Maldición de ‘La Casa de los Famosos México’ resurge tras la eliminación de Elaine Haro

La cantante se convirtió en la séptima eliminada de la tercera temporada. (La Casa de los Famosos México, YouTube)

La noche del domingo, no hubo sorpresas durante la séptima gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 3. Como diversas encuestas y filtradores anticiparon en X —antes Twitter—, Elaine Haro abandonó el reality en su etapa intermedia.

Aunque anunciada, la salida de la cantante no estuvo exenta de controversia, debido a que resurgió una antigua teoría respecto a una maldición en el programa.

¿Cuál es la maldición de ‘LCDLFMX’?

Desde la primera y segunda edición del programa de telerrealidad, parte de su audiencia ha popularizado la teoría de que el orden en el que los nominados aparecen durante un enlace con la presentadora Galilea Montijo determina al eliminado.

Anoche, la popular cuenta de entretenimiento La Tía Sandra recordó la maldición, al destacar que Elaine Haro ocupó el lugar de las celebridades que casi siempre terminan abandonando la casa.

Tras la eliminación de Haro, la teoría se revitalizó en X, donde usuarios recordaron que recientemente ocurrió lo mismo con Mariana Botas.

La polémica en torno a Elaine Haro surgió en X. (Captura de pantalla, X)

¿Maldición o coincidencia?

Las filtraciones, encuestas y teorías conspirativas son elementos que incrementan el interés del público por LCDLFMX. Sin embargo, en el caso de esta ‘maldición’, hay más elementos para considerarla una coincidencia sobre la idea de un mal augurio.

Si se toma como base el orden que las celebridades que han participado en el reality han ocupado durante las interacciones con Galilea Montijo, los eliminados ha tenido sitios aleatorios.

Dos semanas antes, Mariana Botas ocupó el llamado 'sitio maldito'. (LCDLFMX, YouTube)

Polémica en torno a la eliminación de Elaine Haro

Siguiendo con teorías conspirativas, la transmisión de la séptima gala de La Casa de los Famosos México provocó un intenso debate en redes tras la salida de Elaine Haro.

Usuarios señalaron presunta manipulación digital en el sistema de votación, destacando la posible uso de bots para favorecer a los integrantes del Cuarto Día y mantenerlos dentro del reality.

La controversia se agudizó luego de que seis participantes, entre ellos Abelito, Aarón Mercury, Aldo de Nigris, Alexis Ayala y Shiky, quedaran nominados en una de las jornadas más tensas del programa. La dinámica de exposición pública de preferencias, guiada por Galilea Montijo, generó fuertes confrontaciones y reacciones en vivo.

Seguidores del Cuarto Noche expresaron inconformidad ante la eliminación de Haro y cuestionaron la transparencia del proceso.

La tensión continuó escalando, mientras en plataformas digitales crecen las teorías que apuntan a una movilización atípica del voto digital en la competencia de Televisa.

(Captura de pantalla TikTok La Casa de los Famosos México)