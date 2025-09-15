Cuáles son los platillos típicos de las fiestas patrias que son menos saludables y con más calorías

La gastronomía mexicana suele ser deliciosa aunque también elevada en calorías.– (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fiestas patrias están a la vuelta de la esquina y con ellas toda una lista de platillos deliciosos que podemos degustar.

Sin embargo, como siempre, es importante disfrutar con moderación ya que diversos estudios y encuestas han demostrado que durante estas festividades los mexicanos suelen aumentar varios kilos de peso, debido a que muchos de nuestros platillos favoritos suelen ser elevados en calorías y grasas saturadas.

Es por eso que aquí te contamos un poco sobre el perfil nutricional de algunos de los platillos más populares durante estas fechas y consejos para un consumo saludable.

El pozole suele ser el platillo estrella de las fiestas patrias. Foto: (iStock)

Los platillos típicos de las fiestas patrias mexicanas que son menos saludables y con más calorías

Como mencionamos, algunos de los platillos típicos de las fiestas patrias mexicanas suelen ser de elevado contenido calórico y aquí te decimos cuales son algunas de las opciones que pueden ser un poco menos saludables, para moderar su consumo durante estas festividades:

Pozole (250 a 350 calorías): Preparado con maíz, carne de cerdo o pollo, y acompañado de condimentos y tostadas fritas. Su contenido calórico aumenta por la carne y los acompañamientos.

Chiles en nogada (600 a 800 calorías): Poblano relleno de carne de res y cerdo, frutas, bañado en salsa de nuez y acompañado de granada. La salsa de nogada es rica en nueces, crema y azúcar, lo que eleva su aporte calórico y de grasas.

Tamales (250 a 400 calorías): Masa de maíz rellena de guisos diversos, especialmente los de carne de cerdo y salsas espesas, cocidos al vapor. La manteca que se usa para la masa aporta muchas calorías y grasas saturadas.

Tostadas (200 a 300 calorías): Tortillas de maíz fritas, cubiertas con frijoles, pollo o carne, crema, queso y salsa. El proceso de fritura y los lácteos incrementan las calorías y las grasas.

Flautas o doraditas (400 a 600 calorías: Tortillas enrolladas con relleno de carne y fritas en aceite. Su aporte calórico es elevado por el aceite absorbido durante la fritura.

Enchiladas (400 a 600 calorías): Tortillas rellenas de queso, pollo o carne, cubiertas con salsa y crema. La combinación de grasas, salsas y rellenos puede hacerlas muy calóricas.

Buñuelos (300 a 400 calorías): Dulce frito espolvoreado con azúcar. Su preparación en aceite y el azúcar añadido los convierte en una opción con muchas calorías y bajo valor nutricional.

Atole (200 a 300 calorías) y champurrado (250 a 350) calorías: Bebidas elaboradas a base de masa de maíz, leche y azúcar, que contienen un alto aporte calórico y de carbohidratos.

Estos platillos destacan por sus métodos de cocción (fritura), uso de carnes grasas, lácteos como la crema, azúcar y otros ingredientes calóricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para comer en las fiestas patrias mexicanas pero de manera saludable

Elige porciones pequeñas de platillos típicos para disfrutar el sabor sin excederte en calorías ni grasas.

Prefiere versiones horneadas o asadas de alimentos como enchiladas o flautas, en vez de fritas.

Opta por guarniciones frescas, como ensaladas, nopales o pico de gallo, en lugar de platillos con mucha crema, queso o salsas densas.

Modera el consumo de tortillas, tostadas y tamales para evitar un exceso de carbohidratos.

Retira la piel del pollo o evita cortes de carne muy grasos en preparaciones como el pozole.

Elige agua fresca natural sin azúcar, infusiones o aguas saborizadas con poca azúcar, en vez de refrescos y atoles azucarados.

Limita el consumo de postres fritos y azucarados, como buñuelos o churros, y prefiere fruta fresca o gelatinas ligeras.

Mastica despacio para disfrutar más de los alimentos y percibir la saciedad a tiempo.

Trata de balancear el plato con proteínas magras, vegetales y leguminosas.

Mantente hidratado y modera el consumo de alcohol para evitar exceso calórico.