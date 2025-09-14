México

Para qué sirve aplicar aguacate en el cabello

Este ingrediente natural es una excelente alternativa para cuidar el pelo

Por Ignacio Izquierdo

Conoce un ingrediente natural más para el cabello (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por los remedios naturales incrementa la popularidad de ingredientes como el aguacate fuera del área alimentaria. En el cuidado personal, se destaca una práctica común: aplicar aguacate en el cabello para aprovechar sus componentes bioactivos.

Quienes emplean esta técnica buscan principalmente mejorar la hidratación del cabello, utilizando ingredientes de la naturaleza que sean alternativas a los productos comerciales que todos conocemos.

Aquí te contamos todo sobre el aguacate como un aliado para la salud de tu cabello.

Todo sobre el aguacate para el pelo

Aguacate, buenísimo para el pelo
Aguacate, buenísimo para el pelo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pulpa del aguacate contiene aceites naturales, vitaminas como la vitamina E, minerales y antioxidantes. Estos elementos penetran la cutícula capilar y retienen la humedad, lo que ayuda a disminuir la sequedad y el encrespamiento.

La vitamina E, presente en altas concentraciones en el aguacate, cumple un rol esencial en la protección celular frente a radicales libres. Su efecto antioxidante contribuye a disminuir daños asociados a la exposición solar, contaminantes y uso de productos químicos. Incorporar vitamina E en tratamientos tópicos puede reducir el impacto del estrés oxidativo y mejorar la apariencia del cabello maltratado.

El aceite natural del aguacate aporta ácidos grasos monoinsaturados, especialmente el ácido oleico. Esta sustancia favorece la flexibilidad capilar y la restauración de la capa lipídica, responsable de la suavidad y el brillo. El aguacate también actúa como humectante, lo que beneficia la estructura de cabellos rizados, gruesos o sometidos a coloraciones frecuentes, previniendo la fragilidad.

Entre las aplicaciones reportadas, usuarios mencionan que las mascarillas de aguacate ayudan a desenredar con mayor facilidad, disminuyen la presencia de puntas abiertas y otorgan un aspecto más saludable. Existe registro de que su acción emoliente puede servir para proteger la fibra capilar ante factores ambientales adversos, como climas secos o exposición frecuente al calor de herramientas de peinado.

El aguacate dejará más bonito
El aguacate dejará más bonito tu cabello (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación habitual consiste en triturar la pulpa de un aguacate maduro y colocarla de medios a puntas en el cabello limpio. Se deja actuar durante 20 a 30 minutos antes de enjuagar completamente con agua tibia. En algunos casos, se mezcla con miel, aceite de oliva o yogur natural para potenciar el valor nutritivo de la mascarilla.

El interés científico por los componentes del aguacate ha generado estudios sobre su efecto en la hidratación cuticular, aunque la evidencia disponible se limita a reportes de uso personal y revisiones sobre sus propiedades químicas. La comunidad de especialistas recomienda utilizar esta alternativa dentro de un esquema de cuidado integral, donde incluya higiene adecuada, protección térmica y consumo balanceado de nutrientes.

Aplicar aguacate en el cabello se asocia principalmente con hidratación, reducción de daño y refuerzo del brillo natural. Este remedio se mantiene como uno de los métodos caseros más difundidos entre quienes buscan alternativas accesibles para fortalecer la salud capilar desde el hogar.

