Exponen supuesta infidelidad de Ricardo Pérez a Susana Zabaleta tras desencuentro del standupero con reporteros

Conductores del pódcast ‘Cállate los Ojos’ afirmaron que el standupero ha vuelto a buscar a su expareja, la influencer Samii Herrera

Por Víctor Cisneros

Conductores del podcast ‘Cállate los Ojos’ afirmaron que Ricardo Pérez ha vuelto a buscar a su expareja, la influencer Sami Herrera. (@ricardomedijo, @susanazabaleta, @samii.herrera, Instagram)

La relación de Ricardo Pérez y Susana Zabaleta ha acaparado la atención pública desde que ambas celebridades confirmaron su romance, marcado por una diferencia de edad de 30 años.

En los últimos 12 meses, el integrante del popular pódcast La Cotorrisa ha expresado su incomodidad tras volverse un objetivo de la prensa rosa, con la que ha tenido tensos encuentros, el más reciente, la semana pasada en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Ricardo Pérez increpó a varios reporteros, a quienes responsabilizó de hacer tropezar a Susana Zabaleta. Visiblemente molesto, expresó que la forma en la que los han acechado para hacer cuestionamientos sobre “chismes” es uno de los motivos por los que han decidido no detenerse a hablar con ellos.

Irónicamente, ese tenso encuentro derivó en acusaciones contra Ricardo Pérez que mantendrán el interés de revistas del corazón y la prensa rosa sobre él.

Gabriel Cuevas aseguró que tuvo acceso a conversaciones de Ricardo Pérez con su ex. (Ventaneando / Cállate los Ojos, YouTube)

Señalan a Ricardo Pérez de serle infiel a Susana Zabaleta

Gabriel Cuevas, colaborador del programa de espectáculos Dulce y Picosito y el matutino Sale el Sol, acusó a Ricardo Pérez de mantener conversaciones fuera de lugar con su expareja, la influencer Samii Herrera.

En una reciente emisión del pódcast Cállate los Ojos, el reportero de espectáculos criticó la actitud de Ricardo Pérez hacia la prensa rosa y aludió a presuntos mensajes donde el standupero coquetea con su ex.

“Usted póngase a serle fiel a Susana Zabaleta porque usted le ha coqueteado a la niña que según no le ha pagado a las otras niñas, a Samii Herrera (…) Yo vi los mensajes, no sé si quería ‘recalentado’, pero para qué le escribes a tu ex".

Cuevas, quien aseguró que tiene una buena relación con la cantante, indicó que el contenido de dichas conversaciones podría cambiar la percepción que tiene de su pareja: “Yo quiero mucho a Susana y por eso te lo digo de hermanas, tu actual pareja le escribe a su ex o le escribió estando contigo”.

La cantante y el comediante se conocieron en el reality show "La Divina Comida México". (@susanazabaleta, Instagram)

La postura de Pérez y Zabaleta

La posible infidelidad de Ricardo Pérez acaparó la atención de usuarios de plataformas digitales. Sin embargo, la postura que ha asumido la pareja ha sido reafirmar su relación.

A través de Instagram, compartieron historias de un reciente viaje a Monclova, Coahuila, ciudad natal de la cantante. En uno de los videos compartidos por Susana Zabaleta, Ricardo Pérez aparece realizando su rutina de comedia, bromeando sobre las condiciones de las carreteras que conectan a otras regiones con la ciudad.

Hasta el momento, tanto Ricardo Pérez como Susana Zabaleta han evitado hacer declaraciones públicas sobre los señalamientos de una presunta infidelidad.

Por su parte, Samii Herrera ha guardado hermetismo ante la polémica que ha vuelto a colocarla bajo el escrutinio de las redes sociales.

Samii Herrera ha guardado hermetismo ante la polémica que ha vuelto a colocarla bajo el escrutinio de las redes sociales. (@samii.herrera, Instagram)

