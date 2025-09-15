México

Martí Batres acusa “versiones falsas” sobre hospitales y pacientes en explosión de pipa en Iztapalapa

El titular del ISSSTE aclaró que los centros de salud contaban con insumos y que los familiares pudieron acompañar a los pacientes desde su ingreso; exhortó a medios de comunicación a verificar datos antes de publicarlos

Por Andrés García S.

Guardar
Martí Batres durante 'La Mañanera'
Martí Batres durante 'La Mañanera' del 17 de junio de 2025. Imagen ilustrativa. (Crédito: Presidencia)

Tras la volcadura de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, el titular del ISSSTE, Martí Batres, alertó sobre la propagación de información falsa relacionada con la atención de los heridos. En sus redes sociales, señaló que, aunque con menor impacto, “la infodemia volvió a manifestarse frente a la tragedia”.

De acuerdo con Batres, los pacientes lesionados fueron atendidos en hospitales del IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE por médicos de alta especialidad, con todos los insumos disponibles. Según el funcionario, las familias de los afectados fueron contactadas y pudieron acompañarlos desde su ingreso.

Sin embargo, señaló a algunos comunicadores por “difundir datos erróneos sobre la atención de los pacientes”. Por ejemplo, escribió, la periodista Azucena Uresti publicó en X una lista de personas hospitalizadas sin familiares presentes. En respuesta, Rodrigo Ávila, director de Oficinas de Representación del ISSSTE, precisó que los pacientes “no están solos. Están con sus familiares”.

En detalle, el Hospital Regional General Ignacio Zaragoza informó que:

  • Santiago Álvarez Edgar estuvo acompañado por su esposa y un familiar.
  • Yanira Icela González Gutiérrez contó con un familiar cercano.
  • Carlos Iván Contreras, en terapia intensiva, tuvo la presencia de un familiar.
  • Adolfo Franco Madrigal tuvo a su hermana y padre en sala de espera.

En el Hospital General José María Morelos y Pavón, la mayoría de los pacientes recibieron alta a domicilio. Únicamente Carlos Amauri Galicia Flores fue trasladado a Zaragoza.

Batres señaló a algunos comunicadores
Batres señaló a algunos comunicadores por "difundir datos erróneos sobre la atención de los pacientes". (Crédito: X | @martibatres)

Desmiente desabasto de medicamentos en hospitales

Por su parte, continuó Batres, el periodista Carlos Loret aseguró en Latinus que la explosión exhibía problemas de desabasto de medicamentos y de control de información gubernamental, y que familiares de 90 pacientes no habrían recibido información por nueve horas. Estas afirmaciones fueron desmentidas por el funcionario, quien calificó como falsas la falta de insumos, la supuesta ausencia de familiares y el retraso en la comunicación.

El titular del ISSSTE concluyó que, frente a quienes difunden desinformación, la respuesta es “desmentir, desenmascarar y denunciar”. Señaló que actualmente es posible corregir versiones falsas de manera inmediata, y reiteró que todos los pacientes recibieron atención adecuada y acompañamiento familiar durante su estancia hospitalaria.

Balance a las 10 horas de este lunes 15 de septiembre

De acuerdo con la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México, al corte de las 10 horas de este 15 de septiembre:

  • 39 personas permanecen hospitalizadas.
  • 30 han sido dadas de alta.
  • 14 personas lamentablemente fallecieron.

Temas Relacionados

Martí BatresISSSTEPuente de la ConcordiaCalzada Ignacio ZaragozaExplosión Iztapalapamexico-noticias

Más Noticias

Oro y plata: cuál es el precio de los centenarios y onzas este lunes

Varios bancos se encuentran en la lista de vendedores autorizados de estas piezas de metales preciosos, tales como Banco Azteca, Banorte, Banregio y Banamex, cada uno tiene un precio diferente por compra y venta de monedas

Oro y plata: cuál es

Resultados del Progol y Revancha: los ganadores del sorteo del 15 de septiembre

Después de cada jornada futbolera, la Lotería Nacional da a conocer a los ganadores del Progol

Resultados del Progol y Revancha:

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 15 de septiembre: eliminación de Elaine Haro genera duras polémicas

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos

Este es el ingrediente que no le debe faltar a tu michelada para celebrar el Día de la Independencia

Tu bebida favorita tendrá mejor sabor con esto

Este es el ingrediente que

Octavo líder de la semana en La Casa de los Famosos México 3: hora, canal y quiénes compiten por la inmunidad

Tras la eliminación de Elaine Haro, quedan ocho participantes en el reality de Televisa

Octavo líder de la semana
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan al comisario de Tuzantlán

Asesinan al comisario de Tuzantlán en un ataque armado en Huitzuco, tres mujeres resultan heridas

Inseguridad y violencia provocan suspensión de festejos patrios en al menos cinco entidades

Dónde está ubicado Bermúdez Requena en Paraguay: no es un recinto penitenciario

Autoridades federales aseguran 1.5 toneladas de metanfetaminas en el puerto de Mazatlán, estarían ligadas a “Los Chapitos”

Bermúdez Requena fue ubicado por autoridades mexicanas en Paraguay desde marzo, buscaba instalar una red criminal

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 15 de septiembre: eliminación de Elaine Haro genera duras polémicas

Octavo líder de la semana en La Casa de los Famosos México 3: hora, canal y quiénes compiten por la inmunidad

Viva México: redes estallan con memes por el 15 de septiembre y el Grito de Independencia 2025

Las ‘cenizas’ de Elaine Haro son despedidas con aplausos en el altar de La Casa de los Famosos México 3

Yeri Mua desafía amenazas de muerte y se presenta en Tijuana en medio de polémica con Lonche de Huevito

DEPORTES

Chivas sale del hoyo, Cruz

Chivas sale del hoyo, Cruz Azul sigue invicto y Monterrey repite la cima en la tabla de posiciones de la Liga MX

La semana de los mexicanos en Europa: días y horarios de todos los partidos

Así se burló Óscar de la Hoya de Canelo Álvarez por perder ante Terence Crawford

Diablos Rojos ganan el bicampeonato de la Serie del Rey de la LMB tras derrotar Charros de Jalisco

América Femenil pierde ante Chivas; Ángel Villacampa lo califica como “día de luto” para la afición