Frida Sofía recuerda a su abuela Silvia Pinal en el que habria sido su cumpleaños 94

La hija de Alejandra Guzmán recordó a su abuela con palabras llenas de amor en redes sociales, mostrando que el vínculo entre ambas trascendió los conflictos familiares y las distancias públicas

Por Armando Guadarrama

La nieta de Silvia Pinal
La nieta de Silvia Pinal deja atrás diferencias familiares para recordar a la actriz mexicana (Jesús Avilés/Infobae)

El homenaje de Frida Sofía a Silvia Pinal en el que habría sido su cumpleaños 94 ha captado la atención de sus seguidores, quienes presenciaron cómo la nieta de la legendaria actriz mexicana dejó de lado las diferencias familiares para recordar a su abuela con un mensaje cargado de afecto.

La publicación, realizada meses después del fallecimiento de Silvia Pinal a los 93 años, se convirtió en un testimonio público del vínculo que unía a ambas, pese a los conflictos que han marcado la relación de Frida Sofía con la dinastía Pinal.

El 28 de noviembre del año pasado, la muerte de Silvia Pinal a los 93 años, consecuencia de una infección en las vías urinarias, marcó el cierre de una etapa en la historia del entretenimiento mexicano.

La noticia generó un profundo impacto en su entorno familiar, especialmente en Frida Sofía, quien ha mantenido una relación distante con su familia materna debido a desacuerdos personales y disputas públicas.

Frida Sofía rinde homenaje a
Frida Sofía rinde homenaje a Silvia Pinal en el que habría sido su cumpleaños 94 (IG)

A pesar de esa distancia, la hija de Alejandra Guzmán sorprendió a sus 1,6 millones de seguidores al compartir en redes sociales una imagen de su infancia junto a su abuela, acompañada de un mensaje que decía: “Felicidades hasta el cielo abue, te amo mucho siempre”.

La publicación no solo rindió tributo a una de las figuras más emblemáticas del cine mexicano, sino que también evidenció la permanencia de un lazo afectivo entre Frida Sofía y su abuela, un vínculo que la joven ha destacado en repetidas ocasiones.

A lo largo del tiempo, Frida Sofía ha manifestado públicamente su aprecio y admiración por su “abuela Pinal”, como solía llamarla, subrayando que, a pesar del distanciamiento con el resto de la familia, el cariño hacia Silvia Pinal se mantuvo intacto.

Frida Sofía agradece haber podido
Frida Sofía agradece haber podido despedirse de Silvia Pinal antes de su fallecimiento (IG)

Desde el fallecimiento de la actriz, Frida Sofía ha realizado diversos homenajes en sus redes sociales. En una de esas ocasiones, agradeció la oportunidad de haberse despedido de su abuela y la describió como “una reina que merecía descansar en paz”.

En otro mensaje, compartió un breve video que incluía una entrevista realizada por Juan José Origel a Silvia Pinal, en la que la actriz hablaba de su nieta. Junto a ese clip, Frida Sofía escribió: “‘Alejada’ siempre estuve, pero nunca lejos de quienes me brindaron amor incondicional y de sangre de mi sangre de las cuales dos ahora son mis ángeles: mi hermana Natasha y mi abuela Pinal”.

A pesar de no haber asistido al funeral ni al homenaje oficial en Bellas Artes, Frida Sofía envió un arreglo floral a la cripta familiar, gesto que fue interpretado como una muestra de respeto y afecto hacia la memoria de su abuela.

Tras la muerte de Silvia Pinal, la influencer publicó un video en su cuenta de Instagram donde, visiblemente emocionada, relató el último encuentro que tuvo con la diva del cine mexicano. En ese testimonio, Frida Sofía afirmó: “Me pude despedir de ella y decirle todo lo que sentía”.

La publicación destaca el vínculo
La publicación destaca el vínculo afectivo entre Frida Sofía y su abuela, pese a los conflictos familiares (IG)

En el mismo video, la nieta de Silvia Pinal reflexionó sobre la fragilidad de la vida y expresó su gratitud por haber tenido la oportunidad de despedirse de su abuela. “Hoy más que nunca me doy cuenta que la vida es frágil, tan frágil. Hoy más que nunca le agradezco al universo, a Dios, a la luz que está mucho más allá, toda abundancia que me da en momentos, momento que valen, pero más bien que no tienen precio”, compartió Frida Sofía.

La influencer también relató la importancia de ese último adiós, al señalar: “Uno de esos momentos fue el regalo de haber podido despedirme de mi abuelita, haberle podido susurrar al oído que la amaba que soy eternamente agradecida. Y pues que se merece descansar que la esperará su hija, mi hermana Natasha para recibirla en la gloria de Dios como la reina que es y así es y así fue, eso fue lo más bonito de esta desgracia”.

