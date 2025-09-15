Karina protegió a su hijo con su cuerpo en incendio antes de morir

La tragedia en Coppel dejó una víctima fatal y siete heridos en Las Choapas. Crédito: Diario de Nanchital y Ayuntamiento de Las Choapas.

En el corazón de Las Choapas, Veracruz, el nombre de Karina Cortés Gómez se ha convertido en símbolo de amor y valentía. La trágica jornada del incendio en la tienda Coppel, el sábado 13 de septiembre pasado, mostró al mundo una historia marcada por el sacrificio.

Originaria de la comunidad de Tlacuilolapan, en el municipio de Moloacán, Veracruz, Karina Cortés Gómez acudió a la tienda Coppel en compañía de su pequeña hija de año y medio, sin imaginar que en pocos minutos el lugar se convertiría en escenario de una emergencia mayor.

Según la información recabada por medios locales, cuando las llamas envolvieron el edificio, Karina se mantuvo junto a su hija y, en un intento desesperado por protegerla, la cubrió con su propio cuerpo.

El ayuntamiento de Las Choapas lamentó el fallecimiento de Karina Cortés Gómez. También la empresa Coppel. Crédito: Facebook Ayuntamiento de Las Choapas.

Su acto permitió que la menor fuera puesta a salvo, gracias a que en el último momento también buscó a una sobreviviente y le entregó a su pequeña hija confiando su bienestar. Los reportes de la misma fuente confirmaron que Karina sufrió quemaduras graves en el 90% de su cuerpo y, a pesar de haber sido atendida y trasladada de inmediato, no logró sobrevivir a las gravísimas heridas derivadas del siniestro.

La historia de Karina se difundió rápidamente en la región y las redes sociales locales, donde vecinos, familiares y autoridades lamentaron profundamente su partida. El Ayuntamiento de Las Choapas expresó su pésame por la muerte de la madre y pidió pronta resignación para sus seres queridos, hizo lo propio la empresa Coppel, que, afirmó, están acompañando de cerca a las víctimas el incidente.

Incendio en Coppel sucursal Las Choapas

El incendio en Coppel fue provocado por una posible fuga en tuberías del tanque estacionario. Crédito: Facebook Ayuntamiento de Las Choapas

El incendio en la sucursal de Coppel sorprendió a clientes y empleados la tarde del sábado 13 de septiembre en la avenida 20 de Noviembre, en la zona centro de Las Choapas, Veracruz.

De acuerdo con el reporte de Veracruz En Alerta, el fuego se inició en la parte alta del inmueble y rápidamente se propagó, favorecido por una posible fuga en las tuberías conectadas al tanque estacionario. Las llamas aumentaron de intensidad, lo que provocó el colapso del techo del edificio y obligó a una evacuación apresurada.

La solidaridad ciudadana quedó manifiesta en la coordinación entre habitantes, autoridades y empresas del entorno, que colaboraron con pipas de agua y labores de auxilio. Participaron unidades de Bomberos, Protección Civil, Policía Municipal, Guardia Nacional y SSP Estatal, logrando finalmente sofocar el incendio y controlar posteriores riesgos.

Hasta el momento solo una persona falleció y seis personas resultaron lesionadas –incluyendo a una con quemaduras graves– y fueron atendidas en el sitio y trasladadas posteriormente a hospitales de Las Choapas y de Coatzacoalcos.