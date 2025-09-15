México

Cuáles son los platillos típicos de las fiestas patrias que son menos saludables y con más calorías

Durante estas festividades, se ha demostrado que los mexicanos suelen aumentar varios kilos de peso

Por Abigail Gómez

Guardar
La gastronomía mexicana suele ser
La gastronomía mexicana suele ser deliciosa aunque también elevada en calorías.– (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fiestas patrias están a la vuelta de la esquina y con ellas toda una lista de platillos deliciosos que podemos degustar.

Sin embargo, como siempre, es importante disfrutar con moderación ya que diversos estudios y encuestas han demostrado que durante estas festividades los mexicanos suelen aumentar varios kilos de peso, debido a que muchos de nuestros platillos favoritos suelen ser elevados en calorías y grasas saturadas.

Es por eso que aquí te contamos un poco sobre el perfil nutricional de algunos de los platillos más populares durante estas fechas y consejos para un consumo saludable.

El pozole suele ser el
El pozole suele ser el platillo estrella de las fiestas patrias. Foto: (iStock)

Los platillos típicos de las fiestas patrias mexicanas que son menos saludables y con más calorías

Como mencionamos, algunos de los platillos típicos de las fiestas patrias mexicanas suelen ser de elevado contenido calórico y aquí te decimos cuales son algunas de las opciones que pueden ser un poco menos saludables, para moderar su consumo durante estas festividades:

  • Pozole (250 a 350 calorías): Preparado con maíz, carne de cerdo o pollo, y acompañado de condimentos y tostadas fritas. Su contenido calórico aumenta por la carne y los acompañamientos.
  • Chiles en nogada (600 a 800 calorías): Poblano relleno de carne de res y cerdo, frutas, bañado en salsa de nuez y acompañado de granada. La salsa de nogada es rica en nueces, crema y azúcar, lo que eleva su aporte calórico y de grasas.
  • Tamales (250 a 400 calorías): Masa de maíz rellena de guisos diversos, especialmente los de carne de cerdo y salsas espesas, cocidos al vapor. La manteca que se usa para la masa aporta muchas calorías y grasas saturadas.
  • Tostadas (200 a 300 calorías): Tortillas de maíz fritas, cubiertas con frijoles, pollo o carne, crema, queso y salsa. El proceso de fritura y los lácteos incrementan las calorías y las grasas.
  • Flautas o doraditas (400 a 600 calorías: Tortillas enrolladas con relleno de carne y fritas en aceite. Su aporte calórico es elevado por el aceite absorbido durante la fritura.
  • Enchiladas (400 a 600 calorías): Tortillas rellenas de queso, pollo o carne, cubiertas con salsa y crema. La combinación de grasas, salsas y rellenos puede hacerlas muy calóricas.
  • Buñuelos (300 a 400 calorías): Dulce frito espolvoreado con azúcar. Su preparación en aceite y el azúcar añadido los convierte en una opción con muchas calorías y bajo valor nutricional.
  • Atole (200 a 300 calorías) y champurrado (250 a 350) calorías: Bebidas elaboradas a base de masa de maíz, leche y azúcar, que contienen un alto aporte calórico y de carbohidratos.
Estos platillos destacan por sus
Estos platillos destacan por sus métodos de cocción (fritura), uso de carnes grasas, lácteos como la crema, azúcar y otros ingredientes calóricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para comer en las fiestas patrias mexicanas pero de manera saludable

  • Elige porciones pequeñas de platillos típicos para disfrutar el sabor sin excederte en calorías ni grasas.
  • Prefiere versiones horneadas o asadas de alimentos como enchiladas o flautas, en vez de fritas.
  • Opta por guarniciones frescas, como ensaladas, nopales o pico de gallo, en lugar de platillos con mucha crema, queso o salsas densas.
  • Modera el consumo de tortillas, tostadas y tamales para evitar un exceso de carbohidratos.
  • Retira la piel del pollo o evita cortes de carne muy grasos en preparaciones como el pozole.
  • Elige agua fresca natural sin azúcar, infusiones o aguas saborizadas con poca azúcar, en vez de refrescos y atoles azucarados.
  • Limita el consumo de postres fritos y azucarados, como buñuelos o churros, y prefiere fruta fresca o gelatinas ligeras.
  • Mastica despacio para disfrutar más de los alimentos y percibir la saciedad a tiempo.
  • Trata de balancear el plato con proteínas magras, vegetales y leguminosas.
  • Mantente hidratado y modera el consumo de alcohol para evitar exceso calórico.

Temas Relacionados

pozolegastronomía mexicanaplatillos mexicanosfiestas patriasmexico-noticias

Más Noticias

Así se burló Óscar de la Hoya de Canelo Álvarez por perder ante Terence Crawford

El “Golden Boy” no dudó en aprovechar este momento para demostrar que siempre “tuvo razón” sobre Saúl Álvarez

Así se burló Óscar de

Buscan a Noemí Isario García, adulta mayor de 74 años desaparecida en la alcaldía Gustavo A. Madero

La mujer fue vista por última vez el 13 de septiembre

Buscan a Noemí Isario García,

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 14 de septiembre: comienza el posicionamiento y sinceramiento

Sigue la actualización minuto a minuto de este domingo de eliminación

La Casa de los Famosos

Pensión Bienestar 2025: qué beneficiarios recibirán el pago esta semana durante fiestas patrias

Los adultos mayores reciben un total de 6 mil 200 pesos bimestrales en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar

Pensión Bienestar 2025: qué beneficiarios

Detienen a siete personas en Michoacán tras bloqueos carreteros en Zinapécuaro: cancelan fiestas patrias en el municipio

Debido a situaciones de violencia, al menos dos municipios decidieron cancelar las actividades del Grito de Independencia

Detienen a siete personas en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ecuador asegura 12 toneladas de

Ecuador asegura 12 toneladas de cocaína que tenían como destino México y EEUU

Cae “El Pantera”, presunto miembro de célula del Cártel de Sinaloa y ligado a la desaparición de dos guardias nacionales

Familia Michoacana: sentencian a hombre que secuestró a familiar de excandidata a presidenta municipal en Edomex

Hallan a mujer embarazada sin vida y a su bebé con lesiones graves, vinculan a proceso Martha Alicia en Ciudad Juárez

FGR obtiene sentencia de 175 años de prisión contra “El Coyote”, uno de los líderes de “Los Zetas” más buscados en Tamaulipas

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 14 de septiembre: comienza el posicionamiento y sinceramiento

Marcela Rubiales, hermana de Pepe Aguilar, explota contra Emiliano por amenazar con golpiza a Leonardo: “Deja la amargura”

Tras muerte de Marian Izaguirre, fans de Aarón Mercury piden que se le informe al interior de La Casa de los Famosos México

Muere Tara Parra, actriz pionera de Bellas Artes y mamá de Kenia Gascón, a los 93 años: “Un ser de luz”

Las películas más populares de Prime Video México que no podrás dejar de ver

DEPORTES

Diablos Rojos ganan el bicampeonato

Diablos Rojos ganan el bicampeonato de la Serie del Rey de la LMB tras derrotar Charros de Jalisco

América Femenil pierde ante Chivas; Ángel Villacampa lo califica como “día de luto” para la afición

Canelo Álvarez manda mensaje tras perder ante Terence Crawford: “Me siento muy orgulloso”

Por qué Terence Crawford le devolvió a Canelo Álvarez sus cinturones tras vencerlo

Por está razón hijos de Salvador Cabañas buscan declararlo “insano”