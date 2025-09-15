Metro CDMX y Metrobús hoy 15 de septiembre: Línea A del STC brinda servicio provisional

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este lunes 15 de septiembre.

Para facilitar la movilidad de los usuarios, se mantiene el servicio gratuito de RTP entre Guelatao y Santa Marta. Las autoridades recomendaron a la población tomar previsiones.

La Línea A del Metro de la Ciudad de México opera hoy de manera provisional únicamente entre Pantitlán y Guelatao en ambos sentidos, debido a trabajos de bombeo de agua en el municipio de La Paz . Las autoridades del Metro informaron que estas labores buscan normalizar el servicio lo antes posible.

