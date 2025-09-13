México

Trasladan a México a Hernán Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, se escondía en Paraguay

El Gobierno de México destacó el compromiso de cero tolerancia a la corrupción, impuesto por Claudia Sheinbaum

Por Carlos Salas

Hernán Bermúdez, exfuncionario de la
Hernán Bermúdez, exfuncionario de la SSPC Tabasco está ligado a La Barredora. Foto: (Infobae)

Tras la reciente detención de Hernán Bermúdez Requena, alias Comandante H y/o El Abuelo, identificado como presunto líder del grupo criminal La Barredora, el Gobierno de México confirmó que fue extraditado inmediatamente desde Paraguay a territorio mexicano.

Por medio de un comunicado oficial, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) agradeció a la mandataria Claudia Sheinbaum y a los esfuerzos del Gabinete de Seguridad encabezados por Omar García Harfuch por continuar con el principio de Cero Tolerancia a la Corrupción y Combate a la Impunidad, así como el actuar inmediato de las autoridades federales.

“El Gobierno de México en colaboración con el Gobierno de la República de Paraguay, se obtuvo la ubicación de Hernán ‘N’ en dicho país y se implementaron las acciones necesarias para efectuar su detención y traslado a territorio nacional, donde a quedad a disposición de las autoridades correspondientes.

“Esta detención es muestra del compromiso de Cero Tolerancia a la Corrupción de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum”, se lee en el comunicado.

La SSPC informó que la
La SSPC informó que la captura fue posible gracias a la campaña de cero tolerancia a la corrupción impuesta por Claudia Sheinbaum. Foto: Presidencia

Presunto líder de un grupo delictivo dedicado a la extorsión y secuestro

De acuerdo con el Gobierno mexicano, Hernán Bermúdez cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, así como su vinculación al grupo delictivo La Barredora, afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), ya había emitido una ficha roja contra el recién capturado en más de 190 países.

Hernán ‘N’ cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

“Asimismo, cabe señalar que el implicado cuenta con una Notificación Roja emitida por Interpol México el 17 de julio de 2025. Las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad refrendan el compromiso de trabajar en coordinación para combatir la impunidad y proteger a la población”, finalizó el comunicado.

Hernán Bermúdez contaba con una
Hernán Bermúdez contaba con una ficha de búsqueda de la Interpol en más de 190 países.

La Barredora, grupo criminal liderado por policías y expolicías

De acuerdo con autoridades, Hernán Bermúdez, junto con Ulises “N”, alias El Pinto formaron una célula criminal identificada como La Hermandad y/o Cártel Policiaco, relacionada con el tráfico de migrantes, distribución de droga, trata de personas, así como del control del abasto de antros y bares en el estado de Tabasco mientras aún eran parte del cuerpo de policías estatales.

Sin embargo, dicha organización sufrió una ruptura interna en 2023, cuando se disputaba el territorio con el Cártel de Golfo. Fue entonces cuando se formó lo que hoy conocemos como La Barredora, grupo liderado por Bermúdez Requena y otra facción por El Pinto.

Tras la fractura, la facción de Ulises buscó una alianza con el CJNG para tomar control del estado de Tabasco, lo que inició una disputa interna que terminó en la captura de El Pinto en julio de 2025 y la posterior captura de Hernán Bermúdez el día 12 de septiembre.

