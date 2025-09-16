México

EEUU coloca a México en lista de principales países de tránsito de drogas, pide mayor esfuerzo en combate al narco

“El gobierno mexicano aún tiene mucho por hacer para combatir a los líderes de los cárteles”, destaca el informe

Por Luis Contreras

El informe reconoce la entrega de 29 objetivos de alto valor a EEUU (Infobae México)

Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, presentó una lista de los países en los que hay trasiego de drogas, entre naciones como Colombia, Ecuador, Pakistán, Venezuela y Jamaica, aparece también el de México.

Un informe compartido el 15 de septiembre registra los países en los que hay un importante transito de narcóticos o producción de los mismos. Lo anterior es determinado a través de factores como la ubicación geográfica, así como características comerciales y económicas.

“No representa nivel de cooperación”

La lista de países "no refleja necesariamente las iniciativas antidrogas de su gobierno ni su nivel de cooperación con Estados Unidos", según aparece en el comunicado.

Respecto al caso de México, el informe reconoce acciones tomadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, pero enfatiza que las autoridades mexicanas aún deben combatir a líderes criminales, laboratorios clandestinos, así como las cadenas de suministro de precursores.

En febrero pasado fuero entregadas 29 personas, entre ellas Rafael Caro Quintero (Especial)

"Estados Unidos espera ver esfuerzos adicionales y enérgicos por parte de México para exigir responsabilidades a los líderes de los cárteles y desmantelar las redes ilícitas“.

Parte de lo expresado en el informe compete a China, país en el que “ha permitido la producción de fentanilo en México”, lo anterior, a través de permitir que empresas del país asiático vendan los precursores a grupos criminales.

Otro de los reconocmiento de por parte de las autoriades estadounidense es el aseguramiento de importantes cantidades de fentanilo y precursores.

"En México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha incrementado la cooperación para enfrentar a los poderosos cárteles que contaminan nuestros países con drogas y violencia"

El trasiego de fentanilo a territorio estadounidense es uno de los temas que más preocupan al país de las barras y las estrellas. Grupos delictivos como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación han sido señalados como responsables del envió del opioide.

Añade que la cooperación entre México y EEUU es para enfrentar las amenazas de seguridad. El resto de los países que aparecen en la lista son:

  • Afganistán
  • Bahamas
  • Belice
  • Bolivia
  • Birmania
  • República Popular China (RPC)
  • Colombia
  • Costa Rica
  • República Dominicana
  • Ecuador
  • El Salvador
  • Guatemala
  • Haití
  • Honduras
  • India
  • Jamaica
  • Laos
  • Nicaragua
  • Pakistán
  • Panamá
  • Perú
  • Venezuela 

EEUU llega a acuerdo con líderes criminales

La publicación del Departamento de Estado sucede semanas después de que Ismael El Mayo Zambada, quien fuera líder de un a facción del Cártel de Sinaloa, se declarara culpable de dos cargos, previamente EEUU determinó no pedir la pena de muerte para el capo.

Además, otros integrantes del grupo delictivo han generado acuerdos de cooperación con EEUU: Ovidio Guzmán y hermano Alfredo podrían ofrecer información y con ello reducir su condena.

Reportan distintas fallas en pleno

Tren Interurbano México - Toluca

¿Cuáles son los 5 Pueblos

Grito de Independencia 2025 en

Chispazo: todos los números ganadores
