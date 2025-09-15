Metro CDMX y Metrobús hoy 15 de septiembre: Línea A del STC brinda servicio provisional

La Línea A del Metro de la Ciudad de México opera hoy de manera provisional únicamente entre Pantitlán y Guelatao en ambos sentidos, debido a trabajos de bombeo de agua en el municipio de La Paz. Las autoridades del Metro informaron que estas labores buscan normalizar el servicio lo antes posible.
Para facilitar la movilidad de los usuarios, se mantiene el servicio gratuito de RTP entre Guelatao y Santa Marta. Las autoridades recomendaron a la población tomar previsiones.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este lunes 15 de septiembre.