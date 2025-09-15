México

Karina protegió a su hijo con su cuerpo en incendio antes de morir

Autoridades municipales expresaron su pesar por el fallecimiento de la madre

Por Joshua Espinosa

Guardar
La tragedia en Coppel dejó
La tragedia en Coppel dejó una víctima fatal y siete heridos en Las Choapas. Crédito: Diario de Nanchital y Ayuntamiento de Las Choapas.

En el corazón de Las Choapas, Veracruz, el nombre de Karina Cortés Gómez se ha convertido en símbolo de amor y valentía. La trágica jornada del incendio en la tienda Coppel, el sábado 13 de septiembre pasado, mostró al mundo una historia marcada por el sacrificio.

Originaria de la comunidad de Tlacuilolapan, en el municipio de Moloacán, Veracruz, Karina Cortés Gómez acudió a la tienda Coppel en compañía de su pequeña hija de año y medio, sin imaginar que en pocos minutos el lugar se convertiría en escenario de una emergencia mayor.

Según la información recabada por medios locales, cuando las llamas envolvieron el edificio, Karina se mantuvo junto a su hija y, en un intento desesperado por protegerla, la cubrió con su propio cuerpo.

El ayuntamiento de Las Choapas
El ayuntamiento de Las Choapas lamentó el fallecimiento de Karina Cortés Gómez. También la empresa Coppel. Crédito: Facebook Ayuntamiento de Las Choapas.

Su acto permitió que la menor fuera puesta a salvo, gracias a que en el último momento también buscó a una sobreviviente y le entregó a su pequeña hija confiando su bienestar. Los reportes de la misma fuente confirmaron que Karina sufrió quemaduras graves en el 90% de su cuerpo y, a pesar de haber sido atendida y trasladada de inmediato, no logró sobrevivir a las gravísimas heridas derivadas del siniestro.

La historia de Karina se difundió rápidamente en la región y las redes sociales locales, donde vecinos, familiares y autoridades lamentaron profundamente su partida. El Ayuntamiento de Las Choapas expresó su pésame por la muerte de la madre y pidió pronta resignación para sus seres queridos, hizo lo propio la empresa Coppel, que, afirmó, están acompañando de cerca a las víctimas el incidente.

Incendio en Coppel sucursal Las Choapas

El incendio en Coppel fue
El incendio en Coppel fue provocado por una posible fuga en tuberías del tanque estacionario. Crédito: Facebook Ayuntamiento de Las Choapas

El incendio en la sucursal de Coppel sorprendió a clientes y empleados la tarde del sábado 13 de septiembre en la avenida 20 de Noviembre, en la zona centro de Las Choapas, Veracruz.

De acuerdo con el reporte de Veracruz En Alerta, el fuego se inició en la parte alta del inmueble y rápidamente se propagó, favorecido por una posible fuga en las tuberías conectadas al tanque estacionario. Las llamas aumentaron de intensidad, lo que provocó el colapso del techo del edificio y obligó a una evacuación apresurada.

La solidaridad ciudadana quedó manifiesta en la coordinación entre habitantes, autoridades y empresas del entorno, que colaboraron con pipas de agua y labores de auxilio. Participaron unidades de Bomberos, Protección Civil, Policía Municipal, Guardia Nacional y SSP Estatal, logrando finalmente sofocar el incendio y controlar posteriores riesgos.

Hasta el momento solo una persona falleció y seis personas resultaron lesionadas –incluyendo a una con quemaduras graves– y fueron atendidas en el sitio y trasladadas posteriormente a hospitales de Las Choapas y de Coatzacoalcos.

Temas Relacionados

VeracruzIncendioLas ChoapasCoppelmexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo: Elaine Haro se convierte en la séptima eliminada del reality

Los habitantes viven una noche de tensiones por la séptima gala de nominación

La Casa de los Famosos

Con hilos de oro y plata, así es la banda presidencial que Sheinbaum portará en su primer Grito de Independencia 2025

Por primera vez en la historia de México, el emblema presidencial fue elaborado íntegramente por mujeres militares de la Secretaría de la Defensa Nacional

Con hilos de oro y

Quién fue el séptimo eliminado de La Casa de los Famosos México 2025

El anuncio del eliminado del reality show impactó a los habitantes

Quién fue el séptimo eliminado

¿Quieres saber quiénes ganaron en Tris? Aquí están los números afortunados

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

¿Quieres saber quiénes ganaron en

Metro CDMX: a qué hora es la última salida de trenes en todas las Líneas este lunes 15 de septiembre

El transporte público de la Ciudad de México notificó que habrá horario especial por las fiestas patrias

Metro CDMX: a qué hora
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina detiene a cuatro sujetos

Marina detiene a cuatro sujetos en Navolato con armas, un vehículo y más de mil dosis de metanfetamina

Ecuador asegura 12 toneladas de cocaína que tenían como destino México y EEUU

Cae “El Pantera”, presunto miembro de célula del Cártel de Sinaloa y ligado a la desaparición de dos guardias nacionales

Familia Michoacana: sentencian a hombre que secuestró a familiar de excandidata a presidenta municipal en Edomex

Hallan a mujer embarazada sin vida y a su bebé con lesiones graves, vinculan a proceso Martha Alicia en Ciudad Juárez

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo: Elaine Haro se convierte en la séptima eliminada del reality

“Golden” de HUNTR/X domina el ranking K-pop: las 10 canciones más escuchadas hoy en iTunes México

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 14 de septiembre: así quedó el posicionamiento de esta noche de eliminación

Cazzu inicia su gira con presunta indirecta a Christian Nodal: “Aprendé, boludo”

Marcela Rubiales, hermana de Pepe Aguilar, explota contra Emiliano por amenazar con golpiza a Leonardo: “Deja la amargura”

DEPORTES

Así se burló Óscar de

Así se burló Óscar de la Hoya de Canelo Álvarez por perder ante Terence Crawford

Diablos Rojos ganan el bicampeonato de la Serie del Rey de la LMB tras derrotar Charros de Jalisco

América Femenil pierde ante Chivas; Ángel Villacampa lo califica como “día de luto” para la afición

Canelo Álvarez manda mensaje tras perder ante Terence Crawford: “Me siento muy orgulloso”

Por qué Terence Crawford le devolvió a Canelo Álvarez sus cinturones tras vencerlo