Hallan a mujer embarazada sin vida y a su bebé con lesiones graves, vinculan a proceso Martha Alicia en Ciudad Juárez

La Fiscalía de Ciudad Juárez vincula a proceso a Martha Alicia M. A. por feminicidio agravado y tentativa de homicidio contra un recién nacido. (Foto: Captura de pantalla / Pie de Nota)

La justicia de Ciudad Juárez ha dado un paso relevante en el combate a la violencia de género tras la vinculación a proceso de Martha Alicia M. A., identificada como “La Diabla” y acusada de feminicidio agravado y homicidio agravado en grado de tentativa.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), los hechos, ocurridos en julio de 2025, involucran la muerte de una joven embarazada y las graves lesiones sufridas por su recién nacido, lo que puso en el centro del debate la protección de mujeres y menores en la región.

La imputada enfrenta cargos por su probable responsabilidad en los delitos cometidos el 17 de julio de 2025. De acuerdo con las investigaciones, la víctima, una mujer de 20 años en el séptimo mes de gestación, fue localizada sin vida el 25 de julio en una vivienda del fraccionamiento Portal del Roble.

El juez dictó prisión preventiva y seis meses de investigación complementaria en el caso de feminicidio y tentativa de homicidio en Ciudad Juárez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el expediente, el cuerpo fue hallado inhumado clandestinamente y sin el gestante, lo que marcó el inicio de una investigación que atrajo la atención de las autoridades.

El informe forense determinó que la causa de muerte fue un choque hipovolémico, resultado directo de una extracción uterina. Este dato, revelado tras la necropsia, subraya la violencia extrema del acto y la gravedad de los hechos investigados.

Las indagatorias establecieron que el mismo 17 de julio, Martha Alicia M. A., de 44 años, trasladó al recién nacido a un hospital en la colonia Zaragoza, donde recibió atención médica inicial.

Posteriormente, el bebé fue remitido al Hospital Infantil, donde los especialistas constataron que presentaba lesiones que ponían en riesgo su vida y que podrían dejar consecuencias médico-legales, con pronóstico de salud reservado.

La detención de la acusada se concretó el 5 de septiembre, tras la emisión de una orden de aprehensión y la colaboración de la Agencia Estatal de Investigación Zona Centro. El operativo se realizó en el kilómetro 3.5 de la carretera de Chihuahua a Aldama, donde los agentes cumplimentaron la orden judicial.

Durante la audiencia, el Juez de Control consideró que existían elementos suficientes para vincular a proceso a Martha Alicia M. A. y decretó la medida cautelar de prisión preventiva.

La Fiscalía refrendó su compromiso de perseguir delitos contra mujeres, niñas, niños y adolescentes en Chihuahua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, se estableció un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación complementaria, periodo en el que se espera que se reúnan más pruebas y se esclarezcan todos los aspectos del caso.

En el marco de este proceso, la Fiscalía General del Estado reiteró su determinación de actuar con firmeza ante delitos que atenten contra la integridad de mujeres, niñas, niños y adolescentes, reafirmando su compromiso con la justicia y la protección de los sectores más vulnerables.

De acuerdo con la legislación vigente y el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la persona imputada goza de la presunción de inocencia hasta que una sentencia judicial determine lo contrario.

La actuación de las autoridades en este caso busca fortalecer la garantía de justicia y protección efectiva para quienes sufren violencia de género y delitos contra la infancia.