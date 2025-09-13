Reportan 60 viviendas recuperadas presuntamente tomadas por Los 300 en Los Héroes Ecatepec

Imagen ilustrativa - Más de 60 propiedades fueron aseguradas en un operativo en Los Héroes Ecatepec, Edomex. (FGJEM)

El fraccionamiento Los Héroes Ecatepec, en el Estado de México, fue escenario de un amplio operativo policial que permitió recuperar 60 viviendas que habían sido arrebatadas a sus propietarios por el grupo criminal conocido como Los 300.

De acuerdo con el operativo, la acción ejecutada durante la madrugada y la mañana del pasado 12 de septiembre, movilizó a cerca de mil elementos de fuerzas federales, estatales y municipales, y culminó con la detención de tres presuntos integrantes de la organización.

El despliegue, que impactó directamente en la vida de miles de habitantes, representa uno de los golpes más contundentes contra el control territorial ejercido por este grupo en la zona.

El operativo, según reportó La Jornada, coordinado por el Gabinete de Seguridad Nacional y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), se centró en la Primera Sección del fraccionamiento Los Héroes Ecatepec, considerado el principal bastión de Los 300.

Imagen ilustrativa - Las propiedades habían sido invadidas presuntamente por Los 300. (FGJEM)

Las autoridades informaron que, tras una investigación que permitió identificar células delictivas dedicadas al despojo de viviendas, un juez de control autorizó la intervención de los inmuebles.

Armas, vehículos, droga y tres arrestados entre lo relevante

Durante la acción, los agentes aseguraron 60 casas que habían sido utilizadas para actividades ilícitas como extorsión, secuestro exprés y narcomenudeo. En el interior de los domicilios se localizaron 16 armas de fuego, cartuchos, diez vehículos, tres motocicletas, dosis de droga, documentación diversa y equipos de cómputo. En el lugar fueron detenidos Carlos N, de 26 años; Jhon N, de 29, y Sneider N, de 27, estos dos últimos de nacionalidad colombiana.

La organización criminal Los 300, también identificada como Unión 300, había convertido el fraccionamiento en su centro de operaciones.

Según las investigaciones, el grupo seleccionaba a sus víctimas, principalmente personas en situación vulnerable y enviaba a más de veinte individuos para tomar las viviendas por la fuerza, utilizando armas de fuego y en ocasiones recurriendo a la violencia física. Cuando encontraban casas desocupadas, grupos de al menos diez personas ingresaban tras forzar cerraduras y chapas.

Imagen ilustrativa - Con las recientes operaciones, al menos 861 inmuebles han sido recuperados por las autoridades. (Foto: @SS_Edomex)

Posteriormente, exigían a los propietarios el pago de sumas de dinero para devolverles el inmueble o permitirles su uso, aunque el control sobre la propiedad se mantenía incluso después del pago, bajo amenazas de represalias.

El control ejercido por Los 300 en Los Héroes Ecatepec se extendía a la vida cotidiana de los más de 5 mil habitantes del fraccionamiento.

Operación Restitución, más de 800 viviendas recuperadas

La intervención en Los Héroes Ecatepec forma parte de la llamada Operación Restitución, una estrategia que desde abril ha permitido recuperar 861 inmuebles en el Estado de México, de los cuales 430 ya han sido restituidos a sus legítimos dueños.

En el municipio de Ecatepec, las fuerzas de seguridad han asegurado 190 propiedades en lo que va del año. Además del operativo en Los Héroes, se ejecutaron órdenes de cateo en los municipios de Tultitlán, Nezahualcóyotl y Acolman.