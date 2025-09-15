México

Este es el video donde presuntamente aparece Natanael Cano en un concierto dentro del Cereso 1 en Sonora

El coordinador del Sistema Penitenciario que estaba en funciones en ese momento ya no forma parte de la institución

Por Luis Contreras

Guardar
Natanael Cano durante su presentación
Natanael Cano durante su presentación en el festival Arre en la CDMX, en septiembre de 2023 (AP/Fernando Llano, archivo)

Autoridades de Sonora iniciaron un investigación debido a un video en el que presuntamente el artista Natanael Cano ofrece un concierto para una persona privada de su libertad en el Cereso 1 de Hermosillo.

El 15 de septiembre, la Secretaría de Seguridad de Sonora informó la apertura de una averiguación por la grabación compartidas en redes sociales.

Aún es investigada la autenticidad de las imágenes que en caso de confirmarse se actuará conforme a la ley.

“Es importante señalar que el coordinador del Sistema Estatal Penitenciario que se encontraba en funciones en ese momento ya no forma parte de la Secretaría de Seguridad Pública”, es parte de lo informado.

Filtran video

La grabación de menos de 30 segundos de duración muestra a un grupo de personas mientras de fondo suena un hombre cantando.

Conforme se escucha en la grabación, se trata de la canción denominada El Despapayo. Los primeros informes de las autoridades indicaron que el video habría sido registrado en enero pasado

Por su parte, en un encuentro con medios, el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJES), Gustavo Rómulo Salas Chávez, compartió en un encuentro con medios que serán formuladas las denuncias correspondientes.

Lo anterior con el objetivo de que sean aplicadas las sanciones correspondientes, independientemente de las sanciones disciplinarias al interior, esto en caso de que las acciones sean corroboradas.

Según lo compartido por la Secretaría de Seguridad estatal: “presuntamente aparece el cantante Natanael Cano cantando junto a personas privadas de la libertad en el Cereso 1 de Hermosillo”.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

Temas Relacionados

SonoraNatanael CanoCaereso 1mexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 15 de septiembre: Línea A del STC brinda servicio provisional

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 15 de septiembre: definirán con pruebas el liderazgo de la semana

Sigue la actualización minuto a minuto de este lunes para la prueba del líder

La Casa de los Famosos

Carlos Slim gana contrato para construir el tren Saltillo-Monterrey

El empresario obtuvo la oferta ganadora para esta ruta de pasajeros

Carlos Slim gana contrato para

¿Habrá Hoy No Circula este martes 16 de septiembre en CDMX y Edomex?

Este programa de restricción vehicular puede ser suspendido por las autoridades por razones especiales

¿Habrá Hoy No Circula este

¿Qué hace el aceite de menta en el cabello?

Es un aliado en la prevención del debilitamiento del pelo, ofreciendo una alternativa natural para quienes buscan mantener una melena fuerte

¿Qué hace el aceite de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades prepara denuncias por presunto

Autoridades prepara denuncias por presunto concierto de Natanael Cano en Cereso de Hermosillo

Tarjetas de crédito y alerta de México: las claves para la captura de Hernán Bermúdez en Paraguay

Asesinan al comisario de Tuzantlán en un ataque armado en Huitzuco, tres mujeres resultan heridas

Inseguridad y violencia provocan suspensión de festejos patrios en al menos cinco entidades

Dónde está ubicado Bermúdez Requena en Paraguay: no es un recinto penitenciario

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 15 de septiembre: definirán con pruebas el liderazgo de la semana

¿Qué hace el aceite de menta en el cabello?

Cuarta confirmada de La Granja VIP 2025: descubre la hora, canal y programa donde revelarán a la nueva participante

Miss Jalisco Yoana Gutiérrez niega complot contra Fátima Bosch ante ola de ataques: “Son injustos los comentarios agresivos”

¿Cuántos votos sacaron a Elaine Haro y cuántos millones vieron su eliminación en La Casa de los Famosos México 3?

DEPORTES

CMLL celebra la Independencia de

CMLL celebra la Independencia de México con tres funciones históricas en Arena México, Puebla y Guadalajara

“La Hormiga” González se mete a la pelea por el liderato de goleo de la Liga MX

Chivas sale del hoyo, Cruz Azul sigue invicto y Monterrey repite la cima en la tabla de posiciones de la Liga MX

La semana de los mexicanos en Europa: días y horarios de todos los partidos

Así se burló Óscar de la Hoya de Canelo Álvarez por perder ante Terence Crawford