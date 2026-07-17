Venezuela

Fue sepultada por el terremoto de 1967 en Venezuela y ahora lucha por ayudar a las nuevas víctimas del doble sismo

Desde Florida, donde reside y ejerce la docencia después de una carrera como abogada en territorio venezolano, María Elena Páez Pumar afirmó que toda su familia fue hallada entre los escombros años atrás por su llanto

Guardar
Google icon
Equipos de rescate trabajaron entre los escombros en la zona costera de Venezuela (Cortesía: Secretaría de Prensa de El Salvador)
Equipos de rescate trabajaron entre los escombros en la zona costera de Venezuela (Cortesía: Secretaría de Prensa de El Salvador)

El número de víctimas mortales por los recientes terremotos en Venezuela ya supera las 4.900, mientras miles de personas permanecen desaparecidas. María Elena Páez Pumar, sobreviviente del sismo de 1967, se convirtió en uno de los rostros visibles de la solidaridad desde el extranjero por movilizar ayuda para quienes enfrentan la actual tragedia en el país.

Páez Pumar fue rescatada cuando era bebé de entre los escombros de un edificio derrumbado en La Guaira. Su llanto fue clave para que los equipos de rescate localizaran a su familia; ese episodio marcó el inicio de una vida atravesada por la resiliencia y el apoyo compartido. Hoy, a sus 59 años y junto a otros venezolanos en el exterior, encabeza campañas de recaudación para los afectados y recuerda la importancia de ayudar “de donde sea” que uno esté.

PUBLICIDAD

En la actualidad, Venezuela atraviesa una crisis agravada por décadas de deterioro económico y una reciente convulsión política tras la caída del ex dictador Nicolás Maduro. La emergencia humanitaria causada por los terremotos se inscribe en este contexto, dejando a miles de familias en una situación crítica y requiriendo el auxilio de la diáspora y de organizaciones internacionales.

Páez Pumar tenía solo siete meses cuando el temblor del 29 de julio de 1967 destruyó el edificio donde su familia pasaba el fin de semana. Los relatos familiares cuentan que fueron los gritos de la pequeña los que alertaron a los rescatistas. “Gracias a ese llanto lograron llegar hasta mi madre, mis hermanos y finalmente hasta mí”, explicó Páez Pumar sobre aquel episodio en diálogo con la agencia AFP. El sismo provocó la muerte de más de 200 personas en la región. En el caso de su familia, el hermano de Páez Pumar no sobrevivió, mientras que su madre y su hermana fueron rescatadas tras casi cuatro días bajo los escombros.

PUBLICIDAD

Un voluntario que busca cadáveres descansa bajo una viga de un edificio derrumbado en la que se lee «Dios es amor», en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 16 de julio de 2026 (Foto de Federico PARRA / AFP)
Un voluntario que busca cadáveres descansa bajo una viga de un edificio derrumbado en la que se lee «Dios es amor», en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 16 de julio de 2026 (Foto de Federico PARRA / AFP)

Aunque sobrevivieron, las secuelas físicas y emocionales fueron profundas: la hermana, que tenía casi tres años, perdió un pie durante el rescate y, más adelante, ambas piernas debido a la gangrena. Páez Pumar, atrapada bajo su cuna, sufrió la amputación de su antebrazo derecho. La madre, aunque salió ilesa físicamente, necesitó un año y medio para recuperar la funcionalidad de sus manos. “Sobrevivimos, pero sufrimos enormemente y aún hoy llevamos cicatrices, e incluso cosas peores”, relató la venezolana.

Al rememorar su infancia, Páez Pumar sostuvo que fue un período feliz gracias al apoyo de su entorno. “Nunca me sentí maltratada por otros niños debido a mi desfiguración”, aseguró, y subrayó la importancia de la amabilidad para quienes hoy sufren las consecuencias de los recientes terremotos. “Va a haber muchísimas familias como la nuestra, y creo que la gente de Venezuela como sociedad —padres, educadores— tiene que darse cuenta de esto”, reflexionó.

El número de víctimas mortales por los recientes terremotos en Venezuela ya supera las 4.900 (Europa Press)
El número de víctimas mortales por los recientes terremotos en Venezuela ya supera las 4.900 (Europa Press)

“No somos raros. Simplemente somos personas a las que les ha sucedido algo. Pero, a pesar de todo, vamos a ser felices, a vivir y a alcanzar nuestros sueños”, expresó Páez Pumar, quien desde temprana edad debió adaptarse a su nuevo cuerpo, aprendiendo a escribir con la mano izquierda tras perder su antebrazo derecho.

Hoy, desde Florida, donde reside y ejerce la docencia después de una carrera como abogada en Venezuela, Páez Pumar afirma que su fe y el trabajo constante le permitieron transformar la discapacidad en una fortaleza. “He desarrollado maneras de lograr que mi discapacidad no sea una discapacidad, sino todo lo contrario: poder hacer todo lo que quiero en la vida”, compartió.

Para quienes hoy enfrentan lesiones físicas y emocionales por los terremotos, Páez Pumar ofrece un mensaje de paciencia y perseverancia. “Cada día avanzamos. Aunque sea un pequeño paso, es un logro”, afirmó. “Con paciencia, amor y apoyo esto se puede lograr, porque he tenido una vida muy feliz y estoy eternamente agradecida.”

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

VenezuelaTerremoto en VenezuelaLa GuairasismosÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estados Unidos denunció que Chávez y Maduro diseñaron un presunto plan para alterar elecciones en Venezuela entre 2004 y 2020

Donald Trump sostuvo que “existía un complot específico para favorecer enormemente al corrupto régimen” que gobernó al país caribeño durante años. La información de la investigación fue desclasificadas por la CIA

Estados Unidos denunció que Chávez y Maduro diseñaron un presunto plan para alterar elecciones en Venezuela entre 2004 y 2020

La cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela ascendió a 4.930

El nuevo balance oficial incorporó 101 víctimas fatales más. Miles de personas continúan en campamentos temporales mientras siguen las labores para localizar desaparecidos entre los escombros

La cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela ascendió a 4.930

Entre el dolor y la solidaridad, los venezolanos se unen para la reconstrucción tras los terremotos

Voluntarios distribuyen medicinas y alimentos a los afectados, conscientes del reto que representa levantar a La Guaira de las ruinas provocadas por el doblete sísmico

Entre el dolor y la solidaridad, los venezolanos se unen para la reconstrucción tras los terremotos

Estados Unidos respaldó el nuevo proceso de transición democrática anunciado en Venezuela

Washington expresó su apoyo a la agenda conjunta entre la Asamblea Nacional de 2015 y el gobierno interino que se inicia el 1 de agosto. Destacó la urgencia de fortalecer las instituciones tras los terremotos que afectaron al país

Estados Unidos respaldó el nuevo proceso de transición democrática anunciado en Venezuela

Informe revela que gobierno de Venezuela no atendió con rapidez la emergencia de los terremotos

Análisis de Transparencia Venezuela sostiene que 83% de las personas que se salvaron lo hicieron por sus propios medios o contando con el apoyo de sus vecinos

Informe revela que gobierno de Venezuela no atendió con rapidez la emergencia de los terremotos
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Miguel Ángel Lurueña, tecnólogo de alimentos: “Si un envase de hamburguesa está abombado, lo más probable es que se hayan desarrollado microorganismos”

Miguel Ángel Lurueña, tecnólogo de alimentos: “Si un envase de hamburguesa está abombado, lo más probable es que se hayan desarrollado microorganismos”

Lluvias en Chihuahua dejan un muerto, viviendas inundadas y decenas de rescates tras desbordamiento de arroyos

Morena respalda detención de Ernesto Ruffo Appel: acusa al PRIAN de “doble moral” y descarta persecución política

La Unión Europea ya tiene su primera pastilla GLP-1 para el control del peso: Bruselas da luz verde a ‘Wegovy’ oral

Una campaña en Francia con más de 82.000 firmas exige repetir la semifinal ante España por el penalti a Lamine Yamal

INFOBAE AMÉRICA

De Hong Kong al mundo: la nueva ley china de unidad étnica y la expansión de la jurisdicción extraterritorial

De Hong Kong al mundo: la nueva ley china de unidad étnica y la expansión de la jurisdicción extraterritorial

La UE debatirá una nueva reforma sobre el mercado del carbono en busca de un equilibrio entre gobiernos y activistas

El dictador norcoreano Kim Jong-un se reunió con el principal ideólogo de Xi Jinping en Pyonyang para reforzar las relaciones bilaterales

El presidente de Ecuador reorganizó el Gobierno y creó seis gabinetes para coordinar las políticas públicas

Guerra en Medio Oriente EN VIVO: El régimen de Irán lanzó nuevos ataques contra instalaciones militares de Estados Unidos en Medio Oriente

ENTRETENIMIENTO

Tom Holland confiesa que no ha visto nunca esta icónica película para sorpresa de Matt Damon: “¿Me estás vacilando?"

Tom Holland confiesa que no ha visto nunca esta icónica película para sorpresa de Matt Damon: “¿Me estás vacilando?"

El creador de ‘Star Wars’ defiende el uso de la IA en Hollywood: “Es el futuro”

Cuál fue la tierna frase de su hija que emocionó a Matt Damon tras su papel en “La Odisea”

“Sabes que siempre te quise, ¿verdad?”: cuando Simon Pegg se confesó con Carrie Fisher en Star Wars

Jessica Alba se suma al elenco de la nueva adaptación de ’13 Going on 30′ de Netflix