México

Clima del 14 de septiembre en México: un vistazo detallado a las condiciones por región

La previsión meteorológica puede servir para que las personas estén preparadas antes de salir de casa

Por Infobae Noticias

Guardar
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comparte el pronóstico de todo el país. (Archivo)

Aunque se trate de un mismo país, la temperatura y el ambiente puede variar considerablemente en México. Especialistas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) indican que existen por lo menos siete climas predominantes en el territorio.

Cálido subhúmedo, seco y semiseco, muy seco o seco desértico; con menor superficie los climas: cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío con la mínima superficie, son los tipos de climas que dominan en el territorio nacional.

Dependiendo de la estación del año puede haber lluvias, chubascos, días soleados o incluso más de un tipo en un mismo día, por lo que a continuación se encuentra el pronóstico de este 14 de septiembre.

Pronóstico del tiempo para este 14 de septiembre

El monzón mexicano, una vaguada en altura y una zona de baja presión asociada a los remanentes del ciclón tropical Mario, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Sonora, Chihuahua, Durango, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Canales de baja presión se extenderán sobre el norte, centro y oriente del país, aunados a divergencia e ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico, generarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en regiones mencionadas, además del noreste del país.

La onda tropical núm. 32 recorrerá la península de Yucatán y el sureste mexicano, interactuará con una vaguada en niveles altos de la atmósfera, que se extenderá sobre dichas regiones, además de la proximidad de la vaguada monzónica al Pacífico Sur mexicano, ocasionarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en las regiones mencionadas.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Imagen de archivo de una
Imagen de archivo de una vista general de las altas olas propiciadas por fuertes vientos en el puerto de Mazatlán. (EFE/STR)

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Oaxaca (norte, este y sur) y Chiapas. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Tamaulipas. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Coahuila. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guerrero, Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec), Chiapas, costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Guerrero, Chiapas y Tabasco. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Aunque el clima puede regalarnos días cálidos y hermosas tardes lluviosas, también puede llegar a convertirse en un peligro si sus condiciones se vuelven extremas.

En caso de que las condiciones meteorológicas pudieran empeorar o considerarse de riesgo, las autoridades estatales y de Protección Civil se darán a la tarea de informar a la población para que puedan refugiarse de forma oportuna.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimamexico-noticiasnoticias

Más Noticias

Canelo Álvarez pierde su campeonato indiscutido ante Crawford y hay noche triste para el boxeo mexicano

El estadounidense se convirtió en campeón absoluto de las 168 libras

Canelo Álvarez pierde su campeonato

América vs Chivas: El Rebaño se impone a las águilas en un marcador de 1-2 a su favor

Tanto las Águilas y el Rebaño no han tenido acciones de peligro

América vs Chivas: El Rebaño

Quién será la modelo que representará a México en Miss Universo 2025

Miss Universo México se celebró este sábado 13 de septiembre en Zapopan, Jalisco

Quién será la modelo que

La Casa de los Famosos México en vivo: La noche de este sábado 13 de septiembre

Sigue en vivo todas las novedades, encuentros y alianzas que ocurren dentro del reality más viral de México

La Casa de los Famosos

Cómo utilizar la mezcla de aceite de oliva y coco en tu rutina de belleza

Una combinación que transforma rutinas de cuidado personal, aportando hidratación profunda

Cómo utilizar la mezcla de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Oaxaca investiga a

Fiscalía de Oaxaca investiga a 10 elementos de seguridad por presunto feminicidio

“Justicia, cero encubrimiento y cero complicidades”, dice Adán Augusto tras la detención de Hernán Bermúdez Requena

Novia de “El Choko” trabajaba en Fiscalía del Estado de México, ya se encuentra detenida

Presuntos sicarios del CJNG niegan realizar extorsiones en Ensenada

¿Dónde está preso “El Choko”? Este el penal del Edomex donde fue trasladado el líder de ”La Chokiza"

ENTRETENIMIENTO

Quién será la modelo que

Quién será la modelo que representará a México en Miss Universo 2025

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: sigue a los habitantes la tarde de hoy 13 de septiembre

Adrián Di Monte y Facundo protagonizan fuerte pelea fuera de La Casa de los Famosos México

Spotify México: Estos son los podcast mas escuchados hoy

Qué ver esta noche en Disney+ México

DEPORTES

América vs Chivas: El Rebaño

América vs Chivas: El Rebaño se impone a las águilas en un marcador de 1-2 a su favor

Pelea de Canelo Álvarez vs Terence Crawford no tendrá Himno Nacional Mexicano por esta razón

Diablos Rojos de México vs Charros de Jalisco: ¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el juego 4 de la Serie del Rey?

David Benavidez descarta pelea contra Canelo Álvarez a corto plazo: “No quiero vivir en un mundo de fantasía”

Uziel Muñoz hace historia y gana la medalla de plata en lanzamiento de bala durante el mundial de Atletismo