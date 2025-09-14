México

Hallan a mujer embarazada sin vida y a su bebé con lesiones graves, vinculan a proceso Martha Alicia en Ciudad Juárez

Un operativo policial culminó con la captura de la principal sospechosa. Las circunstancias del crimen y la supervivencia del bebé abren interrogantes sobre lo ocurrido en Portal del Roble

Por Aranza Estrada

Guardar
La Fiscalía de Ciudad Juárez
La Fiscalía de Ciudad Juárez vincula a proceso a Martha Alicia M. A. por feminicidio agravado y tentativa de homicidio contra un recién nacido. (Foto: Captura de pantalla / Pie de Nota)

La justicia de Ciudad Juárez ha dado un paso relevante en el combate a la violencia de género tras la vinculación a proceso de Martha Alicia M. A., identificada como “La Diabla” y acusada de feminicidio agravado y homicidio agravado en grado de tentativa.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), los hechos, ocurridos en julio de 2025, involucran la muerte de una joven embarazada y las graves lesiones sufridas por su recién nacido, lo que puso en el centro del debate la protección de mujeres y menores en la región.

La imputada enfrenta cargos por su probable responsabilidad en los delitos cometidos el 17 de julio de 2025. De acuerdo con las investigaciones, la víctima, una mujer de 20 años en el séptimo mes de gestación, fue localizada sin vida el 25 de julio en una vivienda del fraccionamiento Portal del Roble.

El juez dictó prisión preventiva
El juez dictó prisión preventiva y seis meses de investigación complementaria en el caso de feminicidio y tentativa de homicidio en Ciudad Juárez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el expediente, el cuerpo fue hallado inhumado clandestinamente y sin el gestante, lo que marcó el inicio de una investigación que atrajo la atención de las autoridades.

El informe forense determinó que la causa de muerte fue un choque hipovolémico, resultado directo de una extracción uterina. Este dato, revelado tras la necropsia, subraya la violencia extrema del acto y la gravedad de los hechos investigados.

Las indagatorias establecieron que el mismo 17 de julio, Martha Alicia M. A., de 44 años, trasladó al recién nacido a un hospital en la colonia Zaragoza, donde recibió atención médica inicial.

Posteriormente, el bebé fue remitido al Hospital Infantil, donde los especialistas constataron que presentaba lesiones que ponían en riesgo su vida y que podrían dejar consecuencias médico-legales, con pronóstico de salud reservado.

La detención de la acusada se concretó el 5 de septiembre, tras la emisión de una orden de aprehensión y la colaboración de la Agencia Estatal de Investigación Zona Centro. El operativo se realizó en el kilómetro 3.5 de la carretera de Chihuahua a Aldama, donde los agentes cumplimentaron la orden judicial.

Durante la audiencia, el Juez de Control consideró que existían elementos suficientes para vincular a proceso a Martha Alicia M. A. y decretó la medida cautelar de prisión preventiva.

La Fiscalía refrendó su compromiso
La Fiscalía refrendó su compromiso de perseguir delitos contra mujeres, niñas, niños y adolescentes en Chihuahua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, se estableció un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación complementaria, periodo en el que se espera que se reúnan más pruebas y se esclarezcan todos los aspectos del caso.

En el marco de este proceso, la Fiscalía General del Estado reiteró su determinación de actuar con firmeza ante delitos que atenten contra la integridad de mujeres, niñas, niños y adolescentes, reafirmando su compromiso con la justicia y la protección de los sectores más vulnerables.

De acuerdo con la legislación vigente y el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la persona imputada goza de la presunción de inocencia hasta que una sentencia judicial determine lo contrario.

La actuación de las autoridades en este caso busca fortalecer la garantía de justicia y protección efectiva para quienes sufren violencia de género y delitos contra la infancia.

Temas Relacionados

Feminicidio agravadoMartha Alicia M. A.Ciudad JuárezViolencia de géneroFiscalía General del EstadoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Vivir Quintana en la quinta semifinal de México Canta: ¿a qué hora y dónde verlo?

Conoce todos los detalles de este concurso impulsado por el Gobierno de México

Vivir Quintana en la quinta

Hoy No Circula lunes: qué autos descansan este 15 de septiembre en el Valle de México y de Toluca

Recuerda que erste programa de restricción vehicular se extendió más allá de la Ciudad de México y su zona conurbada, ahora también aplica en los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco

Hoy No Circula lunes: qué

Asesinan a joven de 17 años en Tuxtla Gutiérrez, fingieron secuestro para extorsionar a su padre

La víctima habría convivido con sus victimarios durante el día y la noche posterior a su asesinato

Asesinan a joven de 17

Exceso de velocidad sería causa de explosión de pipa en Iztapalapa señala FGR: familiares de víctimas exigen regulación

Manifestantes exigen que la empresa responsable atienda a víctimas y familiares; autoridades reportan seguimiento médico constante a los hospitalizados

Exceso de velocidad sería causa

Abuso, corrupción de menores y una condena ejemplar en Nayarit: la historia detrás del proceso de Daniel Isaac “N”

Un adolescente fue víctima de delitos graves en un domicilio particular; la intervención de las autoridades permitió esclarecer los hechos e incluir medidas de reparación de daños

Abuso, corrupción de menores y
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR obtiene sentencia de 175

FGR obtiene sentencia de 175 años de prisión contra “El Coyote”, uno de los líderes de “Los Zetas” más buscados en Tamaulipas

Desmantelan presunta red de marihuana de La Familia Michoacana: cuatro detenidos y más de mil plantas aseguradas en CDMX

Fosa clandestina Las Agujas: suman 259 bolsas con restos humanos

Jornada violenta en Sinaloa: desde balaceras y el incendio de un hotel hasta el ataque al edificio de la sindicatura de Altata

El imperio criminal de “El Choko”: de “mesías del barrio” al que corrompió a políticos en todo Ecatepec

ENTRETENIMIENTO

Vivir Quintana en la quinta

Vivir Quintana en la quinta semifinal de México Canta: ¿a qué hora y dónde verlo?

Hugo Catalán impacta en Regalo de Amor: su personaje abre debate sobre la familia moderna en la TV mexicana

Influencers Conder y Doris Name denuncian intento de asalto con violencia en carretera de Puebla

¿Tú crees? temporada 4: fecha, horario y dónde ver el regreso de Daniela Luján y Ricardo Margaleff

La Casa de los Famosos México 3 EN VIVO hoy domingo 14 de septiembre: quién podría ser el séptimo eliminado

DEPORTES

Influencer quiso ganar miles de

Influencer quiso ganar miles de dólares apostando al Canelo y perdió casi 2 millones de pesos

¿Qué sigue para Saúl “Canelo” Álvarez tras su derrota con Crawford?

¡Otras más! Isaac del Toro vuelve a ganar una competencia y ya lleva 4 victorias en una semana

David Failtelson reacciona contundente ante la derrota de Saúl “Canelo” Álvarez con Terence Crawford

Esto cuesta el reloj de diamantes del Canelo que robó miradas previo a su pelea contra Terence Crawford