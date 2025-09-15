México

Maldición de ‘La Casa de los Famosos México’ resurge tras la eliminación de Elaine Haro

La cantante se convirtió en la séptima eliminada de la tercera temporada

Por Víctor Cisneros

Guardar
La cantante se convirtió en
La cantante se convirtió en la séptima eliminada de la tercera temporada. (La Casa de los Famosos México, YouTube)

La noche del domingo, no hubo sorpresas durante la séptima gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 3. Como diversas encuestas y filtradores anticiparon en X —antes Twitter—, Elaine Haro abandonó el reality en su etapa intermedia.

Aunque anunciada, la salida de la cantante no estuvo exenta de controversia, debido a que resurgió una antigua teoría respecto a una maldición en el programa.

¿Cuál es la maldición de ‘LCDLFMX’?

Desde la primera y segunda edición del programa de telerrealidad, parte de su audiencia ha popularizado la teoría de que el orden en el que los nominados aparecen durante un enlace con la presentadora Galilea Montijo determina al eliminado.

Anoche, la popular cuenta de entretenimiento La Tía Sandra recordó la maldición, al destacar que Elaine Haro ocupó el lugar de las celebridades que casi siempre terminan abandonando la casa.

Tras la eliminación de Haro, la teoría se revitalizó en X, donde usuarios recordaron que recientemente ocurrió lo mismo con Mariana Botas.

La polémica en torno a
La polémica en torno a Elaine Haro surgió en X. (Captura de pantalla, X)

¿Maldición o coincidencia?

Las filtraciones, encuestas y teorías conspirativas son elementos que incrementan el interés del público por LCDLFMX. Sin embargo, en el caso de esta ‘maldición’, hay más elementos para considerarla una coincidencia sobre la idea de un mal augurio.

Si se toma como base el orden que las celebridades que han participado en el reality han ocupado durante las interacciones con Galilea Montijo, los eliminados ha tenido sitios aleatorios.

Dos semanas antes, Mariana Botas
Dos semanas antes, Mariana Botas ocupó el llamado 'sitio maldito'. (LCDLFMX, YouTube)

Polémica en torno a la eliminación de Elaine Haro

Siguiendo con teorías conspirativas, la transmisión de la séptima gala de La Casa de los Famosos México provocó un intenso debate en redes tras la salida de Elaine Haro.

Usuarios señalaron presunta manipulación digital en el sistema de votación, destacando la posible uso de bots para favorecer a los integrantes del Cuarto Día y mantenerlos dentro del reality.

La controversia se agudizó luego de que seis participantes, entre ellos Abelito, Aarón Mercury, Aldo de Nigris, Alexis Ayala y Shiky, quedaran nominados en una de las jornadas más tensas del programa. La dinámica de exposición pública de preferencias, guiada por Galilea Montijo, generó fuertes confrontaciones y reacciones en vivo.

Seguidores del Cuarto Noche expresaron inconformidad ante la eliminación de Haro y cuestionaron la transparencia del proceso.

La tensión continuó escalando, mientras en plataformas digitales crecen las teorías que apuntan a una movilización atípica del voto digital en la competencia de Televisa.

(Captura de pantalla TikTok La
(Captura de pantalla TikTok La Casa de los Famosos México)

Temas Relacionados

Elaine HaroLa Casa de los Famosos México 2025mexico-entretenimiento

Más Noticias

Dónde está ubicado Bermúdez Requena en Paraguay: no es un recinto penitenciario

El director de la Secretaría Nacional Antidrogas confirmó que “El Abuelo” se encuentra en un espacio transitorio, bajo estrictas medidas de seguridad y sin traslado a un centro penitenciario

Dónde está ubicado Bermúdez Requena

Autoridades federales aseguran 1.5 toneladas de metanfetaminas en el puerto de Mazatlán, estarían ligadas a “Los Chapitos”

El cargamento valuado en más de 426 millones de pesos estaba escondido en un doble fondo de un camión, presuntamente ligado a la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa

Autoridades federales aseguran 1.5 toneladas

Cae en Texas presunto responsable de extorsión y violación a la intimidad en Quintana Roo, tenía ficha roja de Interpol

El imputado fue localizado en Texas tras una alerta migratoria y una ficha roja emitida por la Fiscalía de Quintana Roo, luego de evadir un juicio oral en 2023

Cae en Texas presunto responsable

Gen V: la serie derivada de ‘The Boys’ que no puedes perderte en los estrenos de la semana del 15 al 21 de septiembre

La semana de festejos patrios llega cargada de estrenos variados en streaming para todos los gustos: drama, acción, suspenso y comedia, con opciones ideales para disfrutar en casa

Gen V: la serie derivada

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 15 de septiembre: eliminación de Elaine Haro genera duras polémicas

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dónde está ubicado Bermúdez Requena

Dónde está ubicado Bermúdez Requena en Paraguay: no es un recinto penitenciario

Autoridades federales aseguran 1.5 toneladas de metanfetaminas en el puerto de Mazatlán, estarían ligadas a “Los Chapitos”

Bermúdez Requena fue ubicado por autoridades mexicanas en Paraguay desde marzo, buscaba instalar una red criminal

Así se transformó el huachicol fiscal, el negocio ilícito que cruzó fronteras y corrompió a instituciones mexicanas

Yerno de Osiel Cárdenas y un exdiputado, las piezas clave que destaparon la red de huachicol fiscal, según Anabel Hernández

ENTRETENIMIENTO

Gen V: la serie derivada

Gen V: la serie derivada de ‘The Boys’ que no puedes perderte en los estrenos de la semana del 15 al 21 de septiembre

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 15 de septiembre: eliminación de Elaine Haro genera duras polémicas

Christian Nodal ignora en redes el cumpleaños de Inti por segundo año consecutivo y fans explotan con mensajes

Exponen supuesta infidelidad de Ricardo Pérez a Susana Zabaleta tras desencuentro del standupero con reporteros

Escándalo de fraude por presuntos bots en La Casa de los Famosos México: así estaría influyendo en las eliminaciones

DEPORTES

La semana de los mexicanos

La semana de los mexicanos en Europa: días y horarios de todos los partidos

Apertura 2025: así va la tabla general de la Liga MX

Así se burló Óscar de la Hoya de Canelo Álvarez por perder ante Terence Crawford

Diablos Rojos ganan el bicampeonato de la Serie del Rey de la LMB tras derrotar Charros de Jalisco

América Femenil pierde ante Chivas; Ángel Villacampa lo califica como “día de luto” para la afición