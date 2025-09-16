México

Precio del dólar en México: el peso se fortalece al corte de las 14 horas del 16 de septiembre

En medio de las celebraciones cívicas de la Independencia de México, la moneda nacional se sigue fortaleciendo frente al billete verde en las casas de cambio de aeropuertos

Por Omar López

El dólar estadounidense se pagó al cierre a 18,29 pesos mexicanos en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,43% si se compara con el valor de la sesión previa, cuando marcó 18,37 pesos, reporta Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense marca una bajada 1,87%, de modo que en el último año aún conserva una bajada del 5,5%.

De acuerdo con un análisis financiero de Monex, el peso mexicano recuperó su fortaleza favorecido por el debilitamiento del dólar. Los inversores tienen confianza en que la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) recortará su tasa de interés durante la reunión del próximo miércoles 17 de septiembre.

Actualmente, la atención de los operadores estará sobre las proyecciones económicas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la FED para determinar si se mantienen las previsiones de tres recortes de 25 puntos base para la tasa de interés antes de terminar el año.

Adicionalmente, funcionarios chinos y estadounidenses se reunieron por segundo día consecutivo para discutir su política arancelaria, donde posteriormente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comentó que se han realizado buenos avances.

En cuanto a los cambios de este día con respecto a días previos, encadenó ocho fechas seguidas en cifras negativas. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se observa que fue de 3,26%, que es una cifra visiblemente inferior al dato de volatilidad anual (11,24%), por lo tanto en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo esperado.

Los pronósticos económicos para 2025

En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Cómo es el peso mexicano

Billetes mexicanos.

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

