México

Metro CDMX y Metrobús hoy 15 de septiembre: Línea A del STC brinda servicio provisional

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Por Anayeli Tapia Sandoval

11:25 hsHoy

Operación provisional en la Línea A

La Línea A del Metro de la Ciudad de México opera hoy de manera provisional únicamente entre Pantitlán y Guelatao en ambos sentidos, debido a trabajos de bombeo de agua en el municipio de La Paz. Las autoridades del Metro informaron que estas labores buscan normalizar el servicio lo antes posible.

Para facilitar la movilidad de los usuarios, se mantiene el servicio gratuito de RTP entre Guelatao y Santa Marta. Las autoridades recomendaron a la población tomar previsiones.

11:21 hsHoy

11:21 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este lunes 15 de septiembre.

