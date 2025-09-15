La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 15 de septiembre: eliminación de Elaine Haro genera duras polémicas

La gala, celebrada el 14 de septiembre, estuvo marcada por la aparición de seis nominados y un ambiente de máxima tensión tanto para los participantes como para el público.

La noche del domingo marcó un punto de quiebre en La Casa de los Famosos México cuando Elaine Haro se convirtió en la séptima eliminada del reality show.

Elaine Haro es la séptima eliminada de La Casa de los Famosos México

La séptima gala de La Casa de los Famosos México 2025 estuvo marcada por la controversia tras difundirse acusaciones sobre el uso de presuntos bots en las votaciones , señaladas por seguidores del Cuarto Noche.

