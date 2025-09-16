México

Línea A del Metro CDMX reanuda servicio hasta La Paz tras finalizar trabajos de bombeo

Todas las estaciones de la línea morada reabrieron tras afectaciones que provocaron las inundaciones por lluvias

Por Luz Coello

Reanudan servicio en la Línea
Reanudan servicio en la Línea A (X/ @AdrianRubalcava)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) informó que la Línea A ya ofrece servicio en todas sus estaciones hasta La Paz. Luego de 24 horas de afectaciones por las inundaciones que dejó la lluvia del 14 de septiembre, personal de bombeo concluyó con las maniobras de desazolve y restablecer la circulación de trenes.

Adrián Rubalcava, director general del STC, informó en sus redes sociales que la Línea A del Metro CDMX ya opera desde Pantitlán a La Paz. Alrededor de las 18:30 horas de este 15 de septiembre liberaron las vías que se inundaron, así que los trenes empezaron a circular.

“Se restablece el servicio de trenes en toda la Línea A, de Pantitlán a La Paz luego de finalizar los trabajos de bombeo.Agradecemos al equipo del las distintas áreas del @MetroCDMX por su compromiso, a @RTP_CiudadDeMex por el apoyo, a las y los usuarios por su comprensión y paciencia“, informó.

(X/ @MetroCDMX)
(X/ @MetroCDMX)

El tramo de Guelatao a La Paz reanudó el servicio para todos los usuarios, el cual quedó suspendido desde la tarde del domingo. Las labores se realizaron en coordinación con el Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, esto para que el equipo de Instalaciones Hidráulicas del Metro iniciara el bombeo y así liberara los equipos de la Línea A del Metro CDMX.

Adrián Rubalcava prometió trabajos en Santa Marta para evitar inundaciones del Metro CDMX

Durante los trabajos de desazolve, el director del Metro CDMX acudió a la zona y conversó con la población afectada, también supervisó los trabajos técnicos del Metro CDMX. Además, se reunió con las autoridades del Estado de México para acordar acciones en favor de la ciudadanía.

Explicó que atenderán la problemática de la inundación de vías en la Línea A, principalmente en los límites de Santa Martha con el Estado de México. “Hoy acordamos con la alcaldesa de La Paz, Martha Guerrero Sánchez, dar seguimiento conjunto a esta problemática para proteger a las y los usuarios”, publicó en sus redes sociales.

Suspendieron el servicio en la
Suspendieron el servicio en la Línea A del Metro la noche del 28 de julio (X/ @MetroCDMX)

En lo que va del 2025, al menos seis veces ha suspendido el servicio la Línea A del Metro por afectaciones por lluvias. Solo en una ocasión dejó de dar servicio por problemas en el sistema de catenarias.

“Tenemos un plan de contingencia, en los meses de lluvia hemos aplicado este plan de contingencia en la Línea A cuatro veces, uno el 3 de junio, el otro el 26 de junio, el otro el 26 de julio y el día de ayer (30 de julio)”, informó Ulises García en una conferencia de prensa. Es decir que ya van alrededor de seis ocasiones que el servicio se vio afectado por lluvias e inundaciones.

