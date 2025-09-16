México

Desfile del 16 de septiembre en Ciudad de México: horario, calles cerradas y rutas alternas

La SSC CDMX informó sobre la necesidad de cierres temporales de diversas vialidades en torno al trayecto

Por Cinthia Salvador

Pase de revista al personal
Pase de revista al personal militar que integrará la Columna del Desfile Militar del próximo 16 de septiembre con motivo del desfile militar del 216 aniversario de la Independencia de México. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

La capital mexicana será escenario de un amplio desfile cívico militar para conmemorar el inicio de la Independencia de México, con la participación de distintas fuerzas y organizaciones. Desde Campo Marte, punto icónico del país, se desplegará la marcha que se espera concluya en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se rendirán honores en el balcón presidencial. Como todos los años, este suceso genera gran expectativa y movilización en la población.

El evento comenzará a las 10:00 horas. El recorrido abarcará partes estratégicas de la ciudad, pasando por avenidas principales como Paseo de la Reforma, donde se congregarán presentes y turistas para presenciar el paso de contingentes y unidades. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) informó sobre la necesidad de cierres temporales de diversas vialidades en torno al trayecto, dada la magnitud del despliegue que involucra personal militar, vehículos, agrupaciones civiles y representaciones históricas.

En la CDMX se realziarán
En la CDMX se realziarán cierres en diversas vialdiades por motivo del desfile. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Calles alternas

  • Eje 1 Norte
  • Eje 1 Oriente
  • José María Izazaga
  • Fray Servando Teresa de Mier
  • Avenida Chapultepec
  • Avenida Constituyentes
  • Avenida Presidente Masaryk
  • Circuito Interior

Avenidas que permanecerán cerradas

  • Paseo de la Reforma
  • Avenida Juárez
  • Eje Central Lázaro Cárdenas
  • Hidalgo
  • 20 de Noviembre
  • Calle Florencia
Aeronaves de la Fuerza Aérea
Aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana suelen realizar el desfile aéreo del 16 de septiembre, en el que realizaron recorridos por CDMX y EdoMex, pasando por el Zócalo Capitalino de la Ciudad. Foto: Karina Hernández / Infobae

Modificación en el horario del Metrobús

De igual manera la ceremonia motivará ajustes en el transporte público, especialmente en el Metrobús, sistema que dio a conocer, suspenderá temporalmente servicios en varias líneas. En la Línea 1, únicamente operaron los tramos de Indios Verdes a Plaza de la República y de El Caminero a Insurgentes, y los paraderos Hamburgo, Reforma y Buenavista II estarán fuera de servicio desde las 8:30 hasta las 14:30 horas. Además, la ruta Indios Verdes-Pueblo Sta. Cruz Atoyac no ofrecerá transporte en ese mismo horario.

Para la Línea 3 del Metrobús, el servicio solo cubrirá el tramo entre Tenayuca y Buenavista III, cancelando las paradas intermedias de Mina a Balderas y Buenavista II. En la Línea 4, la ruta sur no circula entre las 5:00 y 14:30 horas; en la ruta norte no habrá parada en Buenavista IV y Bellas Artes, aunque se mantendrán operaciones en los trayectos de Teatro Blanquita a San Lázaro, Pantitlán y Alameda Oriente. La Línea 7 suspende el trayecto entre Campo Marte y Hidalgo durante amplio horario.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Centro de Orientación Vial (OVIAL) reiteraron recomendaciones a la ciudadanía para planificar trayectos y evitar complicaciones ante los cierres viales y las afectaciones en el transporte público. Diversos puntos de la capital contarán con presencia de elementos de seguridad para garantizar el desarrollo ordenado del evento.

