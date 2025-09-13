México

Sheinbaum: “Soberanía de México es un principio irrenunciable y no debe estar sujeta a negociación”

La mandataria federal estuvo de gira este sábado por San Luis Potosí

Por Omar Tinoco Morales

Durante su gira por San Luis Potosí, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que su administración mantendrá siempre el diálogo respetuoso con otras naciones, pero recalcó que la independencia y la libertad del pueblo mexicano prevalecerán como una convicción inamovible.

En el marco de su primer informe de gobierno, Sheinbaum afirmó que la soberanía de México constituye un principio irrenunciable y no debe estar sujeta a negociación bajo ninguna circunstancia.

