Adrián Di Monte y Facundo protagonizan fuerte pelea fuera de La Casa de los Famosos México

Facundo y Adrián Di Monte defendieron a sus ex compañeros durante la gala de LCDLFMX

Adrián Di Monte y Facundo siguen dando de qué hablar en La Casa de los Famosos México pese a ser ex habitantes.

Durante la gala del pasado 11 de septiembre, Odalys Ramírez y Diego de Erice mostraron un fragmento del intercambio de opiniones de Dalílah Polanco y Alexis Ayala durante la gala de nominados.

Cabe recordar que ambos estaban dentro de la placa junto a Aldo de Nigris, Aarón Mercury, Abelito, Elaine Haro y Shiky; sin embargo, tras la prueba de salvación, ‘El Guana’ decidió sacar del riesgo de eliminación a la actriz de “La Familia P.Luche”.

Adrián Di Monte y Facundo protagonizan acalorada discusión en La Casa de los Famosos México

Después de que los presentadores mostraron lo ocurrido entre los actores durante la cena de nominados, Facundo expresó su postura y apoyo a Dalílah Polanco, asegurando que la actitud de Ayala solo es una actuación.

“Según yo, cuando salí de la casa, todo era armonía, eso dijo Alexis, y veo que no es así, siguen infelices”, comentó el comediante.

Asimismo, defendió la actitud de Polanco, quien ha creado debate entre los televidentes por su manera de jugar desde que salieron varios de los integrantes del ‘team día’.

“Es una persona muy expresiva y está conectada de su corazón a lo que dice y hace. Tiene una honestidad brutal”; mientras que del Ayala comentó: “Puro choro, como buen actor todo es aprendido, todo es estudiado”.

Adrián Di Monte defiende al ‘team noche’ de los comentarios de Facundo

Adrián Di Monte no tardó en responder a los comentarios de su excompañero, asegurando que todo se trata de un juego, pero ahora que Dalílah Polanco se quedó con pocos integrantes de su cuarto ha asumido la responsabilidad de enfrentarse con los integrantes del ‘cuarto noche’.

“No es choro, es verdad. Lo que sí puede decir Facundo es que es un juego. Yo solo saco las cosas buenas de cada quien, veo las cosas diferente”, comentó.

De igual forma, argumentó que tras la eliminación de Ninel Conde, Dalílah se puso en sus zapatos y comenzó a enfrentarse a Mar Contreras.

“Y ahora sales tú, que eras como el rey del Cuarto Día, y ahora está diciendo ‘voy a hacer esta cosa con Alexis’”, comentó Di Monte.

En redes estallan contra Facundo y apoyan a Alexis Ayala

El intercambio de opiniones que fue publicado en las redes oficiales de La Casa de los Famosos México, lo que originó cientos de comentarios por parte de los televidentes, principalmente en apoyo a Facundo.

“Vamos, Facundo, que se note lo ardido que estás”, “Facundo si no habla de Alexis no tiene tema, ya suéltalo” y “Exacto, Adrián, hablando verdades”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.