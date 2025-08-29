México

Protección Civil y Cruz Roja firman convenio para fortalecer atención en gestión de riesgos en CDMX

Esta estrategia se celebra en el marco del 40 aniversario del sismo del 19 de septiembre de 1985, el cuál dejó miles de víctimas mortales y heridos en la capital

Por Jesús Tovar Sosa

Ambas instituciones buscan perfeccionar la atención a emergencias y riesgos en la capital. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México y la Cruz Roja Mexicana I.A.P. firmaron un importante convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer la profesionalización, formación y capacitación en ambas instituciones, así como de establecer acciones conjuntas en materia de gestión integral de riesgos y protección civil.

Este acuerdo contempla la creación de un marco de colaboración que incluye actividades de formación técnica, intercambio de investigaciones y estudios especializados, asesoría mutua, así como evaluación y certificación de aprendizajes, saberes y competencias adquiridas. Asimismo, se promoverá la certificación de competencias laborales y digitales bajo estándares reconocidos tanto a nivel nacional como internacional.

En representación de la SGIRPC, participaron el maestro Jorge Antonio Ortiz Torres, Asesor de la titular Arq. Myriam Urzúa Venegas; la maestra Gloria Luz Ortiz Espejel, Directora General de Vinculación y Capacitación; y la licenciada Leticia Salas Pichardo, Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos.

Cruz Roja y Protección Civil firman convenio para mejorar capacitaciones en atención y gestión de riesgos. Foto: (Cruz Roja Mexicana Sede Nacional/FB)

Por parte de la Cruz Roja Mexicana asistieron el licenciado Carlos Freaner Figueroa, Presidente del Consejo Nacional de Directores; el maestro Juan Estrada Miranda, Representante Legal; y el licenciado Jorge Alberto Forastieri Muñoz, Vicepresidente Nacional y Delegado Estatal de la institución.

Este convenio tiene como finalidad consolidar un trabajo interinstitucional coordinado que permita brindar servicios más eficientes en beneficio de la población de la Ciudad de México, especialmente en contextos de emergencia y desastre.

La colaboración entre ambas instituciones busca desarrollar estrategias integrales de prevención, atención y resiliencia comunitaria, así como la formación continua de personal capacitado para actuar de manera efectiva ante situaciones de riesgo.

En el marco de la conmemoración de la cuarta década del sismo de 1985 en México, la Cruz Roja destacó dicho convenio como parte de una estrategia para mejorar los servicios de atención a emergencias en contextos difíciles.

Ambas instituciones se comprometieron a colaborar en la atención a emergencias y gestión de riesgos. Foto: (Cruz Roja Mexicana Sede Nacional/FB)

“En el marco de la conmemoración de los 40 años de los sismos en México, firmamos un convenio de colaboración con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Nuestro objetivo es claro: fortalecer la capacitación, la prevención y la gestión integral del riesgo, formando a más personas con los conocimientos y habilidades necesarias para salvar vidas en situaciones de emergencia”, escribió en su cuenta de Facebook.

La publicación también subraya la importancia de la certificación de competencias como parte de este acuerdo: “Este acuerdo también contempla la certificación de competencias laborales y digitales bajo estándares reconocidos a nivel nacional e internacional. Porque la prevención salva vidas y juntos podemos construir comunidades más resilientes.”

Con esta alianza estratégica, tanto la SGIRPC como la Cruz Roja Mexicana reafirman su compromiso con la construcción de una ciudad más segura, resiliente y preparada ante cualquier eventualidad, priorizando la capacitación continua y la acción coordinada como herramientas clave para la protección de la población.

