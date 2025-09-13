Sheinbaum: “Soberanía de México es un principio irrenunciable y no debe estar sujeta a negociación”

Durante su gira por San Luis Potosí, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que su administración mantendrá siempre el diálogo respetuoso con otras naciones, pero recalcó que la independencia y la libertad del pueblo mexicano prevalecerán como una convicción inamovible.

En el marco de su primer informe de gobierno, Sheinbaum afirmó que la soberanía de México constituye un principio irrenunciable y no debe estar sujeta a negociación bajo ninguna circunstancia.

