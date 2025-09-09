La bebé abandonada en Gustavo A. Madero sigue grave y con pronóstico reservado

(Captura TikTok @MiguelRodriguez1905)

El estado de salud de la bebé abandonada en la vía pública de la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, sigue siendo grave y su pronóstico permanece reservado, según la última actualización oficial de IMSS Bienestar. La menor recibe atención médica especializada en el Hospital Pediátrico La Villa.

De acuerdo con IMSS Bienestar, la recién nacida fue hallada la noche del 5 de septiembre y trasladada por personal paramédico al Hospital Materno Infantil Inguarán. Al ingresar a urgencias, presentaba hipotermia, presión arterial baja y dificultad respiratoria, por lo que fue necesario iniciar ventilación mecánica para estabilizar sus signos vitales.

Debido a la complejidad de su condición, el 6 de septiembre la menor fue referida al Hospital Pediátrico La Villa, donde permanece bajo vigilancia médica permanente, con ventilación mecánica asistida y tratamiento especializado. IMSS Bienestar reiteró en su tarjeta informativa más reciente, emitida el 8 de septiembre a las 21:00, que la condición de la bebé sigue siendo delicada y el pronóstico es reservado.

El rescate fue posible gracias a la intervención de un ciclista que transitaba por la zona y detectó la presencia de la menor sobre el asfalto. El hombre la protegió y solicitó auxilio a la policía. Elementos de seguridad y paramédicos acudieron al lugar para trasladarla de urgencia al hospital. Testigos indicaron que, en videos difundidos en redes sociales, se observa cómo la llanta del vehículo de la madre llegó a rozar a la bebé antes de que fuera rescatada, lo que incrementó la preocupación por su integridad.

Las autoridades notificaron el caso al Ministerio Público y a la Fiscalía Especializada en la Investigación de Desaparición Forzada y Cometidas por Particulares, que iniciaron las indagatorias correspondientes para esclarecer las circunstancias del abandono y determinar la identidad de la madre.

La investigación continúa, con la participación activa de las autoridades judiciales y de salud. El hecho ha generado una amplia reacción en redes sociales, donde usuarios han expresado indignación y preocupación por la vulnerabilidad de la infancia en contextos de abandono, así como por la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de la protección de menores.

IMSS Bienestar ha reiterado su compromiso con la atención médica de la menor y ha subrayado la importancia de la colaboración entre los servicios públicos de salud y las autoridades judiciales para garantizar la protección de los derechos de la infancia.

El auxilio oportuno del ciclista fue determinante para que la bebé recibiera atención médica inmediata, en un episodio que ha puesto en el centro del debate la fragilidad de los menores en situación de abandono y la necesidad de fortalecer los mecanismos de respuesta institucional.