innovación tecnológica también puede enfrentar retos imprevistos, aunque el saldo general para la comunidad fue de celebración y convivencia sin incidentes graves.