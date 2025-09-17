México

Chocan drones en espectáculo patrio en Piedras Negras, Coahuila, y terminan la función prematuramente

La administración municipal apostó por reemplazar los tradicionales fuegos artificiales por un espectáculo con drones tricolores

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar
Durante el festejo de Independencia
Durante el festejo de Independencia en Piedras Negras, Coahuila, drones chocan y caen al suelo. (x.com/@wadelacruz)

Lo que se planeaba como un innovador espectáculo luminoso para conmemorar el Grito de Independencia en Piedras Negras, Coahuila, terminó convirtiéndose en motivo de decepción y controversia debido a errores técnicos que obligaron a cancelar el evento, generando burlas y críticas en redes sociales y entre los asistentes hacia el gobernador Jacobo Rodríguez.

La administración municipal apostó por reemplazar los tradicionales fuegos artificiales por un espectáculo con drones tricolores, diseñados para iluminar el cielo nocturno con figuras alusivas a las fiestas patrias. Los dispositivos debían despegar desde el estacionamiento del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y formar imágenes coordinadas, en un intento por modernizar la celebración.

Sin embargo, la tecnología no respondió como se esperaba. A los pocos segundos de iniciado el show, varios drones colisionaron entre sí, provocando una caída colectiva y desconfigurando el resto de la formación.

Durante el festejo de Independencia en Piedras Negras, Coahuila, drones chocan y caen al suelo. (Crédito: x.com/@wadelacruz)

El momento quedó registrado en video, lo que permitió que rápidamente se viralizara en plataformas digitales con comentarios y memes que ironizaban sobre el incidente. Frases como “drones del bienestar” o referencias a una supuesta representación de la situación nacional, circularon ampliamente. Un usuario comentó: “Lo bueno que no contrataron aviones para el espectáculo”, ilustrando el tono de la conversación pública.

La multitud congregada en la macroplaza expresó su frustración a través de abucheos dirigidos al alcalde. Rodríguez decidió retirarse visiblemente molesto, mientras los presentes compartían su inconformidad en redes sociales.

Según el reporte de las autoridades municipales, la empresa responsable del show tuvo problemas con la conexión a internet, lo que impidió controlar correctamente los drones. Añadieron que no se registraron incidentes de seguridad ni personas lesionadas y que el resto de la celebración transcurrió con normalidad.

Pese al contratiempo, más de 32 mil personas se congregaron para festejar, disfrutando de música en vivo a cargo del grupo Los Rojos, ballet folklórico y mariachi. La coordinación entre corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno permitió concluir la velada sin mayores percances.

El fallido espectáculo de drones de Piedras Negras se sumó a las anécdotas virales de las Fiestas Patrias 2025, recordando que la innovación tecnológica también puede enfrentar retos imprevistos, aunque el saldo general para la comunidad fue de celebración y convivencia sin incidentes graves.

Temas Relacionados

Piedras NegrasCoahuilaJacobo RodríguezGrito de IndependenciaDIFmexico-noticias

Más Noticias

Sube a 19 el número de muertos por explosión de una pipa con gas en Iztapalapa

Al momento 32 personas permanecen hospitalizadas

Sube a 19 el número

Pronósticos: todos los resultados ganadores del Tris del 16 de septiembre

El sorteo de Tris se celebra cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Pronósticos: todos los resultados ganadores

Veracruz registra sismo de magnitud 4.1

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Veracruz registra sismo de magnitud

¿Cuál es el estado de salud actual de Jazlyn Azulet, la bebé herida en explosión de Iztapalapa que fue trasladada a Texas?

La menor recibe atención especializada en el Shriners Hospital for Children, en Galveston, tras sufrir quemaduras graves

¿Cuál es el estado de

Resultados Gana Gato: ganadores del sorteo del 16 de septiembre

El sorteo Gana Gato se juega tres días por semana, los martes, jueves y sábados, los premios se dan a conocer el mismo día, después de las 21:00 horas. Esta es la combinación ganadora del sorteo 2906 dada a conocer por la Lotería Nacional

Resultados Gana Gato: ganadores del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ordenan detención de líder de

Ordenan detención de líder de la Unión Sindicatos, ligada a “La Chokiza”

Sindicatos, la Familia Michoacana y Los Mayas: los grupos ligados a “El Memo”, presunto líder delictivo en Edomex

Quién es Roberto Sandoval, el exgobernador de Nayarit con presuntos vínculos con el CJNG

Detienen a mexicano con más de un millón de pesos en heroína oculta en un auto en la frontera

Sustituyen al general que reveló la orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez Requena

ENTRETENIMIENTO

Abelito manda romántico mensaje a

Abelito manda romántico mensaje a su novia y le agradece apoyo en La Casa de los Famosos México: “El amor de mi vida”

Miss Sonora niega envidia hacia Fátima Bosch, nueva Miss Universo México señalada por presunto influyentismo: “Por dignidad”

¿No sabes que ver? Aquí está el ranking de lo más visto en Disney+ México para disfrutar acompañado

Ranking Spotify en México: top 10 de los podcasts más escuchados

Fans mexicanos recuerdan a Robert Redford tras su muerte con esta popular película nominada al Oscar

DEPORTES

Diablos Rojos de México anuncia

Diablos Rojos de México anuncia celebración en su estadio por el Bicampeonato en la Serie del Rey

Apertura 2025: qué partidos de la jornada 9 serán transmitidos por televisión abierta

Terence Crawford explica si habrá revancha con Canelo Álvarez tras arrebatarle sus títulos en los supermedianos

La opinión de Juan Manuel Márquez sobre la derrota de Canelo Álvarez ante Crawford: “La esquina tiene que ver”

Miguel “Piojo” Herrera es respaldado por la federación de Costa Rica