Enfrentamiento armado en Oaxaca deja al menos dos personas heridas y una presuntamente desaparecida

Una persona tuvo que ser trasladad vía aérea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Autoridades estatales de Oaxaca informaron sobre el traslado de un hombre a un hospital, lo anterior habría sido consecuencia de un enfrentamiento armado registrado el 15 de septiembre que habría dejado al menos dos personas heridas.

“El Gobierno del Estado realizó el traslado aéreo de una persona del municipio de Santiago Amoltepec al Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso IMSS-Bienestar, en la capital del estado, para su atención médica oportuna”, es parte de lo informado por las autoridades en una tarjeta informativa

Habitantes de Santiago Amoltepec y Santa María Zaniza son los que estuvieron involucrados en el conflicto. Información compartida por Diario El Fortín indica que las personas heridas son identificadas como Guadalupe Mata Torres y Felipe Yezcas Ramírez. La primera al parecer con heridas graves.

Como resultado al menos dos personas resultaron heridas FB/ Vîky Caballero

Reportes preliminares también indican que habría una persona desaparecida como consecuencia del enfrentamiento posiblemente originado por una disputa de tierras.

A través de redes sociales fue compartida una grabación en la que pueden escucharse detonaciones en una zona rodeada de árboles.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...