La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 15 de septiembre: eliminación de Elaine Haro genera duras polémicas

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

Por Marco Ruiz

14:29 hsHoy

Escándalo de fraude por presuntos bots en La Casa de los Famosos México: así estaría influyendo en las eliminaciones

Tras la salida de  Elaine Haro, el desconcierto por el rumbo final del reality show de Televisa genera preocupación en redes

Por Marco Ruiz

Escándalo de fraude por presuntos bots en La Casa de los Famosos México: así estaría influyendo en las eliminaciones (Televisa)

La séptima gala de La Casa de los Famosos México 2025 estuvo marcada por la controversia tras difundirse acusaciones sobre el uso de presuntos bots en las votaciones, señaladas por seguidores del Cuarto Noche.

14:19 hsHoy

Elaine Haro es la séptima eliminada de La Casa de los Famosos México

La noche del domingo marcó un punto de quiebre en La Casa de los Famosos México cuando Elaine Haro se convirtió en la séptima eliminada del reality show.

La gala, celebrada el 14 de septiembre, estuvo marcada por la aparición de seis nominados y un ambiente de máxima tensión tanto para los participantes como para el público.

