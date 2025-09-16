Condenan a 16 años de prisión a Lorenzo Antonio “N” por abuso sexual infantil en Zapopan

Lorenzo Antonio “N” citó a la menor en varias ocasiones en un domicilio donde cometió los actos de abuso sexual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una condena de 16 años de prisión fue impuesta a Lorenzo Antonio “N” por abuso sexual infantil en Zapopan, Jalisco, tras una investigación que permitió a las autoridades judiciales establecer su responsabilidad en los hechos.

El caso, que involucra a una menor de edad como víctima, se resolvió luego de un proceso impulsado por la Fiscalía del Estado y la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia.

Según las investigaciones, el agresor y la víctima se conocieron durante un festejo familiar en la Colonia Atemajac del Valle, en el municipio de Zapopan.

Más detalles del caso

La sentencia de 16 años de prisión refuerza el compromiso de las autoridades de Jalisco en la protección de niñas, niños y adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la fiesta, Lorenzo Antonio “N” entabló conversación con la niña y ambos intercambiaron números telefónicos.

Posteriormente, el hombre la citó en varias ocasiones en un domicilio, donde cometió los actos de abuso sexual.

La situación se hizo pública cuando el progenitor de la menor se enteró de lo ocurrido y presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

A partir de ese momento, se abrió una carpeta de investigación que permitió iniciar el proceso judicial contra el responsable.

El desarrollo del caso incluyó la captura del agresor y un proceso exhaustivo de investigación, litigio y presentación de pruebas.

El personal de la Vicefiscalía especializada llevó a cabo diligencias ministeriales que abarcaron pruebas periciales, documentales y testimoniales.

Estos elementos resultaron determinantes para demostrar la culpabilidad de Lorenzo Antonio “N” y fundamentar la sentencia condenatoria dictada por la autoridad judicial.