Así fue el reencuentro entre Elaine Haro y Ninel Conde tras su eliminación de La Casa de los Famosos México

Entre ambas surgió una fuerte amistad que todos esperaban trascendería el reality show. (Captura de pantalla YouTube)

La reciente eliminación de Elaine Haro de La Casa de los Famosos México 2025 generó un esperado reencuentro con Ninel Conde, quien abandonó la competencia durante la tercera semana del programa. El encuentro tuvo lugar este martes 16 de septiembre posterior a la gala de eliminación, en la que Elaine se convirtió en la séptima expulsada del reality.

Ambas acudieron como invitadas especiales, lo que captó la atención de los seguidores, especialmente por la relación que ambas construyeron dentro del popular show.

Durante su estancia en la casa, Elaine Haro y “El Bombón Asesino” desarrollaron una amistad cercana que se reflejó en momentos clave. Destacó una ocasión en la que Ninel intervino para defender a Elaine frente a Alexis Ayala durante una prueba, episodio que quedó en la memoria de los espectadores. Estos gestos habían hecho suponer que la amistad entre ambas trascendería el reality y se mantendría en futuros proyectos.

La joven rompió en llanto ante los comentarios negativos que recibió por parte del público. (IG/VIX)

El reencuentro, fue compartido por Elaine en sus redes sociales y mostró a las dos ex habitantes intercambiando un abrazo en los pasillos del foro de La Casa de los Famosos México 2025. Las cámaras registraron la interacción, que inició con Elaine diciendo: “Entrando a la realidad…” y la respuesta de Ninel: “Todas pasamos por lo mismo…”. Elaine compartió que ya había reencontrado a su madre y a su hermana, lo que trajo tranquilidad tras semanas de encierro y competencia.

El breve diálogo resaltó el cambio en la dinámica entre ambas. Si bien Ninel Conde, había afirmado tras su salida que impulsaría la carrera musical de Elaine y que incluso la acompañaría a Miami para grabar un disco. Sin embargo los rumores de una supuesta distancia entre las dos comenzó a surgir cuando Elaine Haro seguía en la competencia e ingresó al Cuarto Noche, ya con Ninel fuera del reality.

Conde fue clara al expresar por medio de sus redes sociales, que no pediría votos a favor de ese equipo, marcando así cierta separación respecto a su ex compañera.

La cantante compartió en sus redes sociales el esperado reencuentro con "El Bombón Asesino". (Captura de pantalla @elaineharomusic)

"Lo que pasa es que ella está en otro equipo, está en Noche y pues ella ya cantó sus amores y sus amores no están con los nuestros, entonces así está la situación“, comentó.

El reencuentro en la gala estuvo marcado por la cordialidad, una interacción dejó abiertas preguntas entre los seguidores sobre el futuro de los proyectos en común y si la relación entre Elaine Haro y Ninel Conde continuará fuera de la competencia.

Las actrices se abrazaron y se mostraron muy emocionadas, además de que Elaine publicó el videoclip acompañado de la siguiente descripción: “Reencuentro con Ninel Conde”, se lee y agregó varios corazones.