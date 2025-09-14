México

En qué estado de México es más barato tramitar un testamento y cuánto cuesta

A nivel nacional durante el mes de septiembre se implementará la campaña del “Mes del Testamento”, en el que se establecen descuentos de más del 60%

Por Jaqueline Viedma

El gobierno federal implementó al campaña en septiembre "Mes del Testamento". (Adobe Stock)

El testamento representa un acto preventivo para proteger el patrimonio familiar. A través de este documento, las personas pueden disponer el destino de sus bienes conforme a sus deseos y minimizar posibles conflictos legales entre herederos.

Desde 2003, la Secretaría de Gobernación y el Notariado Mexicano mantienen una colaboración dirigida a fortalecer la cultura del testamento en el país, con el objetivo de proporcionar certeza jurídica y resguardar el derecho de heredar de manera ordenada.

En 2025 se lleva a cabo la vigésima tercera edición de la campaña nacional “Septiembre, Mes del Testamento”. Durante este mes, el Gobierno de México, junto con las autoridades de las 32 entidades federativas y las notarías, implementan medidas para facilitar la realización del trámite.

En el marco de esta edición, que tiene como lema “Con el testamento se heredan bienes y se hereda paz”, la titular de la Secretaría de Gobernación señaló que la colaboración entre el Gobierno federal y el Colegio de Notarios posibilita la asesoría jurídica gratuita y la reducción de honorarios notariales durante septiembre. Rodríguez indicó que el testamento contribuye a prevenir conflictos familiares, otorga seguridad jurídica y limita los litigios por herencias.

Durante el Mes del Testamento las personas pueden obtener descuentos especiales. (Imagen: Segob)

Ante esta nueva campaña una de las dudas que más sobresale es la del costo de este trámite en cada entidad, por lo que los Colegios y Consejos de notarios de distintas entidades han compartido los costos que podrían estarse manejando:

  • Aguascalientes $2,000
  • Baja California $1,500 más IVA
  • Baja California Sur $2,600
  • Campeche desde $1,800 hasta $2,400
  • Chiapas varía entre $700 y $1,000
  • Chihuahua $3,500
  • Ciudad de México desde $700 hasta $3,800
  • Coahuila $1,800
  • Colima $2,000
  • Durango $1500 más IVA
  • Estado de México $2,000
  • Guanajuato desde $2,600 hasta $3,300
  • Guerrero $1,500
  • Hidalgo $2,500 más IVA
  • Jalisco $2,300
  • Michoacán $3,500
  • Morelos $1,000 más IVA
  • Nayarit desde $3,740 hasta $4,985
  • Nuevo León $4,817
  • Puebla $1,800
  • Oaxaca $2,500
  • Querétaro $3,000
  • Quintana Roo $3,000 más IVA
  • San Luis Potosí $2,000
  • Sinaloa puede ir de $2,000 hasta ser gratuito para algunas personas
  • Sonora $1,900
  • Tabasco $2,500 más IVA
  • Tamaulipas $3,000
  • Tlaxcala $1,700
  • Veracruz $1,940
  • Yucatán desde $2,000 hasta $2,200
  • Zacatecas $3,234

Cabe destacar que en Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Yucatán, tienen descuentos para distintos grupos de personas, entre los que se encuentran las personas adultas mayores de 60 años o más y servidores públicos, aunque es necesario preguntar antes de realizar este trámite tan importante.

