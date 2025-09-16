México

Estos son los alimentos que debes no comer porque son irritantes y empeoran la gastritis, pero pocos conocen

Muchas personas desconocen que ciertos alimentos comunes pueden agravar los síntomas de esta afección, causando molestias como dolor, acidez o malestar abdominal

Por Marco Ruiz

Guardar
Alimentos que debes evitar porque
Alimentos que debes evitar porque son irritantes y empeoran la gastritis, pero muchos desconocen (DiarioSalud)

La gastritis es una inflamación de la mucosa gástrica que puede complicarse debido a factores como el estrés, el consumo de ciertos medicamentos o la alimentación. Muchas personas desconocen que ciertos alimentos comunes pueden agravar los síntomas de esta afección, causando molestias como dolor, acidez o malestar abdominal.

Según la Academia Española de Nutrición y Dietética, con la colaboración de la experta Leire Ezquer, una dieta adecuada puede marcar la diferencia para quienes padecen gastritis y desean evitar episodios recurrentes. Uno de los puntos clave está en identificar y limitar el consumo de alimentos que son irritantes para el estómago. Esto no solo previene incomodidades, sino que también reduce el riesgo de que la gastritis evolucione hacia una condición crónica.

El vínculo entre gastritis y ciertos alimentos no siempre es evidente para todos. La experticia sugiere prestar especial atención al tipo de alimentos y las técnicas de cocción empleadas, ya que ambos factores pueden influir significativamente en el control de los síntomas. A continuación, se presenta una selección de alimentos que deben evitarse si deseas mantener bajo control esta afección.

Muchas personas desconocen que ciertos
Muchas personas desconocen que ciertos alimentos comunes pueden agravar los síntomas de esta afección, causando molestias como dolor, acidez o malestar abdominal

Alimentos que deben excluirse para evitar agravar la gastritis

  1. Picantes: Los alimentos condimentados con especias como chile, pimienta o pimentón tienden a irritar la mucosa gástrica, incrementando los síntomas como el ardor o dolor abdominal.
  2. Alimentos grasos: Este grupo incluye lácteos enteros, queso curado, mantequilla, margarina y frituras. Debido a que ralentizan el vaciado gástrico, dificultan la digestión y contribuyen a una mayor secreción ácida en el estómago.
  3. Carnes rojas y procesadas: Las carnes grasas y los embutidos, como salchichas o fiambres, no solo son pesados de digerir, sino que también poseen altas cantidades de sal y especias que pueden ser irritantes.
  4. Bollería industrial: Pasteles, panes dulces y productos de repostería contienen grasas no saludables y azúcares en niveles elevados. No solo son de baja densidad nutricional, sino que además empeoran el vaciado gástrico y potencian la acidez.
  5. Café y té: Incluso el café descafeinado puede contener trazas de cafeína que estimulan la secreción de ácido estomacal, exacerbando la irritación gástrica.
  6. Bebidas con gas: Las gaseosas, al distender el estómago, incrementan molestias como el reflujo y la sensación de pesadez.
  7. Alcohol: Una sustancia que irrita directamente la mucosa del estómago y favorece la secreción ácida, siendo un desencadenante significativo en casos de gastritis crónica.
  8. Chocolate: Posee teobromina y cafeína, compuestos que estimulan la producción ácida y dificultan la digestión por su contenido graso.
  9. Pan tostado: Aunque puede parecer inofensivo, al estar dorado o quemado se convierte en un irritante para la mucosa gástrica.
  10. Comidas y bebidas muy calientes o muy frías: Las temperaturas extremas pueden afectar la sensibilidad de la mucosa y exacerbar los síntomas.
Alimentos que deben excluirse para
Alimentos que deben excluirse para evitar agravar la gastritis

Recomendaciones para cocinar y aliviar los síntomas

  • Técnicas de cocción adecuadas: Utiliza métodos como al vapor, horno, papillote o plancha (sin dorar demasiado los alimentos). Es importante evitar frituras y guisos pesados, ya que son irritantes por el alto contenido de grasa que suelen requerir.
  • Optar por platos simples: Preparaciones fáciles de digerir y con baja carga grasa reducirán la irritación del estómago.
  • Temperatura moderada: Asegúrate de que las comidas y bebidas estén a una temperatura templada para minimizar el riesgo de irritación.

Consulta médica: clave para el manejo de la gastritis

Es importante recordar que ajustar la dieta ayuda a aliviar los síntomas de la gastritis, pero no es una solución milagrosa ni elimina las causas subyacentes de la condición. Es indispensable acudir a un médico, nutriólogo o dietista antes de realizar cambios en la alimentación. Además, incorporar una rutina de ejercicio y hábitos saludables será fundamental para un bienestar integral.

La alimentación puede ser una gran aliada o un desafío para quienes sufren gastritis. Evitar los alimentos mencionados y adoptar cambios conscientes en el estilo de vida es el primer paso para mejorar tanto los síntomas como la calidad de vida.

Temas Relacionados

gastritissaludbeneficiosgastroenteritisirritantesméxico-noticias

Más Noticias

Intento de asalto armado por menores de edad en banco de Tijuana termina con detención de sospechosos

Tres personas, incluidos dos adolescentes, fueron arrestadas tras un fallido robo en una sucursal bancaria de Plaza Otay, donde dispararon contra el personal

Intento de asalto armado por

Armando Araiza habló sin filtros de las adicciones que lo alejaron de la televisión, tras pedir trabajo al borde del llanto

Tras más de dos décadas alejado de la televisión, el actor ha recurrido a las redes sociales para pedir trabajo

Armando Araiza habló sin filtros

Trailer de Gas LP cae en colapso carretero en Baja California

Las intensas precipitaciones asociadas a los remanentes de la tormenta Mario provocaron el hundimiento de un tramo vial en Mulegé que dejó incomunicadas varias comunidades

Trailer de Gas LP cae

Alejandro Sanz y Rels B estrenan su primera canción juntos y graban el video oficial en pleno Auditorio Nacional

El primer concierto de la gira ¿Y Ahora Qué? en la capital mexicana se volvió inolvidable al presentar en directo “No me tires flores”, colaboración entre el español y el mallorquín

Alejandro Sanz y Rels B

Seis muertos y nueve heridos tras ataque armado en Gran Morelos, fiscalía de Chihuahua asegura vehículo y arsenal

Autoridades investigan tiroteo que cobró la vida de varias personas y dejó a un agente municipal entre los lesionados

Seis muertos y nueve heridos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Seis muertos y nueve heridos

Seis muertos y nueve heridos tras ataque armado en Gran Morelos, fiscalía de Chihuahua asegura vehículo y arsenal

EEUU ofrece 5 mdd de recompensa por “El Ruso”, considerado alto mando dentro del Cártel de Sinaloa

¡Vivan las madres buscadoras! La consigna que sustituyó el tradicional grito de independencia por la guerra del Cártel de Sinaloa

´¡Vivos los desaparecidos!´: familiares se manifiestan durante Grito de Independencia en Mazatlán

Identifican a 4 sospechosos por el asesinato de un policía en Uruapan, alcalde hace llamado a Sheinbaum por inseguridad

ENTRETENIMIENTO

Armando Araiza habló sin filtros

Armando Araiza habló sin filtros de las adicciones que lo alejaron de la televisión, tras pedir trabajo al borde del llanto

Alejandro Sanz y Rels B estrenan su primera canción juntos y graban el video oficial en pleno Auditorio Nacional

Fans del Cuarto Día deslinda a Ninel Conde y Facundo del presunto fraude en La Casa de los Famosos

“No es mi amiga”: Miss Puebla revela por qué no apoyó a Fátima Bosch tras ganar Miss Universo México 2025

Christian Nodal acusado de dejar sin departamento a su hija: “La dejó sin techo para defender a Ángela Aguilar”

DEPORTES

Henry Martín vuelve a lesionarse:

Henry Martín vuelve a lesionarse: fans del América piden que se retire

Penta Zero Miedo consigue revancha contra Kofi Kingston en WWE RAW: apunta a importante título

A qué hora juegan los Yankees de Judge: todos los partidos de la MLB este 16 de septiembre

Juan Celaya, clavadista mexicano pierde su celular antes del desfile militar del 16 de septiembre: ofrece recompensa

Familia de Aaron Ramsey, celebra la Independencia de México con atuendos típicos y chiles en nogada