Por esta razón deberías de comer nopal con frecuencia

El nopal, símbolo nacional de México, destaca por sus beneficios para la salud y su aporte nutricional. (Gob. Edomex)

El nopal, planta emblemática de la cultura mexicana, es reconocido no solo por su presencia en el escudo nacional, sino también por los diversos beneficios a la salud que aporta a quienes lo consumen. De acuerdo con un informe de El Poder del Consumidor, esta verdura destaca como fuente importante de fibra y micronutrimentos, y se posiciona como una alternativa saludable y versátil en la alimentación diaria.

Los nopales pertenecen al género Opuntia de la familia de las Cactáceas. Si bien existen más de doscientas especies en el género, solo cerca de diez se destinan al consumo humano, siendo la Opuntia ficus-indica la más cultivada. Es originario de regiones tropicales y subtropicales de América y tuvo un papel central en la dieta de las culturas mesoamericanas.

La parte comestible del nopal corresponde a sus cladodios —los tallos aplanados y carnosos—, de los cuales se retiran las espinas. Además, su fruto, conocido como tuna, también es comestible.

La clorofila y otros compuestos antioxidantes presentes en el nopal contribuyen a neutralizar radicales libres y a eliminar metales pesados, apoyando la protección celular y la salud cardiovascular. (Gob. Edomex)

El consumo del nopal puede realizarse tanto crudo como cocido y su versatilidad lo convierte en un ingrediente recurrente en una amplia variedad de platillos mexicanos, aunque es preferible comerlo sin preparación, para maximizar sus beneficios.

En lo que refiere a propiedades nutricionales y beneficios a la salud, el nopal se distingue principalmente por su alto contenido de fibra soluble e insoluble. Este carbohidrato–en especial los mucílagos presentes en la parte viscosa o “baba”– ayuda a regular la concentración de glucosa en la sangre y a proteger el estómago de los efectos de los ácidos gástricos. Al mismo tiempo, contribuye a bloquear la absorción de colesterol, con lo que se logra reducir los niveles de colesterol en la sangre, en particular el colesterol LDL, conocido como “malo”.

El nopal, como muchas otras verduras, está compuesto principalmente de agua (90-92,5%), además de poseer un perfil nutricional completo. Es fuente de vitaminas A, C y del complejo B, así como de minerales como potasio y calcio. El vegetal también contiene clorofila, que actúa como antioxidante, y gracias a esto contribuye a proteger las células del daño ocasionado por los radicales libres, así como a facilitar la eliminación de metales pesados de la sangre.

Esta planta mexicana se integra fácilmente en diversos platillos, aunque su consumo sin preparación adicional maximiza el aporte de fibra, vitaminas y minerales recomendados para una alimentación saludable. (Segob)

Otros compuestos encontrados en el nopal brindan un efecto antiinflamatorio, disminuyendo el riesgo de formación de placas en las arterias y, por consecuencia, de padecer enfermedades cardiovasculares.

Un aspecto relevante del nopal es su papel en el apoyo a los pequeños productores rurales, ya que gran parte de esta verdura que llega al mercado proviene de comunidades agrícolas tradicionales, fortaleciendo la economía local.

Además, el nopal presenta una notable resistencia a condiciones adversas, como altas temperaturas y sequías prolongadas, lo cual amplía su potencial de cultivo en zonas áridas y semiáridas, tanto de México como del resto del mundo. Recuerda consultar a un profesional de la salud antes de hacer cualquier cambio en tu dieta.