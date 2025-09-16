Estos son los alimentos que debes no comer porque son irritantes y empeoran la gastritis, pero pocos conocen

Alimentos que debes evitar porque son irritantes y empeoran la gastritis, pero muchos desconocen (DiarioSalud)

La gastritis es una inflamación de la mucosa gástrica que puede complicarse debido a factores como el estrés, el consumo de ciertos medicamentos o la alimentación. Muchas personas desconocen que ciertos alimentos comunes pueden agravar los síntomas de esta afección, causando molestias como dolor, acidez o malestar abdominal.

Según la Academia Española de Nutrición y Dietética, con la colaboración de la experta Leire Ezquer, una dieta adecuada puede marcar la diferencia para quienes padecen gastritis y desean evitar episodios recurrentes. Uno de los puntos clave está en identificar y limitar el consumo de alimentos que son irritantes para el estómago. Esto no solo previene incomodidades, sino que también reduce el riesgo de que la gastritis evolucione hacia una condición crónica.

El vínculo entre gastritis y ciertos alimentos no siempre es evidente para todos. La experticia sugiere prestar especial atención al tipo de alimentos y las técnicas de cocción empleadas, ya que ambos factores pueden influir significativamente en el control de los síntomas. A continuación, se presenta una selección de alimentos que deben evitarse si deseas mantener bajo control esta afección.

Alimentos que deben excluirse para evitar agravar la gastritis

Picantes: Los alimentos condimentados con especias como chile, pimienta o pimentón tienden a irritar la mucosa gástrica, incrementando los síntomas como el ardor o dolor abdominal. Alimentos grasos: Este grupo incluye lácteos enteros, queso curado, mantequilla, margarina y frituras. Debido a que ralentizan el vaciado gástrico, dificultan la digestión y contribuyen a una mayor secreción ácida en el estómago. Carnes rojas y procesadas: Las carnes grasas y los embutidos, como salchichas o fiambres, no solo son pesados de digerir, sino que también poseen altas cantidades de sal y especias que pueden ser irritantes. Bollería industrial: Pasteles, panes dulces y productos de repostería contienen grasas no saludables y azúcares en niveles elevados. No solo son de baja densidad nutricional, sino que además empeoran el vaciado gástrico y potencian la acidez. Café y té: Incluso el café descafeinado puede contener trazas de cafeína que estimulan la secreción de ácido estomacal, exacerbando la irritación gástrica. Bebidas con gas: Las gaseosas, al distender el estómago, incrementan molestias como el reflujo y la sensación de pesadez. Alcohol: Una sustancia que irrita directamente la mucosa del estómago y favorece la secreción ácida, siendo un desencadenante significativo en casos de gastritis crónica. Chocolate: Posee teobromina y cafeína, compuestos que estimulan la producción ácida y dificultan la digestión por su contenido graso. Pan tostado: Aunque puede parecer inofensivo, al estar dorado o quemado se convierte en un irritante para la mucosa gástrica. Comidas y bebidas muy calientes o muy frías: Las temperaturas extremas pueden afectar la sensibilidad de la mucosa y exacerbar los síntomas.

Recomendaciones para cocinar y aliviar los síntomas

Técnicas de cocción adecuadas : Utiliza métodos como al vapor, horno, papillote o plancha (sin dorar demasiado los alimentos). Es importante evitar frituras y guisos pesados, ya que son irritantes por el alto contenido de grasa que suelen requerir.

Optar por platos simples : Preparaciones fáciles de digerir y con baja carga grasa reducirán la irritación del estómago.

Temperatura moderada: Asegúrate de que las comidas y bebidas estén a una temperatura templada para minimizar el riesgo de irritación.

Consulta médica: clave para el manejo de la gastritis

Es importante recordar que ajustar la dieta ayuda a aliviar los síntomas de la gastritis, pero no es una solución milagrosa ni elimina las causas subyacentes de la condición. Es indispensable acudir a un médico, nutriólogo o dietista antes de realizar cambios en la alimentación. Además, incorporar una rutina de ejercicio y hábitos saludables será fundamental para un bienestar integral.

La alimentación puede ser una gran aliada o un desafío para quienes sufren gastritis. Evitar los alimentos mencionados y adoptar cambios conscientes en el estilo de vida es el primer paso para mejorar tanto los síntomas como la calidad de vida.