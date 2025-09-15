Cuáles son los platillos típicos de las fiestas patrias que son menos saludables y con más calorías

Las fiestas patrias están a la vuelta de la esquina y con ellas toda una lista de platillos deliciosos que podemos degustar.
Sin embargo, como siempre, es importante disfrutar con moderación ya que diversos estudios y encuestas han demostrado que durante estas festividades los mexicanos suelen aumentar varios kilos de peso, debido a que muchos de nuestros platillos favoritos suelen ser elevados en calorías y grasas saturadas.
Es por eso que aquí te contamos un poco sobre el perfil nutricional de algunos de los platillos más populares durante estas fechas y consejos para un consumo saludable.
Los platillos típicos de las fiestas patrias mexicanas que son menos saludables y con más calorías
Como mencionamos, algunos de los platillos típicos de las fiestas patrias mexicanas suelen ser de elevado contenido calórico y aquí te decimos cuales son algunas de las opciones que pueden ser un poco menos saludables, para moderar su consumo durante estas festividades:
- Pozole (250 a 350 calorías): Preparado con maíz, carne de cerdo o pollo, y acompañado de condimentos y tostadas fritas. Su contenido calórico aumenta por la carne y los acompañamientos.
- Chiles en nogada (600 a 800 calorías): Poblano relleno de carne de res y cerdo, frutas, bañado en salsa de nuez y acompañado de granada. La salsa de nogada es rica en nueces, crema y azúcar, lo que eleva su aporte calórico y de grasas.
- Tamales (250 a 400 calorías): Masa de maíz rellena de guisos diversos, especialmente los de carne de cerdo y salsas espesas, cocidos al vapor. La manteca que se usa para la masa aporta muchas calorías y grasas saturadas.
- Tostadas (200 a 300 calorías): Tortillas de maíz fritas, cubiertas con frijoles, pollo o carne, crema, queso y salsa. El proceso de fritura y los lácteos incrementan las calorías y las grasas.
- Flautas o doraditas (400 a 600 calorías: Tortillas enrolladas con relleno de carne y fritas en aceite. Su aporte calórico es elevado por el aceite absorbido durante la fritura.
- Enchiladas (400 a 600 calorías): Tortillas rellenas de queso, pollo o carne, cubiertas con salsa y crema. La combinación de grasas, salsas y rellenos puede hacerlas muy calóricas.
- Buñuelos (300 a 400 calorías): Dulce frito espolvoreado con azúcar. Su preparación en aceite y el azúcar añadido los convierte en una opción con muchas calorías y bajo valor nutricional.
- Atole (200 a 300 calorías) y champurrado (250 a 350) calorías: Bebidas elaboradas a base de masa de maíz, leche y azúcar, que contienen un alto aporte calórico y de carbohidratos.
Consejos para comer en las fiestas patrias mexicanas pero de manera saludable
- Elige porciones pequeñas de platillos típicos para disfrutar el sabor sin excederte en calorías ni grasas.
- Prefiere versiones horneadas o asadas de alimentos como enchiladas o flautas, en vez de fritas.
- Opta por guarniciones frescas, como ensaladas, nopales o pico de gallo, en lugar de platillos con mucha crema, queso o salsas densas.
- Modera el consumo de tortillas, tostadas y tamales para evitar un exceso de carbohidratos.
- Retira la piel del pollo o evita cortes de carne muy grasos en preparaciones como el pozole.
- Elige agua fresca natural sin azúcar, infusiones o aguas saborizadas con poca azúcar, en vez de refrescos y atoles azucarados.
- Limita el consumo de postres fritos y azucarados, como buñuelos o churros, y prefiere fruta fresca o gelatinas ligeras.
- Mastica despacio para disfrutar más de los alimentos y percibir la saciedad a tiempo.
- Trata de balancear el plato con proteínas magras, vegetales y leguminosas.
- Mantente hidratado y modera el consumo de alcohol para evitar exceso calórico.