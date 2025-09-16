México

Lis Vega celebra seis meses de relación con ‘Rayito’, hermano de YosStop 10 años menor: “Nos gusta el cotorreo”

La vedette cubana y Ryan Hoffman viven una relación auténtica y sin etiquetas, marcada por la espontaneidad y una fuerte conexión inicial

Por Armando Guadarrama

La pareja destaca la naturalidad y autenticidad como bases de su historia de amor, sin etiquetas ni presiones (IG)

La relación entre Lis Vega y Ryan Hoffman, conocido como Rayito, ha captado la atención del público y de las redes sociales tras revelarse que llevan seis meses disfrutando de un amor sin etiquetas, según declaraciones a la revista TVyNovelas.

Al hablar sobre su vínculo, la vedette cubana nacionalizada mexicana describió la conexión con el influencer como algo genuino que surgió de manera inesperada y que, en poco tiempo, se transformó en un pilar emocional importante para ambos.

“Yo realmente nunca busco las cosas, porque cuando nos conocimos yo ni siquiera iba a estar en el lugar donde él estaba, simplemente coincidimos, en esa coincidencia hubo magia, muchas cosas bien bonitas”, afirmó Lis Vega.

La artista, de 47 años, relató que ese primer encuentro marcó el inicio de una relación marcada por la espontaneidad y la naturalidad, lejos de estrategias o pretensiones.

Lis Vega resalta la importancia de la independencia y la plenitud personal en su visión del amor (Foto: @lisvegaoficial/Instagram)

Por su parte, Ryan Hoffman, popular por sus videos en YouTube y hermano de la también influencer YosStop, se mostró igual de transparente: “Se ha dado de manera muy natural, la verdad es que tampoco ha habido un plan o una estrategia para conquistarla. Simplemente yo he sido yo, nos hemos gustado, como somos muy parecidos, tenemos personalidades similares, somos alegres, nos gusta el cotorreo y estoy muy contento porque tengo mucho que aprender”, explicó a la misma publicación, subrayando la sencillez con la que ambos han construido este vínculo.

Lis Vega y Ryan Hoffman priorizan el presente y la autenticidad cotidiana en su vínculo sentimental (IG)

La pareja se dejó ver públicamente en mayo de 2025 a través de sus cuentas de redes sociales, publicando imágenes vestidos de negro y usando abanicos idénticos, lo que desató una ola de comentarios entre sus seguidores. En esas imágenes se les vio compartir sonrisas y un beso, sellando de forma simbólica una conexión ya consolidada puertas adentro.

Sin querer apresurar definiciones ni atarse a convenciones, Lis Vega enfatizó ante el medio: “Ha sido una relación sin etiquetas que ya lleva seis meses”. Añadió que lo que más valora en Ryan, de 37 años, es su energía y nobleza: “A mí me gusta su energía y sonrisa, su corazón, es un hombre noble, me hace reír mucho. Romántico no mucho, pero creo que esas cosas nacen, entonces ya llegarán”.

Ambos coinciden en que la clave está en aprovechar el presente y evitar la presión de las etiquetas tradicionales. Lis Vega profundizó: “El amor lo veo desde adentro, que es algo que se nos dificulta mucho, cuando entiendes realmente lo que es amarte, en ese momento comprendes lo que es amar y no te conformas con menos de lo que te das a ti… para que valga la pena el dejar yo mi espacio, mi independencia, mis tiempos, mi soledad, que la amo”.

Insistió también en la importancia de la voluntad: “Para que yo decida estar con una persona y dedicarle mi tiempo es porque realmente es importante para mí”.

Ambos relatan cómo una coincidencia fortuita marcó el inicio de su relación hace seis meses (IG)

Sobre los inicios, Ryan recordó: “Nos conocimos en una cena, y pues bueno, por una situación u otra ella se terminó sentando en la mesa donde yo estaba, a un lado de mí y terminamos platicando”.

Lis complementó el relato: “Yo creo que existe una conexión inmediata, el amor es una construcción, cada mañana uno tiene que hacer algo por la persona, por los amigos, por la familia, y pues el día a día es lo que hace el amor. Porque lo demás es muy efímero, es un espejismo”.

Sin presionar el futuro ni forzar definiciones, Lis Vega y Ryan Hoffman dan testimonio de un amor que se construye desde la sinceridad y el respeto mutuo, sin perder la alegría ni la autenticidad, según relataron a TVyNovelas.

