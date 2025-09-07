México

Tras las críticas de opositores de enviar como Embajadores a personas sin experiencia, SRE anuncia que serán capacitados

La medida fue publicada en el Diario Oficial por lo que la dependencia dio a conocer el nuevo lineamiento

Por Jaqueline Viedma

Algunos nombramientos de embajadores han causado polémica por su falta de preparación, por lo que, la SRE encabezada por Juan Ramón de la Fuente dio a conocer la nueva medida. (Foto: SRE)

Luego de que los últimos nombramientos de embajadores han causado polémica por la falta de preparación para ocupar este cargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer los nuevos lineamientos publicados el viernes 5 de septiembre de 2025, donde se especifica que quienes no pertenezcan al Servicio Exterior deberán capacitarse.

Durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha nombrado a personajes como la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich; el exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, y el periodista Genaro Lozano, quienes han sido criticados por grupos políticos de oposición como el PRI o el PAN.

Esta es la medida que se aplicará a nuevos embajadores y cónsules

Con el objetivo de incrementar la calidad y eficacia de su representación en el extranjero, México ha puesto en marcha una política que exige a embajadores y cónsules ajenos al Servicio Exterior Mexicano cursar programas de formación antes de asumir sus cargos oficiales.

Esta disposición, publicada en el Diario Oficial de la Federación, persigue que todos los diplomáticos dispongan de conocimientos sólidos en política exterior, diplomacia, protección consular y gestión administrativa, lo que permitirá fortalecer la imagen nacional en embajadas y consulados.

Según el artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano la responsabilidad de impartir estos cursos recaerá en el Instituto Matías Romero, que ofrecerá capacitación en los siguientes temas:

  1. Principios normativos de la política exterior y fundamentos de la política exterior y la diplomacia de México;
  2. La diplomacia de México, incluyendo las prioridades de política exterior con énfasis en las acciones y actividades a cargo de las diferentes Unidades de la Secretaría de Relaciones de Exteriores y su vinculación con otras autoridades;
  3. El marco legal e institucional, nacional e internacional, del Servicio Exterior Mexicano y la diplomacia;
  4. Servicios consulares de protección, documentación y vinculación con las comunidades en el exterior, incluyendo el uso de sus herramientas;
  5. Aspectos administrativos de las Representaciones de México en el Exterior, incluyendo gestión de recursos materiales, financieros y humanos, así como sobre la normatividad en materia de transparencia y responsabilidades de las personas servidoras públicas.
Los lineamientos anunciados por la SRE fueron publicados en el DOF.

La formación deberá completarse previamente a la ratificación de los nombramientos por parte del Senado, lo cual garantiza estándares homogéneos y adecuados de preparación para quienes representen a México en el ámbito diplomático.

Conforme al artículo 5 de la misma legislación, “dicha capacitación, se podrá complementar con la oferta disponible de cursos del Campus Virtual del Instituto, así como las que el propio Instituto estime relevantes; sobre contextos políticos específicos de las adscripciones que correspondan”.

De acuerdo con el artículo 8, el Instituto informará por escrito a la Comisión de Personal del SEM y a la Dirección General del Servicio Exterior sobre el cumplimiento y seguimiento de la capacitación brindada a las personas designadas.

El documento precisa que los nombramientos temporales efectuados por el Ejecutivo Federal, con la aprobación del Senado, estarán sujetos a estos lineamientos, los cuales fijan un marco estandarizado de preparación para el personal ajeno al SEM.

