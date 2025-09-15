Este es el video donde presuntamente aparece Natanael Cano en un concierto dentro del Cereso 1 en Sonora

Natanael Cano durante su presentación en el festival Arre en la CDMX, en septiembre de 2023 (AP/Fernando Llano, archivo)

Autoridades de Sonora iniciaron un investigación debido a un video en el que presuntamente el artista Natanael Cano ofrece un concierto para una persona privada de su libertad en el Cereso 1 de Hermosillo.

El 15 de septiembre, la Secretaría de Seguridad de Sonora informó la apertura de una averiguación por la grabación compartidas en redes sociales.

Aún es investigada la autenticidad de las imágenes que en caso de confirmarse se actuará conforme a la ley.

“Es importante señalar que el coordinador del Sistema Estatal Penitenciario que se encontraba en funciones en ese momento ya no forma parte de la Secretaría de Seguridad Pública”, es parte de lo informado.

Filtran video

La grabación de menos de 30 segundos de duración muestra a un grupo de personas mientras de fondo suena un hombre cantando.

Conforme se escucha en la grabación, se trata de la canción denominada El Despapayo. Los primeros informes de las autoridades indicaron que el video habría sido registrado en enero pasado

Por su parte, en un encuentro con medios, el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJES), Gustavo Rómulo Salas Chávez, compartió en un encuentro con medios que serán formuladas las denuncias correspondientes.

Lo anterior con el objetivo de que sean aplicadas las sanciones correspondientes, independientemente de las sanciones disciplinarias al interior, esto en caso de que las acciones sean corroboradas.

Según lo compartido por la Secretaría de Seguridad estatal: “presuntamente aparece el cantante Natanael Cano cantando junto a personas privadas de la libertad en el Cereso 1 de Hermosillo”.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...