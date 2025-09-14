Clima del 14 de septiembre en México: un vistazo detallado a las condiciones por región

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comparte el pronóstico de todo el país. (Archivo)

Aunque se trate de un mismo país, la temperatura y el ambiente puede variar considerablemente en México. Especialistas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) indican que existen por lo menos siete climas predominantes en el territorio.

Cálido subhúmedo, seco y semiseco, muy seco o seco desértico; con menor superficie los climas: cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío con la mínima superficie, son los tipos de climas que dominan en el territorio nacional.

Dependiendo de la estación del año puede haber lluvias, chubascos, días soleados o incluso más de un tipo en un mismo día, por lo que a continuación se encuentra el pronóstico de este 14 de septiembre.

Pronóstico del tiempo para este 14 de septiembre

El monzón mexicano, una vaguada en altura y una zona de baja presión asociada a los remanentes del ciclón tropical Mario, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Sonora, Chihuahua, Durango, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Canales de baja presión se extenderán sobre el norte, centro y oriente del país, aunados a divergencia e ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico, generarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en regiones mencionadas, además del noreste del país.

La onda tropical núm. 32 recorrerá la península de Yucatán y el sureste mexicano, interactuará con una vaguada en niveles altos de la atmósfera, que se extenderá sobre dichas regiones, además de la proximidad de la vaguada monzónica al Pacífico Sur mexicano, ocasionarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en las regiones mencionadas.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Imagen de archivo de una vista general de las altas olas propiciadas por fuertes vientos en el puerto de Mazatlán. (EFE/STR)

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Oaxaca (norte, este y sur) y Chiapas. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Tamaulipas. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Coahuila. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guerrero, Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec), Chiapas, costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Guerrero, Chiapas y Tabasco. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Aunque el clima puede regalarnos días cálidos y hermosas tardes lluviosas, también puede llegar a convertirse en un peligro si sus condiciones se vuelven extremas.

En caso de que las condiciones meteorológicas pudieran empeorar o considerarse de riesgo, las autoridades estatales y de Protección Civil se darán a la tarea de informar a la población para que puedan refugiarse de forma oportuna.