México

Reportan 60 viviendas recuperadas presuntamente tomadas por Los 300 en Los Héroes Ecatepec

La magnitud del operativo y la coordinación entre fuerzas federales y estatales evidencian la complejidad de combatir redes criminales que afectan a comunidades enteras

Por Carlos Salas

Guardar
Imagen ilustrativa - Más de
Imagen ilustrativa - Más de 60 propiedades fueron aseguradas en un operativo en Los Héroes Ecatepec, Edomex. (FGJEM)

El fraccionamiento Los Héroes Ecatepec, en el Estado de México, fue escenario de un amplio operativo policial que permitió recuperar 60 viviendas que habían sido arrebatadas a sus propietarios por el grupo criminal conocido como Los 300.

De acuerdo con el operativo, la acción ejecutada durante la madrugada y la mañana del pasado 12 de septiembre, movilizó a cerca de mil elementos de fuerzas federales, estatales y municipales, y culminó con la detención de tres presuntos integrantes de la organización.

El despliegue, que impactó directamente en la vida de miles de habitantes, representa uno de los golpes más contundentes contra el control territorial ejercido por este grupo en la zona.

El operativo, según reportó La Jornada, coordinado por el Gabinete de Seguridad Nacional y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), se centró en la Primera Sección del fraccionamiento Los Héroes Ecatepec, considerado el principal bastión de Los 300.

Imagen ilustrativa - Las propiedades
Imagen ilustrativa - Las propiedades habían sido invadidas presuntamente por Los 300. (FGJEM)

Las autoridades informaron que, tras una investigación que permitió identificar células delictivas dedicadas al despojo de viviendas, un juez de control autorizó la intervención de los inmuebles.

Armas, vehículos, droga y tres arrestados entre lo relevante

Durante la acción, los agentes aseguraron 60 casas que habían sido utilizadas para actividades ilícitas como extorsión, secuestro exprés y narcomenudeo. En el interior de los domicilios se localizaron 16 armas de fuego, cartuchos, diez vehículos, tres motocicletas, dosis de droga, documentación diversa y equipos de cómputo. En el lugar fueron detenidos Carlos N, de 26 años; Jhon N, de 29, y Sneider N, de 27, estos dos últimos de nacionalidad colombiana.

La organización criminal Los 300, también identificada como Unión 300, había convertido el fraccionamiento en su centro de operaciones.

Según las investigaciones, el grupo seleccionaba a sus víctimas, principalmente personas en situación vulnerable y enviaba a más de veinte individuos para tomar las viviendas por la fuerza, utilizando armas de fuego y en ocasiones recurriendo a la violencia física. Cuando encontraban casas desocupadas, grupos de al menos diez personas ingresaban tras forzar cerraduras y chapas.

Imagen ilustrativa - Con las
Imagen ilustrativa - Con las recientes operaciones, al menos 861 inmuebles han sido recuperados por las autoridades. (Foto: @SS_Edomex)

Posteriormente, exigían a los propietarios el pago de sumas de dinero para devolverles el inmueble o permitirles su uso, aunque el control sobre la propiedad se mantenía incluso después del pago, bajo amenazas de represalias.

El control ejercido por Los 300 en Los Héroes Ecatepec se extendía a la vida cotidiana de los más de 5 mil habitantes del fraccionamiento.

Operación Restitución, más de 800 viviendas recuperadas

La intervención en Los Héroes Ecatepec forma parte de la llamada Operación Restitución, una estrategia que desde abril ha permitido recuperar 861 inmuebles en el Estado de México, de los cuales 430 ya han sido restituidos a sus legítimos dueños.

En el municipio de Ecatepec, las fuerzas de seguridad han asegurado 190 propiedades en lo que va del año. Además del operativo en Los Héroes, se ejecutaron órdenes de cateo en los municipios de Tultitlán, Nezahualcóyotl y Acolman.

Temas Relacionados

Los 300Despojo de viviendasExtorsiónEcatepecEdomexFGJEMNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Aumenta desempleo en jóvenes con estudios universitarios en México, según la OCDE

Mientras en la mayoría de países de la OCDE los universitarios tienen más empleo y mejores ingresos, en México el fenómeno es inverso

Aumenta desempleo en jóvenes con

‘La Casa de los Famosos México’ se sacude: acusan presuntos nexos de habitantes con sectas y crimen organizado

Dalilah Polanco y Aaroón Mercury están bajo el escrutinio de las redes sociales

‘La Casa de los Famosos

Beca Rita Cetina 2025: ¿Cómo pedir apoyo y orientación en Educatel?

Padres de familia que buscan inscribir a sus hijos pueden contar con un servicio de atención telefónica

Beca Rita Cetina 2025: ¿Cómo

Héctor cargó y le salvó la vida a Karla, quien no pudo correr antes de la explosión en Iztapalapa: lo buscan para agradecerle

Sube el número de personas fallecidas a 13

Héctor cargó y le salvó

Oasis comparte una emotiva reacción en redes sociales tras su primer concierto en México en 17 años | VIDEO

Un video especial publicado en redes muestra la vibra cinematográfica del reencuentro entre la banda y su público mexicano después de casi dos décadas

Oasis comparte una emotiva reacción
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Dónde está preso “El Choko”?

¿Dónde está preso “El Choko”? Este el penal del Edomex donde fue trasladado el líder de ”La Chokiza"

Un ariete, armas largas y 12 hombres: así detuvo la policía a Hernán Bermúdez, presunto líder de “La Barredora” | VIDEO

Captura de Hernán Bermúdez Requena “significa cero impunidad en Tabasco”, según “Pepín” López Obrador

Interpol emite ficha roja contra contralmirante Fernando Farías Laguna tras acusación por red de huachicol fiscal en México

Doble golpe a “La Chokiza”: aseguran 72 inmuebles y caen 13 presuntos integrantes en varios puntos del Edomex

ENTRETENIMIENTO

‘La Casa de los Famosos

‘La Casa de los Famosos México’ se sacude: acusan presuntos nexos de habitantes con sectas y crimen organizado

Oasis comparte una emotiva reacción en redes sociales tras su primer concierto en México en 17 años | VIDEO

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 13 de septiembre?

Bellakath recauda 121 mil pesos y compra material de curación para víctimas de explosión en Iztapalapa

ParaNorman regresa a cines con una edición remasterizada y un cortometraje inédito: cuándo y dónde ver en México

DEPORTES

América vs Chivas: cuándo, a

América vs Chivas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el Clásico Nacional varonil y femenil

Mina Shirakawa promete conquistar el Grand Prix de Amazonas del CMLL para ser pionera e inspirar a luchadoras japonesas

Liga MX Jornada 8 al momento: dónde ver El Clásico Nacional y todos los partidos de este fin de semana

André Jardine, DT del América cumple su sueño de infancia: asiste a concierto de Oasis en CDMX

Por qué responsabilizan a Pedro Pascal de que Álvaro Morales pueda salir de ESPN