El aceite esencial de menta, extraído de la planta Mentha piperita, destaca en el ámbito de la cosmética natural por sus efectos sobre la vitalidad del cabello. En particular, es un ingrediente que favorece la salud capilar al estimular la circulación en el cuero cabelludo y fortalecer los folículos pilosos.

Su componente principal, que es el mentol, cumple la función de vasodilatador, lo que quiere decir que incrementa el flujo sanguíneo en la zona capilar, permitiendo que los folículos reciban mayor cantidad de oxígeno y nutrientes.

Junto al mentol, la mentona, otra molécula presente en la menta, intensifican los efectos antes mencionados, potenciando el crecimiento y colaborando en la lucha contra el debilitamiento del pelo.

¿Qué hace el aceite de menta en el cabello? (Freepik)

Qué hace el aceite de menta en el cabello

Entre los principales beneficios del aceite esencial de menta para el cabello se destaca su capacidad para prevenir la sequedad capilar, pues al mantener el equilibrio de hidratación en el cuero cabelludo, contribuye a que el pelo luzca saludable y con mejor textura.

Asimismo, resulta útil para aliviar picores ocasionados por sequedad o problemas circulatorios, ya que su acción vasodilatadora favorece el flujo sanguíneo.

Principalmente, el aceite de menta ayuda a mantener el cabello libre de agentes microbianos que pueden afectar la salud capilar, esto gracias a sus propiedades antibacterianas y antifúngicas.

Para potenciar sus efectos, es clave su uso regular acompañado de productos para el cuidado personal, pues de esa forma se puede fomentar el crecimiento del cabello y fortalecer la raíz.

Por lo que al integrarlo en la rutina capilar no solo se aporta frescura, también contribuye a mejorar el entorno del cuero cabelludo y potencia la salud general del pelo.

Cómo utilizar el aceite de menta en el cabello

El aceite esencial de menta resulta sencillo de incorporar a la rutina de cuidado capilar, siempre que se utilice de forma adecuada para evitar irritaciones en el cuero cabelludo. Una de las formas más fáciles de utilizar consiste en mezclar unas gotas con el shampoo habitual, proceso que aporta los beneficios del mentol de manera segura.

Se recomienda añadir entre dos y cuatro gotas al shampoo que se emplea normalmente, el cual debe ser acorde a las necesidades específicas del cabello, especialmente si se busca tratar afecciones particulares como sequedad o exceso de grasa.

La mezcla debe aplicarse de manera uniforme sobre el cuero cabelludo, extendiéndola bien y dejando actuar el producto durante un máximo de cinco minutos para favorecer la absorción de los componentes activos. Después del tiempo de actuación, se aconseja enjuagar el cabello con abundante agua para eliminar cualquier residuo de producto.

Dicho método permite incorporar los beneficios del aceite de menta dentro de la rutina de lavado, aprovechando cada sesión para promover un entorno capilar saludable.