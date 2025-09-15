Dónde está ubicado Bermúdez Requena en Paraguay: no es un recinto penitenciario

Bermúdez Requena no se encuentra en un centro penitenciario. Permanece detenido en la base de operaciones de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) (SSPC/(Captura FB Secretaría Nacional Antidrogas - SENAD)

El titular de las Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), de Paraguay, Jalil Rachid, informó que Hernán Bermúdez Requena, presunto líder criminal del grupo La Barredora, permanece bajo custodia en la base de operaciones de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) de Paraguay, sin encontrarse en un centro penitenciario convencional.

A través de una conferencia de prensa, el funcionario detalló que el imputado, detenido el viernes 12 de septiembre, permanece en un lugar transitorio mientras se continúan las investigaciones sobre su estancia en el territorio.

“Nosotros contamos con un dispositivo de seguridad bastante importante. No es un recinto penitenciario de la base de operaciones de la SENAD. Tiene un local propio en donde los aprehendidos están en celdas”, dijo el paraguayo.

Fuerzas de seguridad paraguayas retienen al exjefe de la policía mexicana Hernán Bermúdez, quien yace boca abajo en el suelo durante un operativo conjunto en Asunción, Paraguay, en esta captura de pantalla extraída de un video difundido el 13 de septiembre de 2025. Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD)/Folleto vía REUTERS.

El titular de la SENAD informó que Bermúdez Requena permanecerá bajo resguardo en la base de operaciones de la institución mientras exista una orden judicial que así lo disponga.

Además, aclaró que el proceso de extradición a México aún no concluye y dependerá tanto de los plazos de tramitación entre ambos países como de los recursos legales que presente la defensa.

“Mientras exista una disposición judicial que a nosotros nos indique que él va a seguir acá, no sabemos por cuánto tiempo, nosotros tenemos que cumplir, ¿verdad?“, explicó Rachid, quien agregó que el dispositivo de seguridad está en marcha desde que el exfuncionario llegó a la base de la SENAD.

Aunque no precisó la fecha exacta de ingreso, señaló que la esposa de Bermúdez entró legalmente a Paraguay el 27 de agosto con el objetivo de “regularizar su situación migratoria”.

El ministro también subrayó que el procedimiento se ha complicado por la decisión del detenido de rechazar un proceso abreviado de extradición.

“Dependemos mucho de los recursos que él pueda interponer, de entrada te anticipo que se negó a la extradición, al procedimiento abreviado. La extradición como tal es un proceso bastante engorroso”, declaró.

Finalmente, sostuvo que la intención de México es que el exsecretario de Seguridad de Tabasco sea llevado a su país “para que pueda ser juzgado por todos los crímenes, delitos que son vinculados a él”.

Autoridades no descartan presencia de otros integrantes del grupo cercano de Requena en la zona. (CAPTURA)

Autoridades no descartan presencia del CJNG en el territorio paraguayo

Al ser cuestionado sobre la esposa y el sobrino de Hernán Bermúdez, Gerardo Bermúdez Arreola, también detenido en Paraguay, así como la posible presencia de otros integrantes de La Barredora o del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)en el país, el ministro señaló que las pesquisas continúan abiertas.

Explicó que el caso se ha desarrollado en distintas etapas: “La primera fase fue en donde se compartió la información, donde México comparte la información, la coordinación de trabajo. Segundo, la fase operativa que fue esto y bueno, a partir de ese momento ya una tercera fase, con los elementos que ya el Ministerio Público tiene en su poder, que fueron encontrados en ese procedimiento”.

El funcionario subrayó que las pruebas localizadas podrían abrir nuevas investigaciones y no descartó más vínculos criminales en territorio paraguayo.

“Muchos no te puedo decir por razones obvias, pero siempre que nosotros encontramos elementos de prueba en un operativo, ese indicio también se puede dar apertura a nuevas aristas o nos pueden indicar nuevas líneas de investigación (…) vamos a continuar con esa línea, porque esto recién empezó, ¿verdad?”, afirmó.