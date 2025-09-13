El canciller Juan Ramón de la Fuente se reúne con el embajador de China en México

Juan Ramón de la Fuente se reúne con Chen Daojiang, embajador de China en México. (Foto: @SRE_mx)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer la reunión que sostuvo el titular Juan Ramón de la Fuente con el embajador de China en México, Chen Daojiang, la tarde de este viernes 12 de septiembre de 2025, la cual tuvo el objetivo de "continuar con el diálogo respetuoso entre ambos países".

En el breve mensaje publicado en la cuenta oficial de X, la secretaría mencionó que “el embajador Daojiang presentó la semana pasada sus cartas credenciales a la presidenta Claudia Sheinbaum”. También compartió en la reunión estuvieron presentes: subsecretaria María Teresa Mercado y el director general para Asia-Pacífico, Fernando Glez Saiffe, por parte de México; así como Zhu Jian, ministro consejero, y Chen Xiang, director de la Sección Política de la embajada china.

“Tenemos muy buena relación con China”, afirma la presidenta Claudia Sheinbaum

Esta semana el gobierno de México presentó una propuesta en la que impondrá aranceles a países sin tratados de libre comercio, medida que impacta de manera directa a países como China,Corea del Sur, India, Indonesia, Rusia, Tailandia y Turquía, todas sin acuerdos comerciales preferentes con el país.

“El objetivo es defender la competitividad de sectores como el automotriz, textil, siderúrgico y de autopartes”, justificó la Secretaría de Economía encabezada por Marcelo Ebrard. La medida no fue bien recibida por el país asiático por lo que emitió un mensaje oponiéndose a esta regulación comercial.

Durante la conferencia mañanera de este viernes 12 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que esta medida busca fortalecer la economía y producción nacional sin intención de perjudicar los lazos y acuerdos con el gigante asiático.

Representantes de los gobiernos de México y China se reunieron este viernes 12 de septiembre. (Foto: SRE)

“No son medidas de coerción y no son contra China, no son medidas contra un país.Tenemos muy buena relación con China y queremos seguir teniendo muy buena relación con ellos. Son decisiones que tomamos con todos aquellos países con los que no tenemos acuerdo comercial de libre comercio, no estamos violando ninguna norma internacional y hay muchos países en esta condición”, comentó la mandataria.

“Nosotros prácticamente exportamos muy poco a esos países, la mayoría lo importamos, no es para todo lo que ellos producen, es para ciertos sectores que consideramos que son importantes en fortalecer en producción nacional. Si es importante que se sepa a nivel internacional que no tenemos absolutamente nada contra ellos, al contrario mucha admiración y del trabajo que realizan sobre su desarrollo pero son decisiones que consideramos importantes tomar porque nuestra visión es fortalecer a nuestro país”, finalizó la mandataria.