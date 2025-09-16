México

Pensión Mujeres Bienestar 2025: qué beneficiarias recibirán el pago de 3 mil pesos durante la semana de fiestas patrias

Este mes de septiembre se realiza el cuarto pago del año de este programa social de la Secretaría del Bienestar

Por Omar Martínez

La Pensión Mujeres del Bienestar
La Pensión Mujeres del Bienestar otorga a las beneficiarios un total de 3 mil pesos bimestrales.

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social implementado por el Gobierno de México para apoyar a mujeres adultas mayores en todo el país.

Este apoyo está dirigido a mujeres de 60 a 64 años, lo que lo convierte en un beneficio universal para ese rango de edad.

Las beneficiarias reciben 3 mil pesos cada dos meses mediante depósitos en sus tarjetas del Banco del Bienestar.

En sus inicios, la pensión contemplaba únicamente a mujeres de 63 y 64 años, pero la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó ampliar el rango para incluir a aquellas desde los 60 años.

La Pensión del Bienestar es
La Pensión del Bienestar es otorgada por el Gobierno de México a través de la Secretaría del Bienestar.

Desde agosto, mujeres de 60 a 62 años, así como quienes recién cumplen 63 o 64, pueden registrarse en los módulos establecidos.

El programa se lleva a cabo por medio de la Secretaría del Bienestar, responsable de los registros, pagos y gestiones relacionadas.

La titular de esta dependencia del Gobierno de México, Ariadna Montiel informó que en septiembre se realiza el pago correspondiente al quinto bimestre.

Los depósitos siguen un calendario basado en la letra inicial del apellido paterno de las beneficiarias, cubriendo septiembre y octubre.

Algunas ya recibieron el pago, mientras que otras lo recibirán durante la semana del 15 al 19 de septiembre.

Durante las fiestas patrias, continuará el abono de 3 mil pesos bimestrales en la tarjeta del Banco del Bienestar a quienes están en lista para cobrar.

La inscripción para mujeres de 60 a 64 años de edad será en el mes de agosto.

¿Qué beneficiarios de la Pensión Mujeres Bienestar recibirán el pago de 6 mil 200 pesos bimestrales del lunes 8 al viernes 12 de septiembre?

De acuerdo con el calendario y la información reportada por Ariadna Montiel, estas son los beneficiarias que recibirán el pago de la Pensión Mujeres Bienestar:

Letras | Dia | Septiembre

G Lunes 8

G Martes 9

H, I, J, K Miércoles 10

L Jueves 11

M Viernes 12

Calendario oficial de pagos de
Calendario oficial de pagos de las Pensiones del Bienestar.

Por lo tanto, del lunes 8 de septiembre al viernes 12, los adultos mayores de 65 años mencionados anteriormente que tengan la Pensión Mujeres Bienestar podrán acudir al cajero automático para recibir su pago de 3 mil pesos bimestrales.

Es importante que al acudir al cajero automático recuerden el NIP de su tarjeta del Banco del Bienestar, ya que en caso de olvidarlo y dar los dígitos erróneos, podrían bloquear el plástico.

Para saber más sobre los pagos, es importante revisar el calendario oficial de la Secretaría del Bienestar y conocer quiénes faltan por recibir el depósito en este mes de septiembre.

