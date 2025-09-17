México

Así fue el reencuentro entre Elaine Haro y Ninel Conde tras su eliminación de La Casa de los Famosos México

Entre ambas surgió una fuerte amistad que todos esperaban trascendería el reality show

Por Cinthia Salvador

Guardar
Entre ambas surgió una fuerte
Entre ambas surgió una fuerte amistad que todos esperaban trascendería el reality show. (Captura de pantalla YouTube)

La reciente eliminación de Elaine Haro de La Casa de los Famosos México 2025 generó un esperado reencuentro con Ninel Conde, quien abandonó la competencia durante la tercera semana del programa. El encuentro tuvo lugar este martes 16 de septiembre posterior a la gala de eliminación, en la que Elaine se convirtió en la séptima expulsada del reality.

Ambas acudieron como invitadas especiales, lo que captó la atención de los seguidores, especialmente por la relación que ambas construyeron dentro del popular show.

Durante su estancia en la casa, Elaine Haro y “El Bombón Asesino” desarrollaron una amistad cercana que se reflejó en momentos clave. Destacó una ocasión en la que Ninel intervino para defender a Elaine frente a Alexis Ayala durante una prueba, episodio que quedó en la memoria de los espectadores. Estos gestos habían hecho suponer que la amistad entre ambas trascendería el reality y se mantendría en futuros proyectos.

La joven rompió en llanto
La joven rompió en llanto ante los comentarios negativos que recibió por parte del público. (IG/VIX)

El reencuentro, fue compartido por Elaine en sus redes sociales y mostró a las dos ex habitantes intercambiando un abrazo en los pasillos del foro de La Casa de los Famosos México 2025. Las cámaras registraron la interacción, que inició con Elaine diciendo: “Entrando a la realidad…” y la respuesta de Ninel: “Todas pasamos por lo mismo…”. Elaine compartió que ya había reencontrado a su madre y a su hermana, lo que trajo tranquilidad tras semanas de encierro y competencia.

El breve diálogo resaltó el cambio en la dinámica entre ambas. Si bien Ninel Conde, había afirmado tras su salida que impulsaría la carrera musical de Elaine y que incluso la acompañaría a Miami para grabar un disco. Sin embargo los rumores de una supuesta distancia entre las dos comenzó a surgir cuando Elaine Haro seguía en la competencia e ingresó al Cuarto Noche, ya con Ninel fuera del reality.

Conde fue clara al expresar por medio de sus redes sociales, que no pediría votos a favor de ese equipo, marcando así cierta separación respecto a su ex compañera.

La cantante compartió en sus
La cantante compartió en sus redes sociales el esperado reencuentro con "El Bombón Asesino". (Captura de pantalla @elaineharomusic)

"Lo que pasa es que ella está en otro equipo, está en Noche y pues ella ya cantó sus amores y sus amores no están con los nuestros, entonces así está la situación“, comentó.

El reencuentro en la gala estuvo marcado por la cordialidad, una interacción dejó abiertas preguntas entre los seguidores sobre el futuro de los proyectos en común y si la relación entre Elaine Haro y Ninel Conde continuará fuera de la competencia.

Las actrices se abrazaron y se mostraron muy emocionadas, además de que Elaine publicó el videoclip acompañado de la siguiente descripción: “Reencuentro con Ninel Conde”, se lee y agregó varios corazones.

Temas Relacionados

Ninel CondeElaine HaroLa Casa de los Famosos MéxicoLCDLFMmexico-entretenimiento

Más Noticias

Hallan sin vida a boxeador en la frontera entre Sonora y Estados Unidos

Autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para aclarar los hechos

Hallan sin vida a boxeador

Kate del Castillo revela que la DEA la vigiló tras su encuentro con El Chapo: “No sabíamos si me iban a arrestar o no”

La actriz recordó el impacto personal y profesional que le dejó el haberse reunido con el líder del Cártel de Sinaloa

Kate del Castillo revela que

Aldo de Nigris rompe en llanto por la visita de su abuelita Doña Lety en La Casa de los Famosos México

El influencer se reencontró con su abuelita durante la dinámica “congelados” del reality show

Aldo de Nigris rompe en

¿Te truena la mandíbula? Estas podrían ser las causas y lo que debes hacer

Este malestar puede presentarse con otros síntomas que podrían definir el motivo detrás y su posible tratamiento

¿Te truena la mandíbula? Estas

Hallan seis cuerpos en Ojuelos: Fiscalía de Jalisco dice que los mataron en Zacatecas y gobierno de Monreal niega versión

La vestimenta de al menos una víctima coincidiría con cuerpos videograbados en la zona de Pinos, Zacatecas

Hallan seis cuerpos en Ojuelos:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Kate del Castillo revela que

Kate del Castillo revela que la DEA la vigiló tras su encuentro con El Chapo: “No sabíamos si me iban a arrestar o no”

Hallan seis cuerpos en Ojuelos: Fiscalía de Jalisco dice que los mataron en Zacatecas y gobierno de Monreal niega versión

Ordenan detención de líder de la Unión Sindicatos, ligada a “La Chokiza”

Sindicatos, la Familia Michoacana y Los Mayas: los grupos ligados a “El Memo”, presunto líder delictivo en Edomex

Quién es Roberto Sandoval, el exgobernador de Nayarit con presuntos vínculos con el CJNG

ENTRETENIMIENTO

Kate del Castillo revela que

Kate del Castillo revela que la DEA la vigiló tras su encuentro con El Chapo: “No sabíamos si me iban a arrestar o no”

Aldo de Nigris rompe en llanto por la visita de su abuelita Doña Lety en La Casa de los Famosos México

Abelito manda romántico mensaje a su novia y le agradece apoyo en La Casa de los Famosos México: “El amor de mi vida”

Miss Sonora niega envidia hacia Fátima Bosch, nueva Miss Universo México señalada por presunto influyentismo: “Por dignidad”

¿No sabes que ver? Aquí está el ranking de lo más visto en Disney+ México para disfrutar acompañado

DEPORTES

Diablos Rojos de México anuncia

Diablos Rojos de México anuncia celebración en su estadio por el Bicampeonato en la Serie del Rey

Apertura 2025: qué partidos de la jornada 9 serán transmitidos por televisión abierta

Terence Crawford explica si habrá revancha con Canelo Álvarez tras arrebatarle sus títulos en los supermedianos

La opinión de Juan Manuel Márquez sobre la derrota de Canelo Álvarez ante Crawford: “La esquina tiene que ver”

Miguel “Piojo” Herrera es respaldado por la federación de Costa Rica