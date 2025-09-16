México

Trasladan a Texas a Jazlyn Azulet, bebé protegida por su abuela durante explosión de pipa en Iztapalapa

La menor de edad recibirá atención de alta especialidad en Estados Unidos

Por Mariana L. Martínez

Jazlyn Azulet, la bebé que fue resguardada por su abuela durante la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, ya fue trasladada a Texas para recibir atención médica especializada en Shriners Hospital for Children.

Después de que la Fundación Michou y Mau ofreciera asistencia para trasladar a víctimas menores de edad por el accidente en La Concordia, la menor ya está en el hospital de alta especialidad ubicado en Estados Unidos.

“La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informa que, en colaboración con la Fundación Michou y Mau, se logró el traslado de la menor de dos años, Azulet, del Hospital Centro Médico Siglo XXI al Shriners Hospitals for Children, en Galveston, Texas, Estados Unidos. Este esfuerzo conjunto permitirá que la paciente reciba atención médica de alta especialidad en beneficio de su salud”, se pudo leer.

Azulet es la bebé que su abuela protegió con su propio cuerpo durante la explosión, (X/@SSaludCdMx)

Anteriormente, la menor había estado recibiendo atención médica en el hospital Siglo XXI del IMSS.

Se sabe que la menor viajó en compañía de su mamá “lo que garantiza su cercanía y acompañamiento en este proceso tan importante para su recuperación”.

La Secretaría de Salud informó que está colaborando con Shriners Hospitals for Children para lograr el traslado de más menores de edad que hayan resultado lesionados por la explosión. De igual manera, reconocieron la labor de la fundación:

“Reconocemos el trabajo de la Fundación Michou y Mau y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por su compromiso y generosidad en favor de las niñas y niños que más lo necesitan. Su apoyo es un ejemplo de solidaridad que salva vidas y brinda esperanza a las familias mexicanas”.

La fundación confirmó el traslado de la menor. (X/michouymau)

Por su parte, la Fundación Michou y Mau para niños quemados también lanzó un comunicado, dejando abierta la posibilidad a trasladar a menores de edad.

“Agradecemos al Centro Médico Nacional Siglo XXI, a las Autoridades Federales y de la Ciudad de México por su apoyo para que nuestro equipo médico lograra valorar el caso de la menor, así como al equipo médico que se encuentra en espera de la paciente para brindarle la atención especializada que requiere.

Continuaremos con nuestra labor de apoyar a niñas, niños y adolescentes que requieran nuestros servicios en coordinación con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y con la Secretaría de Salud Federal".

Muere Alicia Matías Teodoro, la abuela que salvó a su nieta

Alicia Matías Teodoro, reconocida por salvar a su nieta durante la explosión en el Puente de la Concordia, falleció la noche del 12 de septiembre en el Hospital Magdalena de las Salinas. La mujer, de 49 años, trabajaba como checadora de ruta de transporte público en la zona donde ocurrió el accidente.

Según se ha publicado en redes, este fue la última foto de la señora junto a su nieta, compartida momentos antes del trágico accidente. Foto: (Redes Sociales)

Durante la tragedia ocurrida el 10 de septiembre, Alicia protegió a su nieta Azuleth, de dos años, cubriéndola con su cuerpo tras la explosión de una pipa de gas bajo el puente en Iztapalapa. Ambas sufrieron quemaduras graves: Alicia presentó lesiones en el 98% de su cuerpo y la menor en el 60%. La imagen de Alicia, gravemente herida y acompañada por el policía Sergio Ángel Soriano, recorrió redes sociales y generó muestras de solidaridad.

